Pengingat Penting Pi Network (PI) untuk Semua Pioneer: Detail di Sini

Tim di balik proyek kontroversial Pi Network mengeluarkan pengingat penting kepada semua pengguna (dikenal sebagai Pioneers).

PI telah mencatatkan kenaikan harga moderat sejak awal tahun, dan kini para analis terbagi dalam pandangan mereka tentang kinerja masa depannya: beberapa mengantisipasi reli besar dalam beberapa bulan mendatang, sementara yang lain tetap skeptis.

Memberikan Kejelasan

Pi Network adalah salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di ruang cryptocurrency, yang secara alami menyebabkan lonjakan akun X yang menampilkan nama proyek dengan berbagai cara. Ini bisa berbahaya bagi pengguna, karena halaman tidak resmi dapat menyebarkan informasi yang menyesatkan atau bahkan mempromosikan penipuan.

Lebih awal hari ini (7 Januari), tim mengklarifikasi bahwa satu-satunya akun X resmi adalah yang bernama Pi Network (PiCoreTeam). Akun ini memiliki 4,2 juta pelanggan, lebih banyak dari basis pengikut altcoin populer seperti Ripple dan Ethereum. Pengguna yang memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan harus selalu merujuk ke Pi Safety Center resmi, yang menampilkan berbagai saluran komunikasi, demikian bunyi pengumumannya.

Pengingat tersebut disambut dengan perasaan beragam. Beberapa memuji klarifikasi tersebut, sedangkan yang lain berpendapat bahwa tim di balik proyek harus fokus pada masalah yang jauh lebih signifikan untuk memulihkan kepercayaan di antara investor.

Prospek Harga PI

Token asli Pi Network telah mengikuti kebangkitan keseluruhan pasar kripto yang lebih luas sejak awal 2026, meskipun mencatatkan tren naik yang kurang substansial dibandingkan aset digital terkemuka. Valuasinya telah naik 3,2% selama tujuh hari terakhir, saat ini diperdagangkan sekitar $0,21 (menurut data CoinGecko).

Pengguna X Aman mengklaim PI telah "melakukan konsolidasi ketat" di bawah resistensi kunci setelah tren naik. Analis tersebut menyarankan bahwa aset tersebut siap untuk puncak baru setelah melewati $0,215. Menurut pengguna X populer lainnya, potensi pencatatan PI di Binance benar-benar dapat membuat aset tersebut "lepas landas."

Pada saat yang sama, para kritikus proyek juga cukup vokal. Pengguna X Honey menggambarkan Pi Network sebagai "penipuan langsung" dan membagikan pengalamannya:

