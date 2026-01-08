Koin Kripto AI Terbaik: Clarity Act Bisa Masuk Markup Minggu Depan, DeepSnitch AI Memperkenalkan Audit Keamanan Smart Contract Saat Presale-nya Mengumpulkan $1,1 Juta

Menurut Senator AS Tim Scott, Undang-Undang Kejelasan dapat mencapai Senat untuk pembahasan minggu depan. Undang-undang tersebut diharapkan memberikan kejelasan regulasi tambahan bagi industri kripto, yang berpotensi menarik likuiditas ekstra ke pasar.

Sementara itu, koin kripto AI seperti TAO dan RENDER mengalami keuntungan besar karena perhatian kembali ke sektor AI. DeepSnitch AI, sebuah presale AI, juga mengalami arus masuk modal yang besar setelah serangkaian pembaruan pengembangan.



Dengan $1,1 juta terkumpul, DeepSnitch AI adalah salah satu proyek kripto AI baru paling populer di bulan Januari, karena pendekatannya yang revolusioner terhadap teknologi agen AI dan penyesuaiannya untuk sektor ritel.

Apakah Undang-Undang Kejelasan akan segera disahkan?

Berbicara kepada Breitbart News pada 6 Januari, Tim Scott mengatakan bahwa Undang-Undang Kejelasan akan menuju Senat untuk pembahasan minggu depan.

Ini menegaskan pernyataan terbaru dari czar kripto David Sacks bahwa RUU regulasi akan mencapai markup Senat pada bulan Januari.



Jika Senat meloloskan RUU tersebut apa adanya, RUU itu dapat dilanjutkan untuk persetujuan akhir oleh Presiden AS Donald Trump.

Meskipun ini adalah tambahan yang umumnya disambut baik untuk kerangka regulasi aset digital di AS, banyak eksekutif kripto terbagi dalam implementasi dan dampaknya. Misalnya, Gabriel Shapiro menyatakan kekhawatiran tentang keuangan ilegal.



Alex Thorn, di sisi lain, menyebutkan bahwa Demokrat kemungkinan akan mendorong perubahan pada Undang-undang tersebut.

Bagaimanapun, pasar kripto sedang dalam pemulihan penuh, dengan koin kripto AI mengalami peningkatan aktivitas perdagangan karena sektor terus berkembang.

Token bertenaga AI terbaik di 2026

DeepSnitch AI: Pendekatan revolusioner terhadap teknologi agen AI

Meskipun agen AI tentu bukan konsep baru, DeepSnitch AI mengubah tujuan teknologi untuk sektor ritel. Dengan menggabungkan lima agen individual menjadi satu lapisan intelijen, suite ini akan menyediakan seperangkat alat yang akan membuat perdagangan sehari-hari lebih aman dan lebih konsisten bagi investor.

Jauh dari konsep pada titik ini, tim sudah meluncurkan sebagian besar agen, dan lapisan intelijen sudah beroperasi penuh. Ini berarti bahwa trader akan dapat mendapatkan analitik pasar yang dapat ditindaklanjuti, serta menggunakan teknologi untuk memprediksi pergeseran sentimen dan badai FUD yang sulit dibaca.



Pembaruan terbaru meningkatkan keamanan keseluruhan. Dengan agen AuditSnitch, sekarang dimungkinkan untuk mengubah data kontrak mentah menjadi sinyal kepercayaan instan, yang berarti bahwa trader akan dapat mendeteksi honeypot, kunci likuiditas, anomali pajak, dan jebakan kepemilikan.

Selain utilitas revolusioner, DeepSnitch AI juga dapat menjadi salah satu koin kripto AI yang kemungkinan akan mencapai 100x pada tahun 2026. Ini sebagian karena daya tarik massal dari solusi tersebut, dan sebagian karena menyajikan entri yang terjangkau ke pasar AI dengan hanya $0,03269.



Faktanya, $1,1 juta yang diamankan di Tahap 4 tentu saja mendukung narasi 100x, menjadikan DeepSnitch AI salah satu proyek kripto AI yang harus diperhatikan di bulan Januari.



Bittensor: Seberapa jauh TAO bisa melaju di bulan Januari?

Menurut CoinMarketCap, TAO diperdagangkan di area $280 pada 6 Januari.

Dapat dibilang cryptocurrency kecerdasan buatan terbesar, TAO naik 5% dalam 24 jam, meniadakan koreksi tajam bulan Desember. Zona resistensi berikutnya ditetapkan di $310, dan melampaui level ini akan membuka pintu ke level yang lebih tinggi.

Meskipun bears bisa masuk, TAO akan mempertahankan pengaturan bullish-nya selama tetap di atas $260. Kinerja kuat koin kripto AI lainnya juga dapat melimpah ke aksi harga TAO, memungkinkannya mendapatkan kembali nilainya di awal 2025 di atas $400.

Render: Apakah RENDER akan segera breakout?

RENDER diperdagangkan di zona $2,30 pada 6 Desember, menurut CoinMarketCap.

Mirip dengan koin kripto AI lainnya, Render mengalami pemulihan signifikan dalam 7 hari terakhir, naik lebih dari 78%.



Analisis teknis menunjukkan bahwa rebound kuat dari zona $1,20 mengonfirmasi breakout bullish. Dengan RENDER menguji zona supply di $2,40 dan RSI tetap di atas 50, semua bahan untuk rally besar sudah ada.



Jika RENDER ditutup di atas $2,60, harganya bisa melonjak ke $3 dengan target lebih tinggi ditetapkan di $4. Alternatifnya, berbalik turun dari $2,60 bisa membuat harga turun kembali di bawah $2.

Kata akhir: Siap menambahkan koin kripto AI ke portofolio Anda?

Token bertenaga AI siap untuk breakout. Baik TAO maupun RENDER mencatat kinerja solid, mengonfirmasi bahwa sektor AI akan tetap ada. Namun, DeepSnitch AI, sebagai salah satu koin kripto AI tahap awal yang paling menonjol, dapat memberikan keuntungan yang lebih kuat.

Meskipun narasi 100x tentu menarik dan $1,1 juta yang terkumpul di Tahap 4 membuktikan minatnya tinggi, alat AI-nya yang dibangun untuk trader ritel memberikan proyek dengan daya tarik yang melampaui aura spekulatif sebagian besar cryptocurrency lainnya. Waktunya untuk berpartisipasi dalam sektor AI sudah dekat. Bergabunglah dengan presale DeepSnitch AI untuk entri yang terjangkau dan kunjungi X atau Telegram untuk pembaruan komunitas terbaru.

FAQ

Mengapa koin kripto AI mendapatkan perhatian di bulan Januari 2026?

Koin kripto AI sedang rally karena modal mengalir kembali ke sektor AI, didukung oleh peningkatan sentimen pasar, kemajuan regulasi seperti markup Undang-Undang Kejelasan yang akan datang, dan aksi harga yang kuat dari token seperti TAO dan RENDER.

Bagaimana Undang-Undang Kejelasan mempengaruhi pasar?

Undang-Undang Kejelasan dapat memberikan kepastian regulasi yang sangat dibutuhkan untuk industri kripto, berpotensi meningkatkan partisipasi institusional dan likuiditas.

Mengapa DeepSnitch AI menonjol di antara koin kripto AI?

DeepSnitch AI membedakan dirinya melalui suite agen AI yang berfokus pada ritel, termasuk audit keamanan smart contract melalui agen AuditSnitch-nya. Dengan lebih dari $1,1 juta terkumpul dalam presale dan beberapa agen AI sudah live, ia menawarkan utilitas dan potensi keuntungan tinggi melampaui token AI pada umumnya.