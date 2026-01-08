Harga Bitcoin Turun di Bawah $92K saat Reli Menunjukkan Tanda-Tanda Kelelahan—Apakah Ini Bull Trap?

Postingan Harga Bitcoin Turun di Bawah $92K saat Reli Menunjukkan Tanda-tanda Kelelahan—Apakah Ini Jebakan Bull? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Bitcoin telah memulai tahun 2026 dengan rebound tajam, naik selama lima sesi berturut-turut dan menambahkan hampir $100 miliar dalam kapitalisasi pasar. Pergerakan ini telah menghidupkan kembali optimisme di seluruh pasar kripto, dengan banyak trader kini berargumen bahwa level $81.000 menandai dasar siklus yang definitif.

Namun, tinjauan lebih dekat terhadap struktur pasar, perilaku on-chain, dan kondisi makro menunjukkan bahwa reli ini mungkin rapuh. Saat ini, harga BTC telah berbalik tajam, meluncur di bawah $91.300. Pullback ini memaksa para trader untuk berpikir apakah pergerakan terkini adalah pembalikan tren atau reli pemulihan yang berumur pendek.

Altcoin Memimpin Memunculkan Tanda Peringatan Dini

Salah satu tanda bahaya pertama adalah kepemimpinan pasar. Dalam siklus bull masa lalu, Bitcoin biasanya reli terlebih dahulu, dengan dominasi meningkat saat modal terkonsentrasi pada aset paling likuid. Baru kemudian uang berputar ke altcoin.

Kali ini, yang terjadi adalah sebaliknya; altcoin mengungguli, dominasi Bitcoin sedang trending lebih rendah dan selera risiko telah berkembang dengan sangat cepat. Secara historis, pola ini telah muncul selama reli pasar bear, bukan di awal uptrend yang berkelanjutan.

Perilaku Whale Menunjukkan Distribusi, Bukan Akumulasi

Data distribusi wallet on-chain menambah bobot lebih lanjut pada prospek yang hati-hati. Alamat yang memegang 100–1.000 BTC — sering dilacak sebagai proksi untuk investor institusional dan berkonviksi tinggi—tidak menunjukkan akumulasi yang berarti meskipun terjadi pullback harga baru-baru ini.

Sumber: Newhedge

Seperti yang ditunjukkan dalam grafik, jumlah BTC Fish (10–100 BTC), Sharks (100–1.000 BTC), Whales (1.000–10.000 BTC), dan Humpbacks (>10.000 BTC) telah menurun selama sebulan terakhir, menunjukkan distribusi berkelanjutan di seluruh kohort pemegang besar. Khususnya, kategori whale telah turun sebanyak 20 alamat selama sebulan terakhir, sementara hanya empat wallet whale baru yang ditambahkan selama seminggu terakhir dan hanya dua dalam 24 jam terakhir.

Pemulihan yang redup ini menunjukkan bahwa pemegang besar tidak secara agresif masuk, bahkan ketika Bitcoin menelusuri kembali ke zona permintaan potensial. Dalam dasar siklus sebelumnya, kohort ini biasanya terakumulasi lebih awal dan tegas. Ketiadaan perilaku tersebut kali ini menyiratkan bahwa kekuatan terkini mungkin masih didorong oleh positioning jangka pendek daripada keyakinan jangka panjang.

Permintaan Bitcoin Belum Pulih

Metrik kunci lain yang masih menunjuk lebih rendah adalah permintaan Bitcoin yang tampak, yang melacak akumulasi BTC bersih oleh pelaku pasar aktif. Grafik menyoroti pola permintaan yang bergantung pada harga yang jelas dalam Bitcoin. Permintaan, sebagaimana diukur oleh BGeometrics Demand Index, menguat hanya ketika BTC secara tegas diperdagangkan di atas level $100.000, bertepatan dengan momentum naik yang kuat. Setiap dorongan berkelanjutan di atas kisaran ini diikuti oleh peningkatan permintaan yang terlihat, menunjukkan pembeli masuk terutama selama breakout daripada selama konsolidasi.

Sumber: BGeometrics

Sebaliknya, ketika Bitcoin jatuh kembali di bawah $100.000 atau bergerak sideways, permintaan secara konsisten melemah. Fase konsolidasi yang berkepanjangan ditandai dengan pembacaan permintaan yang menurun, menunjukkan partisipasi spot yang berkurang dan kurangnya pembelian lanjutan. Perilaku ini menunjukkan rebound terkini lebih didorong oleh momentum harga daripada akumulasi organik. Ini memperkuat pandangan bahwa permintaan tetap reaktif daripada memimpin.

Reli saat ini sesuai dengan pola historis tersebut. Permintaan belum berbalik, menunjukkan pergerakan ini kekurangan sponsor jangka panjang dari pembeli yang berkomitmen.

Pola Teknis yang Familiar Sedang Muncul

Dari perspektif teknis, Bitcoin juga menelusuri setup yang terkenal. Meskipun harga BTC melonjak dengan megah sejak awal bulan, ia gagal menembus zona resistensi penting. Zona ini antara $93.700 dan $94.500 kini telah menjadi titik infleksi kunci. Oleh karena itu, penolakan dari zona ini dapat menarik lebih banyak aksi bearish di hari-hari mendatang.

Seperti yang terlihat dalam grafik di atas, harga BTC tidak hanya gagal melampaui zona resistensi tetapi juga supertrend. Dengan ini, pengaruh bearish terus melayang di atas harga, sementara divergensi bearish dalam OBV memperkuat klaim tersebut. Namun, volume tetap konsisten sejak Desember. Ini menunjukkan support lokal di $90.426 dapat bertindak sebagai basis yang kuat jika pullback berlanjut.

Kesimpulan Akhir: Apakah Ini Jebakan Bull atau Hanya Fase Pendinginan?

Harga Bitcoin (BTC) tetap dalam konsolidasi ketat dengan risiko penurunan kecuali bull merebut kembali resistensi kunci. Penolakan berulang di dekat $93.500–$95.000 menunjukkan penjual masih aktif, sementara $90.400 tetap menjadi level yang menjaga struktur tetap bersama. Breakdown di bawah support ini dapat mengekspos $87.000 dan $83.000–$80.000. Hanya penutupan harian yang kuat di atas $98.000–$100.600 yang akan membatalkan bias bearish dan menggeser momentum kembali menuju $110.000.