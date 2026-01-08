Polymarket Menjalin Kesepakatan Besar dengan Dow Jones, WSJ untuk Mendistribusikan Data Prediksi

Polymarket telah mengumumkan kemitraan signifikan lainnya, kini setuju untuk mendistribusikan data prediksi ke outlet Dow Jones, yang mencakup The Wall Street Journal (WSJ), Barron's, dan Investor's Business Daily.

Berita terkini diberikan oleh Bloomberg, pesaing WSJ, dalam kontak dengan Polymarket. Pengumuman resmi diharapkan pada 7 Januari, menurut laporan tersebut. Data Polymarket akan ditampilkan secara online dan cetak serta digunakan dalam fitur baru seperti kalender pendapatan yang menunjukkan hasil yang diharapkan untuk perusahaan publik, tulis outlet tersebut.

Ini adalah kemitraan media tradisional pertama untuk Polymarket. Sementara itu, pesaing utama platform pasar prediksi berbasis New York ini, Kalshi, sudah bermitra dengan CNBC dan CNN untuk tujuan serupa. Kedua pasar prediksi telah melakukan upaya pengembangan bisnis untuk menjalin kemitraan dan memperluas layanan, jangkauan, serta kesadaran merek mereka di antara perusahaan tradisional.

Kemitraan Pasar Prediksi Berjalan Dengan Perusahaan

Namun demikian, Polymarket telah mengkonsolidasikan kemitraan signifikan, seperti yang dilaporkan Coinspeaker pada 2025. Pada November, platform ini bermitra dengan Ultimate Fighting Championship (UFC), membawa prediksi bertenaga kripto ke acara UFC dan Zuffa Boxing, menampilkan integrasi siaran dan aktivasi venue. Juga pada November, Polymarket menjadi penyedia pasar prediksi kripto eksklusif Yahoo Finance.

Google, pesaing langsung Yahoo dan pemimpin industri, juga memanfaatkan wawasan berorientasi pasar prediksi dari Polymarket dan Kalshi untuk produk Google Search dan Google Finance.

Pertumbuhan eksplosif dalam kemitraan dan perhatian yang diterima pasar prediksi tidak datang dengan biaya rendah. Meskipun nilai yang terbukti diakui oleh beberapa orang, pasar prediksi telah menimbulkan kekhawatiran yang relevan dan menjadi pusat perdebatan panjang dan kontroversi.

Kritikus mengklaim bahwa pasar prediksi hanyalah platform perjudian yang menyamar untuk menghindari regulasi perjudian. Selain itu, perdagangan orang dalam adalah kekhawatiran berulang, karena orang dalam dapat sangat diuntungkan dari posisi langsung dan mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi hasil di pasar yang tersedia.

Brian Armstrong, CEO Coinbase, menangani kekhawatiran terakhir ini, dengan berargumen bahwa perdagangan orang dalam tidak akan diinginkan jika platform ini mengoptimalkan untuk perdagangan dan perjudian, tetapi sebaliknya benar jika mereka mengoptimalkan untuk menjadi platform wawasan data dan berita.

Dalam hal ini, "Anda 100% menginginkan perdagangan orang dalam, karena di situlah Anda mendapatkan sinyal nyata," kata Armstrong dalam video yang beredar di X. Logikanya di sini sederhana: orang dalam akan membangun posisi volume besar pada hasil yang mereka tahu akan menang dan orang dapat mengamati peluang dan pergerakan ini sebagai "sumber berita dan apa yang akan terjadi di dunia," dalam kata-katanya.

Vitalik Buterin, pencipta Ethereum ETH $3 155 Volatilitas 24j: 2,1% Kapitalisasi pasar: $381,17 M Vol. 24j: $23,79 M , juga membela pasar prediksi, dengan berargumen mendukung struktur positif selama insentif selaras dengan baik. Pendiri 42Space, Leo, menanggapi argumen Buterin, namun dengan berargumen bahwa dia menggambarkan struktur ideal yang bukan realitas saat ini, menambah bahan bakar untuk perdebatan.

Apa yang terjadi di sekitar pasar prediksi adalah bagian dari proses inovasi dan langkah sehat saat solusi ini matang dan masuk ke kehidupan dan pikiran orang. Aktivitas terbaru seperti Polymarket bermitra dengan Dow Jones dan Kalshi melakukan hal yang sama dengan CNBC dan CNN memperkuat nilai yang diberikan platform ini sebagai sumber data, tetapi perdebatan masih jauh dari selesai.

Postingan Polymarket Strikes Major Deal With Dow Jones, WSJ to Distribute Prediction Data pertama kali muncul di Coinspeaker.