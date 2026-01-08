XRP Hadir di Hyperliquid: Trading Spot Institusional Resmi Diluncurkan di DEX Terkemuka

XRP telah memasuki perdagangan spot on-chain tingkat institusional setelah peluncuran FXRP di pasar spot Hyperliquid, menandai pertama kalinya eksposur XRP tersedia di orderbook sepenuhnya on-chain Hyperliquid.

Pencatatan ini, yang diumumkan oleh Flare pada 7 Januari, memperkenalkan pasangan perdagangan FXRP/USDC dan memperluas cara XRP dapat diperdagangkan, diselesaikan, dan digunakan di seluruh keuangan terdesentralisasi tanpa bergantung pada kustodi off-chain.

Pencatatan FXRP Membawa XRP ke Pasar Spot Hyperliquid

Pencatatan ini membuat eksposur spot XRP tersedia di infrastruktur perdagangan berkinerja tinggi Hyperliquid, sebuah lingkungan yang lebih dikenal dengan dominasinya dalam perpetual terdesentralisasi.

FXRP adalah representasi terjembatani dari XRP yang diterbitkan melalui sistem FAssets Flare dan diterapkan menggunakan standar Omnichain Fungible Token LayerZero.

Pengaturan ini memungkinkan XRP berpindah dari XRP Ledger ke Flare, bergerak dengan mulus lintas chain, berdagang di Hyperliquid, dan kembali ke XRP Ledger sebagai lapisan penyelesaian kanoniknya.

Struktur ini mempertahankan kustodi XRP sambil memperluas kegunaannya di seluruh lingkungan keuangan terdesentralisasi yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh aset tersebut.

Flare mengatakan peluncuran ini dirancang untuk memposisikan XRP sebagai aset yang dapat diprogram dan multichain tanpa mengubah peran XRP Ledger sebagai lapisan kepercayaan dan penyelesaian utama.

Hugo Philion, co-founder Flare, mengatakan pencatatan ini membawa XRP ke salah satu lingkungan perdagangan on-chain yang paling likuid dan berkinerja tinggi yang tersedia, memperluas jangkauan XRP di seluruh DeFi sambil mempertahankan arsitektur penyelesaian yang ada.

Pasar spot Hyperliquid berbeda dari pool automated market maker yang mendominasi sebagian besar bursa terdesentralisasi.

Desain berbasis orderbook-nya dibangun untuk menangani volume perdagangan yang lebih tinggi dengan penemuan harga dan kualitas eksekusi yang lebih baik, terutama selama periode volatilitas.

Sumber: ASXN

Ini telah membantu Hyperliquid menguasai sebagian besar aktivitas derivatif terdesentralisasi, dengan platform melampaui $2,9 triliun dalam total volume perdagangan pada tahun 2025 dan mempertahankan pangsa dominan perpetual on-chain sepanjang tahun.

Platform ini menambahkan lebih dari 609.000 pengguna selama setahun dan mencatat $3,8 miliar dalam arus masuk bersih, menunjukkan meningkatnya permintaan dari trader ritel maupun institusional untuk derivatif terdesentralisasi.

Sumber: ASXN

Volume harian sering mencapai miliaran selama periode puncak, didukung oleh arsitektur Layer 1 khusus dan orderbook sepenuhnya on-chain.

Meskipun derivatif tetap menjadi produk inti Hyperliquid, pasar spot-nya telah tumbuh secara stabil.

Data terbaru menunjukkan Hyperliquid melaporkan lebih dari $169 juta dalam volume perdagangan 24 jam, dengan pasangan spot berkontribusi pangsa yang berarti bersama token HYPE asli dan aset utama seperti BTC, ETH, SOL, dan USDC.

Sumber: CoinGecko

Penambahan FXRP memperkenalkan eksposur XRP ke lingkungan ini untuk pertama kalinya, memungkinkan trader untuk mengelola posisi spot, melakukan hedge bersama perpetual, dan menerapkan strategi perdagangan yang lebih canggih tanpa meninggalkan chain.

Volume FXRP Melonjak, Menunjukkan Meningkatnya Permintaan untuk Perdagangan XRP On-Chain

Aktivitas pasar seputar FXRP telah meningkat setelah peluncuran. Data CoinGecko menunjukkan bahwa token tersebut diperdagangkan sekitar $2,29, dengan pasokan beredar sekitar 86 juta token dan kapitalisasi pasar mendekati $197 juta.

Sumber: CoinGecko

Selama seminggu terakhir, FXRP telah naik lebih dari 20%, sementara volume perdagangan 24 jam telah meningkat di atas $14 juta, menunjukkan meningkatnya partisipasi saat likuiditas bermigrasi lintas venue.

Untuk Flare, integrasi ini memperkuat strategi DeFi yang lebih luas berfokus pada XRP. Jaringan saat ini menyimpan hampir $220 juta dalam total value locked, dengan volume bursa terdesentralisasi meningkat tajam selama seminggu terakhir.

Sumber: DeFiLlama

Volume perdagangan DEX tujuh hari di Flare melebihi $84 juta, lebih dari dua kali lipat dari minggu ke minggu, sementara kapitalisasi pasar stablecoin di jaringan juga meningkat.

Setelah eksekusi di Hyperliquid, FXRP dapat dijembatani kembali ke Flare untuk mengakses pinjaman, staking, dan aplikasi XRPFi lainnya, atau dikembalikan ke XRP Ledger melalui tooling mendatang yang dirancang untuk menyederhanakan penarikan satu klik.

Siklus perdagangan ini memungkinkan pengguna untuk menjembatani sekali, berdagang dalam skala besar, dan menyelesaikan kembali di XRPL tanpa melepaskan kustodi di titik mana pun.