Apakah Morgan Stanley Menghancurkan Bitcoin untuk Meluncurkan ETF Mereka? Garis Waktunya

Pengajuan ETF Bitcoin Morgan Stanley bertepatan dengan pembalikan kebijakan MSCI. Pengguna media sosial mempertanyakan timeline Oktober-Januari.

Seorang analis kripto telah menyuarakan kekhawatiran tentang potensi manipulasi pasar menyusul pengajuan ETF Bitcoin terbaru Morgan Stanley. Timing tersebut telah memicu diskusi luas di berbagai platform media sosial.

Bull Theory, sebuah akun komentar kripto, menguraikan apa yang mereka gambarkan sebagai rangkaian peristiwa yang mencurigakan. Narasi tersebut berpusat pada keputusan kebijakan MSCI dan langkah strategis Morgan Stanley.

Pengumuman MSCI Memicu Kejatuhan Oktober

Pada 10 Oktober, MSCI mengusulkan penghapusan Digital Asset Treasury Companies dari indeks globalnya. Pengumuman tersebut menargetkan perusahaan seperti MicroStrategy dan Metaplanet, yang memegang cadangan Bitcoin signifikan.

Menurut Bull Theory, Bitcoin turun hampir $18.000 dalam hitungan menit. Pasar kripto yang lebih luas kehilangan lebih dari $900 miliar dalam nilai total.

Indeks MSCI memandu triliunan aliran investasi pasif. Perubahan yang diusulkan berarti dana pensiun dan ETF akan menghadapi tekanan jual paksa. Eksposur institusional terhadap Bitcoin akan menyusut secara signifikan.

Jendela Ketidakpastian Tiga Bulan Menekan Harga

Periode konsultasi tetap terbuka hingga 31 Desember. Bull Theory mengklaim jendela tiga bulan ini menciptakan tekanan ke bawah yang berkelanjutan.

Investor pasif dilaporkan menghindari posisi baru. Dana yang terkait indeks bersiap untuk penjualan wajib yang potensial. Bitcoin turun sekitar 31% selama periode ini.

Analis menggambarkannya sebagai kuartal terburuk kripto sejak 2018. Altcoin mengalami penurunan yang lebih curam.

Pembalikan Januari Menimbulkan Kecurigaan

Bitcoin mulai menguat pada 1 Januari tanpa katalis yang jelas. Cryptocurrency tersebut naik 8% dalam lima hari, meningkat dari $87.500 menjadi $94.800.

Bull Theory menyarankan orang dalam mengantisipasi pengumuman yang akan datang. Tekanan jual yang tanpa henti tiba-tiba menghilang.

Kemudian datang pembalikan dramatis dalam 24 jam. Morgan Stanley mengajukan ETF spot Bitcoin, Ethereum, dan Solana pada 5 Januari. Beberapa jam kemudian, MSCI mengumumkan tidak akan melanjutkan penghapusan indeks.

Analis menunjuk pada urutannya: MSCI mengancam penghapusan, harga jatuh, ketidakpastian berlanjut, Morgan Stanley mengajukan ETF, MSCI membalikkan arah.

Bull Theory menggambarkan pola tersebut sebagai "menciptakan tekanan, mengakumulasi pada harga rendah, meluncurkan produk, menghilangkan tekanan." Postingan tersebut menekankan bahwa MSCI mengendalikan inklusi indeks sementara Morgan Stanley mengendalikan distribusi modal.

Klaim tersebut tetap belum terverifikasi. Namun, timeline dan penerima manfaat telah mendorong pertanyaan di seluruh komunitas kripto.

Pengguna media sosial terus memperdebatkan apakah koordinasi tersebut disengaja atau kebetulan.

Morgan Stanley dan MSCI belum memberikan komentar tentang spekulasi tersebut.

