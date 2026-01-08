Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Prediksi Harga XRP, Koin Kripto Baru

XRP membuka tahun 2026 dengan momentum bullish yang kuat, didorong oleh lonjakan $48 juta dalam arus masuk ETF spot pada 5 dan 6 Januari.

Pembelian institusional mendorong reli harian lebih dari 21%, memungkinkan XRP merebut kembali level psikologis kritis $2 dan menargetkan breakout menuju kisaran $2,40 hingga $2,60.

Saat ETF menyerap lebih dari 1% dari pasokan yang beredar, trader dan analis semakin mempertanyakan apakah XRP dapat mempertahankan dorongan menuju $3 atau mencapai pencapaian $5 yang telah lama dinanti-nantikan selama kuartal pertama.

Kekuatan makro yang lebih luas terus memperkuat reli ini. Setelah pasukan AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada 3 Januari, Bitcoin melonjak kembali di atas $94.000 saat investor mencari aset terdesentralisasi untuk melindungi nilai terhadap risiko geopolitik yang meningkat.

Pada saat yang sama, sinyal Presiden Trump tentang perombakan menyeluruh industri minyak Venezuela mempercepat arus modal ke dalam aset digital. Pergeseran menuju lingkungan risk-on ini memperkuat kepercayaan pasar secara keseluruhan dan memperkuat breakout teknis XRP yang sedang berlangsung.

Saat institusi menuangkan uang ke dalam mata uang kripto utama, investor beralih ke koin kripto baru dengan kegunaan dunia nyata. Bitcoin Hyper (HYPER) menonjol dengan menggabungkan keamanan Bitcoin dengan skalabilitas modern.

Banyak analis sekarang menyebut Bitcoin Hyper sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk imbal hasil yang kuat di fase berikutnya dari pasar bullish 2026.

Sumber – Saluran YouTube 99Bitcoins

Prediksi Harga XRP

XRP tetap menjadi salah satu aset kripto yang paling diperhatikan di minggu pertama tahun 2026. Setelah bertahun-tahun aksi harga sideways, grafik menunjukkan pola multi-tahun yang jelas sekarang mendekati titik balik kritis. Trader melihat tren bullish saat ini dibangun di atas basis akumulasi yang besar.

Pada time frame yang lebih tinggi, XRP pertama kali menyelesaikan penurunan korektif ABC yang kompleks dan kemudian tetap dalam fase akumulasi dua tahun dari Agustus 2022 hingga Juli 2024. Konsolidasi panjang ini menciptakan momentum dan likuiditas yang diperlukan untuk reli 700% hingga 800% yang membentuk kembali pasar XRP pada tahun 2025.

Memeriksa struktur Elliott Wave, reli awal mundur sebelum melanjutkan lintasan naik. Analis mengidentifikasi siklus sebagai pola impulsif klasik.