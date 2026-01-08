XRP membuka tahun 2026 dengan momentum bullish yang kuat, didorong oleh lonjakan $48 juta dalam arus masuk ETF spot pada 5 dan 6 Januari.
Pembelian institusional mendorong reli harian lebih dari 21%, memungkinkan XRP merebut kembali level psikologis kritis $2 dan menargetkan breakout menuju kisaran $2,40 hingga $2,60.
Saat ETF menyerap lebih dari 1% dari pasokan yang beredar, trader dan analis semakin mempertanyakan apakah XRP dapat mempertahankan dorongan menuju $3 atau mencapai pencapaian $5 yang telah lama dinanti-nantikan selama kuartal pertama.
Kekuatan makro yang lebih luas terus memperkuat reli ini. Setelah pasukan AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada 3 Januari, Bitcoin melonjak kembali di atas $94.000 saat investor mencari aset terdesentralisasi untuk melindungi nilai terhadap risiko geopolitik yang meningkat.
Pada saat yang sama, sinyal Presiden Trump tentang perombakan menyeluruh industri minyak Venezuela mempercepat arus modal ke dalam aset digital. Pergeseran menuju lingkungan risk-on ini memperkuat kepercayaan pasar secara keseluruhan dan memperkuat breakout teknis XRP yang sedang berlangsung.
Saat institusi menuangkan uang ke dalam mata uang kripto utama, investor beralih ke koin kripto baru dengan kegunaan dunia nyata. Bitcoin Hyper (HYPER) menonjol dengan menggabungkan keamanan Bitcoin dengan skalabilitas modern.
Banyak analis sekarang menyebut Bitcoin Hyper sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk imbal hasil yang kuat di fase berikutnya dari pasar bullish 2026.
XRP tetap menjadi salah satu aset kripto yang paling diperhatikan di minggu pertama tahun 2026. Setelah bertahun-tahun aksi harga sideways, grafik menunjukkan pola multi-tahun yang jelas sekarang mendekati titik balik kritis. Trader melihat tren bullish saat ini dibangun di atas basis akumulasi yang besar.
Pada time frame yang lebih tinggi, XRP pertama kali menyelesaikan penurunan korektif ABC yang kompleks dan kemudian tetap dalam fase akumulasi dua tahun dari Agustus 2022 hingga Juli 2024. Konsolidasi panjang ini menciptakan momentum dan likuiditas yang diperlukan untuk reli 700% hingga 800% yang membentuk kembali pasar XRP pada tahun 2025.
Memeriksa struktur Elliott Wave, reli awal mundur sebelum melanjutkan lintasan naik. Analis mengidentifikasi siklus sebagai pola impulsif klasik.
Wave 1 dan 2 membentuk breakout pertama dan mengonfirmasinya dengan retest, sementara Wave 3 mendorong harga dengan kuat di atas resistensi sebelumnya. Wave 4, koreksi saat ini, muncul saat divergensi bearish muncul pada grafik mingguan, dengan harga membuat higher high sementara RSI tertinggal.
XRP kemudian membentuk konsolidasi segitiga dan menemukan support kuat di dekat zona Fibonacci 0,618 hingga 0,786 ($1,10 hingga $1,62), memungkinkan momentum untuk reset dari kondisi overbought ke netral atau oversold.
Pada awal Januari, pengaturan pasar mendukung kaki berikutnya yang lebih tinggi. XRP tetap di atas level psikologis $2 dan telah rebound tajam dari posisi terendah Desember, mempertahankan keuntungan 70% hingga 80%.
Dengan RSI mingguan menghilangkan divergensi bearish-nya, teknikal mengarah ke atas. Kondisi oversold historis, seperti pada Juli 2024, sering mendahului reli tiga digit.
Berdasarkan struktur wave saat ini, analis memperkirakan XRP bisa naik sekitar 300% dari posisi terendah terbarunya. Pergerakan ini akan menyelesaikan Wave 5 "Grand Cycle" dan berpotensi mendorong XRP ke all-time high baru saat pasar kripto yang lebih luas memasuki fase pertumbuhan berikutnya pada tahun 2026.
Dunia keuangan yang lebih luas memperhatikan kebangkitan XRP. CNBC baru-baru ini melaporkan bahwa "perdagangan kripto terpanas tahun 2026 adalah $XRP," menekankan bahwa "ada uang besar di balik perdagangan ini."
Investor institusional secara aktif mengakumulasi XRP, menyerap pasokan exchange, dan memposisikan token untuk memimpin kaki berikutnya dari siklus pasar.
Produk investasi yang diatur mendorong keuntungan terkini ini. Klien ETF membeli $19,12 juta dalam XRP di minggu pertama Januari, menurut Whale Insider, mendorong total aset bersih dalam ETF XRP menjadi sekitar $1,62 miliar.
Investor menunjukkan aktivitas serupa di seluruh sektor kripto, dengan arus masuk terkini total $697 juta ke dalam ETF Bitcoin dan $168 juta ke dalam ETF Ethereum. Analis menafsirkan pertumbuhan berkelanjutan ini sebagai sinyal bullish yang kuat, mencerminkan regulasi yang lebih jelas dan pergeseran menuju partisipasi institusional jangka panjang.
Perkembangan makroekonomi dan kebijakan juga membentuk nilai XRP. Diskusi seputar kebijakan AS dan inisiatif tokenisasi menunjukkan bahwa aset digital dapat memainkan peran sentral dalam sistem keuangan masa depan.
Spekulan semakin mengeksplorasi tokenisasi aset dunia nyata, termasuk komoditas energi seperti minyak, pada platform blockchain.
XRP menonjol karena fokus aslinya pada penyelesaian lintas batas. Sementara klaim bahwa XRP akan mendukung transaksi minyak global tetap tidak terverifikasi, desainnya memposisikan token sebagai pelopor untuk penggunaan institusional dalam aplikasi keuangan skala besar.
Trader mengharapkan XRP mempertahankan momentum selama memegang support kunci selama pullback jangka pendek apa pun.
Sementara XRP mendominasi narasi pembayaran, permintaan yang berkembang untuk utilitas yang didukung Bitcoin memposisikan Bitcoin Hyper (HYPER) sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang bagi mereka yang mencari eksposur infrastruktur generasi berikutnya.
Bitcoin Hyper adalah blockchain Layer 2 (L2) yang muncul yang dirancang untuk menskalakan Bitcoin dengan memberikan transaksi berkecepatan tinggi dan biaya rendah sambil mempertahankan keamanan lapisan dasar. Dengan mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper membawa fungsionalitas smart contract penuh ke ekosistem Bitcoin.
Ini memungkinkan berbagai aplikasi terdesentralisasi (dApps) yang dinamis, termasuk pertukaran token DeFi berkecepatan tinggi dan pasar pinjaman, staking asli dan aset penghasil yield, dan lingkungan latensi rendah untuk gaming dan NFT.
Jaringan memastikan mobilitas aset melalui jembatan kanonikal terdesentralisasi, memungkinkan pengguna untuk mengunci BTC pada blockchain Bitcoin dan mencetak aset setara di L2, memberi mereka kebebasan untuk menggunakan Bitcoin untuk DeFi sambil mempertahankan opsi untuk menarik ke rantai asli.
Token asli Bitcoin Hyper, $HYPER, memiliki total pasokan tetap 21 miliar, mencerminkan model kelangkaan Bitcoin, dan mendukung semua transaksi on-chain, mengamankan jaringan melalui staking dengan APY 38% saat ini, dan memungkinkan voting governance untuk memandu masa depan protokol.
Influencer kripto populer, termasuk Borch Crypto, percaya $HYPER adalah kripto terbaik untuk dibeli sekarang.
Hingga hari ini, proyek telah mengumpulkan sekitar $30,2 juta dalam presale yang sedang berlangsung pada harga token saat ini $0,013545, mencerminkan permintaan institusional dan ritel yang kuat dan menandakan bahwa exchange besar kemungkinan akan memprioritaskan listing $HYPER setelah Token Generation Event (TGE).
Adopter awal dapat membeli $HYPER langsung di situs web Bitcoin Hyper menggunakan ETH, USDT, BNB, atau kartu kredit, dan mengelola token mereka menggunakan Best Wallet, di mana $HYPER sudah muncul di bagian "Upcoming Tokens" untuk pelacakan mulus dan klaim pasca-peluncuran.
