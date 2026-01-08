Pendaftaran mobil listrik di Inggris diproyeksikan mencapai 580.000 pada tahun 2026

Registrasi mobil listrik Inggris diperkirakan mencapai 580.000 unit pada tahun 2026, yang merupakan 29% dari semua penjualan mobil baru, menurut perkiraan terbaru yang dirilis oleh perusahaan leasing kendaraan listrik DriveElectric.

Proyeksi ini didasarkan pada peningkatan dari tahun 2025, ketika pangsa mobil listrik dalam registrasi baru adalah 23,4%, atau 473.348 kendaraan. Sementara Desember 2025 mencatat kendaraan listrik menyumbang pangsa bulanan yang lebih tinggi sebesar 32,2%, pangsa pasar sepanjang tahun 2026 diproyeksikan meningkat sebesar 5,6 poin persentase.

Van listrik dan dinamika kepatuhan ZEV

Selain mobil penumpang, kendaraan komersial ringan listrik (ELCV), terutama van listrik, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. DriveElectric memperkirakan bahwa registrasi van listrik akan meningkat 50% pada tahun 2026 menjadi sekitar 45.000 unit, naik dari sekitar 30.169 pada tahun 2025, ketika ELCV mewakili pangsa 9,5% dari pasar van.

Perusahaan ini mengaitkan peningkatan tersebut dengan perbaikan teknologi yang telah memperluas daya tarik van listrik untuk penggunaan bisnis, termasuk kapasitas muatan satu ton yang menjadi lebih umum dan jangkauan berkendara di dunia nyata yang melebihi 200 mil.

Ekspansi penjualan van listrik memainkan peran besar dalam kepatuhan pabrikan secara keseluruhan terhadap persyaratan ZEV. Berdasarkan mandat tersebut, registrasi van listrik dihitung sebagai kredit ganda untuk target kepatuhan.

Meskipun penjualan mobil listrik utama diproyeksikan tetap di bawah rata-rata 33% pada tahun 2026, bobot tambahan dari ELCV diharapkan membantu pabrikan memenuhi kewajiban keseluruhan. Fleksibilitas serupa memungkinkan pabrikan melampaui target ZEV pada tahun 2024, dan DriveElectric mengharapkan hasil yang sebanding pada tahun 2025.

Harga, insentif, dan infrastruktur pengisian daya

Perkiraan yang diberikan oleh DriveElectric didasarkan pada model intelijen pasar mereka sendiri tentang pasar Inggris, serta variabel agregat harga, kebijakan, dan infrastruktur. Terjadi peningkatan ketersediaan model listrik yang lebih terjangkau, terutama di segmen yang lebih kecil, yang telah mengurangi perbedaan harga antara kendaraan listrik dan kendaraan bertenaga bensin dan diesel.

Hibah Mobil Listrik, yang memberikan diskon sebesar £1.500 atau £3.750, berdasarkan keberlanjutan manufaktur kendaraan, merupakan faktor kunci dalam menentukan harga. Namun, insentif pabrikan juga tersedia pada model yang tidak memenuhi syarat untuk menerima hibah.

Pasar Inggris telah melihat akses yang lebih luas ke kendaraan listrik, dengan pengenalan merek baru dan peningkatan persaingan. Penurunan biaya baterai juga telah berkontribusi pada harga yang kompetitif secara keseluruhan, dengan peningkatan jangkauan kendaraan dan kecepatan pengisian yang lebih cepat yang ditawarkan, sambil membatasi fungsionalitas kendaraan karena penggunaan hariannya.

Permintaan armada dan pasar kendaraan listrik bekas

Pertumbuhan kendaraan listrik telah didorong oleh adopsi bisnis. Pengambilan mobil perusahaan masih didukung oleh tarif pajak Benefit-in-Kind Rendah pada mobil listrik, yang saat ini berada di 3% hingga April 2026 dan meningkat satu poin setiap tahun menjadi 5% pada April 2028.

Penggunaan skema pengorbanan gaji juga telah berkembang, dengan diperkirakan hingga 40% dari biaya karyawan yang mengemudi dapat dihemat. Bagi bisnis, kendaraan listrik semakin diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan karbon, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan kontrak.

Sementara itu, pasar kendaraan listrik bekas di Inggris berkembang seiring dengan meningkatnya registrasi secara keseluruhan. Dengan lebih dari 1,8 juta mobil listrik yang sudah terdaftar di negara tersebut, pasokan di pasar bekas telah meningkat, menciptakan permintaan untuk leasing kendaraan listrik bekas dalam sewa kontrak bisnis dan pribadi, serta skema pengorbanan gaji.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.