Mengapa Harga Bitcoin, Ethereum & XRP Sedang Turun Sekarang?

Postingan Mengapa Harga Bitcoin, Ethereum & XRP Turun Sekarang? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Mengapa harga Bitcoin, Ethereum, dan XRP turun secara bersamaan? Setiap trader saat ini mencari jawaban atas pertanyaan ini, karena token-token tersebut turun secara tiba-tiba di saat mereka diyakini akan mempertahankan kelanjutan bullish. Setelah awal tahun yang kuat, pasar kripto telah berubah defensif, dengan harga BTC tergelincir di bawah level tertinggi baru-baru ini dan menyeret altcoin-altcoin utama lebih rendah. Harga Ethereum & XRP juga menghadapi pullback yang signifikan yang menimbulkan kekhawatiran atas aksi harga selanjutnya.

Pullback yang tersinkronisasi telah memunculkan pertanyaan apakah ini hanya sekadar aksi ambil untung sederhana atau pergeseran yang lebih luas dalam posisi pasar.

Apa yang Baru Saja Terjadi di Seluruh Pasar Kripto

Pullback terbaru bersifat luas, cepat, dan terkoordinasi di seluruh pasar kripto. Dalam waktu singkat, Bitcoin tergelincir di bawah $91.000, menyeret harga ETH dan harga XRP di bawah $3.200 dan $2,2. Pergeseran yang jelas terlihat dalam kontrol pasar jangka pendek, yang telah menghapus miliaran dolar nilai, membalikkan sebagian besar keuntungan yang dicatat awal minggu ini.

Data derivatif mengkonfirmasi intensitas pergerakan tersebut. Data Coinglass menunjukkan likuidasi long yang dilakukan selama beberapa hari terakhir, yang dapat mempertahankan kekuatan bearish tetap hidup. Hampir $250 juta dalam long dilikuidasi setelah $280 juta long selama hari perdagangan yang lalu. Bitcoin dan Ethereum masing-masing menyumbang hampir $92 juta dalam likuidasi long, dan ketika beberapa penurunan large-cap terjadi bersamaan, ini biasanya menandakan pengurangan risiko sistemik daripada kelemahan spesifik aset.

Bitcoin Memimpin Pullback

Setelah aksi bullish baru-baru ini, harga Bitcoin berusaha sangat keras untuk naik dan mengamankan resistance penting di sekitar $95.000. Namun, pengaruh bearish terus melayang di atas token karena harga tetap terkonsolidasi dalam sebuah range. Namun, harga BTC, ETH & XRP semuanya telah menampilkan divergensi bearish yang kuat yang dapat menunjuk ke arah aksi bearish yang akan datang.

Grafik di atas adalah perbandingan harga BTC, ETH & XRP, menunjukkan pergeseran yang jelas dalam tren. Karena Bitcoin tetap menjadi jangkar likuiditas pasar, penolakan baru-baru ini di dekat zona resistance kunci telah menetapkan nada untuk seluruh pasar. Oleh karena itu, tanpa Bitcoin merebut kembali kekuatan, kenaikan berkelanjutan di altcoin-altcoin utama sangat sulit.

Apa yang Harus Diperhatikan Trader Selanjutnya?

Pullback tersinkronisasi di seluruh Bitcoin, Ethereum, dan XRP mencerminkan reset likuiditas di seluruh pasar, bukan kelemahan yang terisolasi. Dengan leverage yang disiram dan momentum yang melemah, pergerakan selanjutnya akan bergantung pada bagaimana harga berperilaku di zona support kunci, bukan volatilitas jangka pendek. Trader harus memperhatikan dengan cermat ekspansi volume, pergeseran funding rate, dan perubahan open interest untuk konfirmasi. Basis yang stabil dapat menandakan konsolidasi, sementara tekanan jual yang diperbarui akan meningkatkan risiko fase korektif yang lebih dalam.