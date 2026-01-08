Anggota parlemen Florida memperkenalkan RUU untuk menciptakan cadangan cryptocurrency strategis yang dikelola negara bagian dengan dukungan utama Bitcoin

Anggota Dewan Perwakilan John Snyder telah mensponsori House Bill (HB) 1039, sebuah rancangan undang-undang umum untuk menggerakkan pembentukan cadangan kripto strategis di negara bagian Florida.

Dia tidak sendirian dalam upayanya, karena Senator Joe Gruters mengusulkan dua rancangan undang-undang, SB 1040 dan SB 1038, yang juga menyerukan pembentukan cadangan dan dana perwalian yang akan menyimpan dan mengelola aset digital.

Proposal tersebut menyatakan, "Untuk memenuhi syarat dibeli untuk cadangan, sebuah cryptocurrency harus memiliki kapitalisasi pasar rata-rata setidaknya $500 miliar selama periode 24 bulan terakhir."

Kondisi ini berarti cadangan hanya akan menyimpan Bitcoin, yang kapitalisasi pasarnya melebihi $1 triliun, untuk saat ini. Sementara yang lain tidak mencapai angka ini, yang terdekat adalah Ethereum, dengan kapitalisasi pasarnya saat ini sekitar $380 miliar pada saat penulisan.

Ini bukan pertama kalinya pembuat undang-undang berupaya untuk membentuk cadangan kripto di Florida.

HB 487 dan SB 550 ditarik kembali pada Mei 2025, sementara Anggota Dewan Perwakilan Webster Barnaby mengajukan HB 183 pada Oktober dengan ketentuan yang direvisi setelah kegagalan awal.

Florida mengikuti perintah eksekutif Trump untuk cadangan BTC

Proposal Florida juga datang pada saat lebih banyak negara bagian membuat cadangan kripto strategis mereka sendiri, didorong oleh perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Trump pada Maret 2025, ketika ia membentuk Strategic Bitcoin Reserve di tingkat federal.

Texas menjadi negara bagian pertama yang mendanai cadangan cryptocurrency strategis dengan pembelian Bitcoin senilai $5 juta pada Desember 2025, sementara New Hampshire adalah negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang yang membentuk cadangan Bitcoin strategis, memungkinkan bendaharanya untuk menginvestasikan hingga 5% dari dana publik dalam aset digital yang melebihi kapitalisasi pasar $500 miliar.

Arizona juga mengesahkan legislasi yang lebih terbatas yang mengizinkan negara bagian untuk menyimpan aset cryptocurrency yang disita.

Para pendukung menyatakan bahwa cadangan ini membantu menjaga institusi keuangan negara tetap mutakhir sambil memberikan lindung nilai inflasi, menggambarkan Bitcoin sebagai penyimpan nilai untuk dana publik yang sebanding dengan cara pemerintah secara tradisional menggunakan emas.

Senator Gruters memposisikan rancangan undang-undangnya sebagai strategi investasi jangka panjang untuk mendiversifikasi portofolio Florida dan beradaptasi dengan ekonomi digital yang berkembang. Rancangan undang-undang tersebut berencana untuk meningkatkan cadangan kripto negara melalui pemulihan dalam proses hukum, pendapatan, pembelian, dan hadiah dari fork blockchain atau airdrop.

Regulasi sudah pasti, volatilitas masih liar

Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa lebih dari $126.198 pada Oktober dan mengalami penurunan tajam pada akhir bulan yang sama. Pada saat penulisan, BTC diperdagangkan sekitar $90.000.

Semua ini terjadi pada tahun 2025 ketika spekulan bullish percaya aset tersebut akan mencapai lebih dari $200.000. Kritikus telah menyatakan kekhawatiran tentang kebijaksanaan menginvestasikan uang pembayar pajak dalam aset yang volatile.

Kekhawatiran lain seputar aset digital, terutama untuk institusi, baik swasta maupun publik, selain volatilitas, terletak pada sifat sebagian besar sektor yang tidak diatur.

Pengesahan GENIUS Act adalah langkah pertama untuk membawa lebih banyak pengawasan regulasi ke dalam ruang tersebut, dan rancangan undang-undang CLARITY diharapkan untuk lebih mengatur ruang tersebut. Semua ini diharapkan memberikan dorongan dan perlindungan yang dibutuhkan investor, dibandingkan dengan wild west yang telah dioperasikan industri sebelumnya.

Legislasi ini mencakup tanggal efektif bersyarat 1 Juli 2026.

