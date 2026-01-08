ETF Bitcoin Morgan Stanley menandakan permintaan institusional besar, kata penasihat Bitwise

Keputusan Morgan Stanley untuk meluncurkan ETF Bitcoin miliknya sendiri merupakan sinyal bullish besar bagi pasar kripto, menyoroti permintaan investor yang belum termanfaatkan dan dinamika institusional yang bergeser, menurut penasihat Bitwise Jeff Park.

Ringkasan Berbicara pada hari Rabu, Jeff Park menguraikan tiga alasan utama mengapa langkah tersebut memperkuat pandangan bullish-nya.

Pasar jauh lebih besar dari yang diantisipasi: bahkan dua tahun setelah peluncuran ETF pertama, Morgan Stanley melihat cukup permintaan melalui saluran kekayaan miliknya untuk membenarkan produk bermerek.

"Ini berarti kita masih sangat awal," kata Park.

Bank investasi tersebut mengajukan permohonan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk mendapatkan persetujuan meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa yang terkait dengan harga cryptocurrency.

Kedua, kepentingan sosial Bitcoin memperkuat langkah tersebut. Tidak seperti emas, di mana ETF bermerek jarang terjadi, menawarkan ETF Bitcoin mengkomunikasikan kredibilitas berpikiran maju, membantu menarik investor independen dengan kekayaan bersih ultra-tinggi dan talenta terbaik.

Park mencatat bahwa meskipun ETF tidak berkembang menjadi kesuksesan besar, hal ini memperkuat merek Morgan Stanley dan pengaruh penasihatannya.

Ketiga, peluncuran tersebut mencerminkan strategi platform defensif. Dengan menciptakan ETF sendiri daripada bergantung pada pihak ketiga, Morgan Stanley mempertahankan kontrol distribusi dan mencegah kebocoran biaya.

Distribusi memiliki pelanggan, bukan keunggulan produk, jelas Park, membingkai peluncuran sebagai hal yang tak terhindarkan dari perspektif ekonomi platform.

Secara keseluruhan, Park melihat ETF sebagai konfirmasi pasar yang dapat dialamatkan total yang lebih besar, meningkatkan relevansi sosial dan institusional Bitcoin, dan memperkuat keunggulan distribusi milik.

Dia menambahkan bahwa Bitwise, yang memimpin ETF indeks kripto AS dan ETF Solana sambil menawarkan staking terintegrasi dan strategi khusus, berada dalam posisi unik untuk mendapatkan manfaat dari pergeseran tersebut.