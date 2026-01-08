Anggota Parlemen Florida Memperkenalkan RUU untuk Membuat Cadangan Kripto Strategis

TLDR

Pembuat undang-undang Florida telah memperkenalkan rancangan undang-undang baru untuk menciptakan cadangan kripto yang dikelola negara bagian.

Hanya cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar rata-rata $500 miliar selama 24 bulan yang memenuhi syarat.

Bitcoin saat ini adalah satu-satunya aset yang memenuhi syarat untuk cadangan kripto yang diusulkan.

Cadangan ini dapat didanai melalui pemulihan hukum, pembelian, dan imbalan blockchain.

Usulan undang-undang ini mencakup tanggal efektif bersyarat pada 1 Juli 2026.

Pembuat undang-undang Florida terus melanjutkan legislasi untuk membentuk cadangan kripto untuk negara bagian, yang bertujuan untuk mendiversifikasi kepemilikan keuangan, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan beradaptasi dengan tren digital yang berkembang.

Florida Mendorong Cadangan Kripto Negara Bagian

Perwakilan John Snyder memperkenalkan Rancangan Undang-Undang DPR 1039, mengusulkan cadangan kripto untuk sistem perbendaharaan Florida, yang didukung oleh Senator Joe Gruters. Gruters mensponsori dua rancangan undang-undang pendamping, SB 1038 dan SB 1040, untuk mengelola dan mendanai cadangan melalui trust khusus. Rancangan undang-undang ini mendefinisikan bagaimana negara bagian dapat memperoleh, menyimpan, dan mengatur aset digital yang memenuhi syarat.

Menurut usulan tersebut, hanya cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar di atas $500 miliar selama 24 bulan yang memenuhi syarat untuk dimasukkan. Berdasarkan data saat ini, Bitcoin memenuhi ambang batas ini dengan kapitalisasi pasar lebih dari $1 triliun, sementara Ethereum masih di bawahnya. Persyaratan ini saat ini membatasi cadangan hanya untuk Bitcoin.

Senator Gruters menggambarkan cadangan ini sebagai strategi portofolio jangka panjang yang akan memperkuat kerangka keuangan Florida dan mendukung inovasi. "Rencana ini mencerminkan strategi investasi yang memperhitungkan pergeseran pasar dan transformasi ekonomi," kata Gruters. Rancangan undang-undang tersebut menguraikan sumber pendanaan seperti pemulihan hukum, pendapatan, dan imbalan aset digital.

Bitcoin sebagai Satu-satunya yang Memenuhi Syarat

Saat ini, Bitcoin adalah satu-satunya aset yang memenuhi syarat untuk cadangan karena kapitalisasi pasarnya yang tinggi secara berkelanjutan. Undang-undang ini menetapkan patokan ketat sebesar $500 miliar dalam nilai pasar rata-rata selama dua tahun. Ethereum saat ini masih kurang, dengan nilai pasar sekitar $380 miliar.

Bitcoin mencapai puncaknya lebih dari $126.198 pada bulan Oktober tetapi turun menjadi sekitar $90.000 pada akhir tahun 2025. Pembuat undang-undang tetap berkomitmen pada usulan tersebut, meskipun terjadi koreksi pasar yang tajam dan volatilitas. Pendukung mengatakan Bitcoin berfungsi seperti emas digital, menawarkan lindung nilai inflasi kepada negara bagian.

Florida bergabung dengan tren yang telah diadopsi di negara bagian lain seperti Texas dan New Hampshire. Texas membeli Bitcoin senilai $5 juta pada bulan Desember 2025, menjadi negara bagian pertama yang bertindak. New Hampshire mengizinkan bendaharanya untuk mengalokasikan hingga 5% dari dana publik ke aset digital yang memenuhi syarat.

Dukungan yang Berkembang di Seluruh Negara Bagian

Senator Gruters mengatakan usulan tersebut memastikan Florida tetap kompetitif dalam ekonomi digital. Rancangan undang-undangnya bertujuan untuk menggunakan imbalan blockchain dan fork sebagai saluran pendanaan potensial untuk cadangan. Rencana ini mencakup tanggal mulai bersyarat pada 1 Juli 2026.

Upaya sebelumnya untuk membentuk cadangan kripto gagal, termasuk HB 487 dan SB 550, yang ditarik pada bulan Mei 2025. Perwakilan Webster Barnaby memperkenalkan kembali rancangan undang-undang yang direvisi, HB 183, pada bulan Oktober. Upaya-upaya ini mencerminkan minat berkelanjutan dalam membangun kerangka kerja yang diatur untuk pengelolaan aset digital.

Perintah eksekutif Presiden Trump pada bulan Maret 2025 membentuk Cadangan Bitcoin Strategis di tingkat federal. Langkah ini mendorong negara bagian seperti Florida untuk bertindak atas rencana cadangan kripto mereka sendiri. Arizona mengesahkan undang-undang terpisah yang memungkinkan penyimpanan negara bagian atas aset kripto yang disita.

Pendukung percaya cadangan yang diatur meningkatkan posisi keuangan dan mengurangi ketergantungan pada sistem tradisional. Sementara itu, kritikus telah menyuarakan kekhawatiran tentang mengelola dana wajib pajak di pasar yang volatil dan berkembang. Pembuat undang-undang menekankan bahwa hanya cryptocurrency yang matang dan berkapitalisasi tinggi yang akan diizinkan.

GENIUS Act telah memperkenalkan pengawasan regulasi, dan rancangan undang-undang CLARITY diharapkan membawa struktur lebih lanjut. Inisiatif federal ini bertujuan untuk mengurangi keraguan institusional dan mendukung kerangka hukum yang lebih jelas. Pembuat undang-undang mengatakan rencana cadangan Florida sejalan dengan dorongan menuju kepatuhan dan transparansi ini.

