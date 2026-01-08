Solana Mobile Tetapkan Peluncuran Token SKR pada 21 Januari, Snapshot Selesai

TLDR

Solana Mobile telah mengonfirmasi bahwa token SKR akan resmi diluncurkan pada 21 Januari 2026.

Snapshot telah diambil untuk menentukan kelayakan airdrop bagi pengguna perangkat Seeker dan pengembang.

20% dari total 10 miliar pasokan token SKR dialokasikan untuk distribusi airdrop.

Pemegang token akan dapat melakukan staking SKR kepada Guardian, yang akan membantu mengatur dan mengamankan platform.

2,7 miliar token SKR akan dibuka pada 20 Januari untuk likuiditas, treasury komunitas, dan kemitraan pertumbuhan.

Solana Mobile telah mengonfirmasi bahwa token SKR-nya akan resmi diluncurkan pada 21 Januari, menandai dimulainya peluncurannya. Token ini akan berfungsi sebagai tata kelola dan insentif dalam ekosistemnya, yang berfokus pada smartphone Seeker dan app store terdesentralisasi. Snapshot telah diselesaikan untuk alokasi airdrop yang akan datang, menurut postingan di X.

Peluncuran Token SKR Mengikuti Snapshot yang Selesai dan Rencana Airdrop

Solana Mobile mengumumkan pada hari Rabu bahwa 20% dari pasokan token SKR dicadangkan untuk pengguna dan pengembang yang memenuhi syarat melalui airdrop. Total pasokan SKR berjumlah 10 miliar, tanpa perubahan pada batas tetap. Snapshot untuk menentukan kelayakan telah berlangsung, mencakup data penggunaan dari perangkat Seeker.

Dia mengonfirmasi bahwa fase alokasi ini adalah "langkah pertama" dalam membangun kerangka tata kelola. Tim belum merilis detail lengkap tentang proses klaim airdrop tetapi menyatakan pembaruan akan segera datang.

Solana Mobile juga mengungkapkan bahwa pemegang SKR akan melakukan staking token kepada Guardian yang akan mengelola tata kelola dan keamanan platform. Peserta yang didelegasikan ini akan beroperasi atas nama komunitas SKR yang lebih luas. Perusahaan mengatakan token ini akan menjadi pusat ekosistem terbukanya ke depan.

Pada 20 Januari, total 2,7 miliar token SKR akan dibuka selama acara token generation event. Ini termasuk 1 miliar token untuk likuiditas, 1 miliar untuk treasury komunitas, dan 700 juta untuk kemitraan pertumbuhan. Tambahan 1,8 miliar SKR akan dibuka secara bertahap untuk mendukung upaya pertumbuhan dari waktu ke waktu.

Peluncuran ini bertepatan dengan Seeker Season 2, yang resmi dimulai pada 3 Januari. Season 1 mencatat lebih dari 9 juta transaksi dan volume $2,6 miliar sejak Agustus. Metrik ini digunakan selama proses snapshot yang menentukan alokasi token.

Lebih dari 150.000 perangkat Seeker telah dipesan di seluruh dunia menyusul kesuksesan ponsel Saga generasi pertama Solana Mobile. Seeker dijual seharga $500 dan terus menarik perhatian dari pengguna kripto. Token SKR bertujuan untuk lebih melibatkan basis pengguna ini melalui opsi staking dan tata kelola.

Solana Saga Dikecualikan dari Airdrop SKR saat Platform Berkembang

Perangkat Solana Saga generasi pertama, yang diluncurkan tahun lalu, dikecualikan dari airdrop SKR karena dukungan perangkat lunak dihentikan. Solana Mobile mengakhiri pembaruan keamanan dan patch sistem untuk perangkat Saga pada bulan Oktober. Pengguna perangkat tersebut tidak termasuk dalam snapshot airdrop atau daftar kelayakan.

Sebaliknya, pengguna Seeker mendapat manfaat dari menjadi bagian dari jaringan perangkat aktif yang terkait dengan ekosistem token baru. Perusahaan mengatakan peluncuran SKR terkait dengan pengembangan berkelanjutan dari lingkungan aplikasi terdesentralisasi. Ponsel Seeker akan berperan dalam memperluas partisipasi dalam apa yang disebut Solana Mobile sebagai "pasar modal internet."

