Senat Targetkan Voting Kripto Januari saat Komite Berpacu Menyelesaikan RUU

Komite Pertanian Senat berencana mengadakan pembahasan dan pemungutan suara atas legislasi kripto pada Kamis depan.

Komite Perbankan Senat telah menjadwalkan sidang pada 15 Januari untuk membahas RUU kripto yang sama.

Kedua komite harus meloloskan legislasi yang identik sebelum Senat penuh dapat memberikan suara atas kerangka kerja kripto.

Teks legislatif final belum dirilis dan mungkin tidak siap sebelum sidang yang dijadwalkan.

Demokrat telah mengangkat kekhawatiran etika yang melibatkan hubungan keluarga mantan Presiden Trump dengan perusahaan kripto.

Komite Pertanian Senat berencana mengadakan pembahasan dan pemungutan suara pada Kamis depan atas legislasi struktur pasar kripto, lapor Punchbowl News, sejalan dengan Komite Perbankan Senat yang menargetkan sidang pada 15 Januari. Kedua panel mendorong untuk memajukan RUU terpadu yang mengatur regulasi kripto sebelum pemungutan suara Senat penuh, meskipun teks legislatif yang diperbarui masih tertunda. Dengan jadwal yang ketat dan ketegangan politik, para pembuat undang-undang berlomba menyelesaikan rinciannya.

Komite melanjutkan tanpa teks RUU final

Komite Pertanian Senat belum secara resmi menjadwalkan sidangnya, tetapi sumber mengonfirmasi rencana untuk sesi pembahasan pada hari Kamis. Komite Perbankan Senat, yang dipimpin oleh Senator Tim Scott, bertujuan mengadakan sidangnya sendiri pada 15 Januari. Kedua komite belum merilis teks legislasi yang diperbarui menjelang sesi ini.

RUU draft yang dirilis sebelumnya memberikan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan Securities and Exchange Commission (SEC) peran yang ditentukan dalam pengawasan kripto. Komite Pertanian memiliki yurisdiksi atas CFTC, sementara Komite Perbankan mengawasi SEC. Untuk pemungutan suara Senat penuh, kedua komite harus meloloskan versi RUU yang sama.

Aturan Senat mengharuskan bahwa setiap teks legislatif diposting pada hari Jumat sebelum pembahasan hari Kamis. Namun, orang dalam mengatakan draft baru mungkin tidak siap. Dalam hal itu, bahasa lama dapat berfungsi sebagai pengganti selama sesi.

Demokrat mengangkat kekhawatiran etika saat pembicaraan meningkat

Pembuat undang-undang Demokrat terus mengangkat kekhawatiran tentang etika dan pengaruh seputar legislasi. Satu sumber ketegangan melibatkan hubungan keluarga mantan Presiden Donald Trump dengan bisnis kripto. Menurut Senator Cynthia Lummis, Gedung Putih telah menolak usulan untuk memberlakukan pembatasan pada keluarga Trump.

Tahun lalu, Demokrat mengancam akan memblokir GENIUS Act atas kekhawatiran etika yang serupa. Komite Perbankan bertemu pada hari Selasa untuk meninjau dokumen kerja yang merangkum tuntutan Demokrat dan status RUU. Beberapa usulan Demokrat diterima, sementara yang lain tetap belum terselesaikan.

Senator Scott menetapkan tenggat waktu yang akan datang untuk mempertahankan momentum pada regulasi kripto. Namun, staf di seluruh komite berada di bawah tekanan untuk menyelesaikan pembaruan tepat waktu. Urgensi tersebut mencerminkan minat yang tumbuh dalam aturan kripto daripada tenggat waktu kalender Senat formal.

Sektor keuangan menambah tekanan saat pelobi memberikan pendapat

Lembaga keuangan tradisional menjadi lebih vokal dalam negosiasi terbaru atas legislasi kripto. Kelompok-kelompok ini telah mengangkat kekhawatiran tentang hasil stablecoin dan tanggung jawab pengembang. Pengaruh mereka telah menggeser diskusi di kedua komite Senat.

Beberapa Demokrat yang biasanya menolak lobi industri keuangan telah menyatakan dukungan untuk argumen tertentu. Ini termasuk kekhawatiran tentang aset digital yang mengganggu sistem keuangan saat ini. Keterlibatan mereka menambah kompleksitas pada negosiasi bipartisan.

Terlepas dari upaya bipartisan sebelumnya, beberapa pelobi sekarang mempertanyakan strategi memajukan RUU tanpa dukungan penuh Demokrat. Diskusi berlanjut di balik layar untuk menyelesaikan kesenjangan kebijakan utama. Apakah draft terpadu muncul minggu ini masih tidak pasti.

Pembuat undang-undang tetap fokus mempersiapkan pemungutan suara kripto pada Kamis depan, bahkan jika mereka harus mengandalkan versi RUU yang lebih awal.

