Morgan Stanley Mengajukan Bitcoin ETF saat Aliran Dana Spot AS Melambat

Morgan Stanley telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin spot [ETF] yang diusulkan.

Dengan langkah ini, perusahaan memasuki pasar yang tidak lagi didefinisikan oleh arus masuk yang cepat tetapi oleh lingkungan permintaan yang lebih kompetitif dan sedang mengkalibrasi ulang.

Pengajuan Formulir S-1, yang diajukan pada 6 Januari 2026, menguraikan rencana untuk Morgan Stanley Bitcoin Trust. Ini adalah kendaraan pasif yang dirancang untuk melacak harga Bitcoin melalui kepemilikan langsung.

Meskipun pengajuan itu sendiri bersifat prosedural, waktunya menonjol. Ini terjadi ketika ETF Bitcoin spot AS mengalami arus keluar bersih yang berkelanjutan dalam beberapa bulan terakhir, meskipun harga bitcoin telah stabil mendekati puncak siklus.

Struktur ETF Bitcoin spot standar

Menurut prospektus awal, trust yang diusulkan akan beroperasi sebagai ETF Bitcoin spot yang didukung secara fisik.

Ini akan memegang bitcoin secara langsung, menghindari leverage atau derivatif, dan berusaha melacak kinerja aset melalui patokan berdasarkan data perdagangan pasar spot yang diagregasi.

Saham akan dibuat dan ditebus oleh peserta resmi baik secara tunai atau dalam bentuk barang, mengikuti struktur yang sudah dikenal yang digunakan oleh ETF Bitcoin spot AS yang ada.

Sumber: SEC AS

Pengajuan tidak mencantumkan tanggal peluncuran dan tetap tunduk pada tinjauan dan amandemen SEC sebelum dapat menjadi efektif.

Arus ETF Bitcoin menunjukkan fase pendinginan permintaan

Konteks pasar yang lebih luas kurang jelas dibandingkan selama gelombang pertama peluncuran ETF Bitcoin spot.

Data SoSo Value menunjukkan bahwa, setelah arus masuk yang kuat di awal 2025, sektor ini telah mengalami arus keluar bersih yang persisten sejak akhir Oktober.

Data harian terkini menunjukkan penebusan bersih lebih dari $200 juta pada beberapa sesi. Total aset bersih di seluruh ETF Bitcoin spot AS telah menurun dari puncak sebelumnya, meskipun tetap di atas $120 miliar.

Sumber: SoSoValue

Khususnya, arus keluar ini terjadi bersamaan dengan pemulihan harga Bitcoin, yang telah bertahan di atas $90.000 dalam beberapa minggu terakhir.

Perbedaan antara stabilitas harga dan melemahnya arus ETF menunjukkan pergeseran dalam perilaku investor, dari alokasi cepat menuju penyeimbangan ulang dan penyesuaian portofolio.

Pengajuan selama arus keluar menandakan posisi strategis

Daripada menargetkan antusiasme ritel jangka pendek, pengajuan tersebut tampaknya sejalan dengan posisi jangka panjang dalam kategori produk yang matang.

ETF Bitcoin spot tidak lagi merupakan hal baru; mereka adalah infrastruktur yang mapan dalam pasar AS, dan persaingan semakin beralih dari menarik modal pertama kali ke mempertahankan dan mendistribusikan aset secara efisien.

Jaringan manajemen kekayaan dan penasihat Morgan Stanley memberinya akses ke segmen investor.

Ini adalah investor yang alokasinya sering didorong oleh keputusan konstruksi portofolio daripada sinyal perdagangan jangka pendek.

Memasuki pasar ETF pada tahap ini memungkinkan perusahaan untuk menginternalisasi eksposur produk daripada hanya mengandalkan penerbit pihak ketiga.

Apa yang ditunjukkan — dan tidak ditunjukkan — oleh pengajuan

Pengajuan S-1 tidak menandakan persetujuan regulasi, juga tidak menjamin bahwa trust akan diluncurkan atau menarik arus masuk yang signifikan. Ini juga tidak menunjukkan kebangkitan segera dalam permintaan ETF.

Yang ditunjukkan adalah bahwa lembaga keuangan besar terus melihat nilai strategis dalam menawarkan eksposur bitcoin proprietary, bahkan ketika pasar memasuki fase yang lebih terukur dan kompetitif.

Pengajuan ETF Bitcoin Morgan Stanley tiba selama periode konsolidasi untuk dana Bitcoin spot AS, ditandai dengan pendinginan arus dan penilaian ulang permintaan investor.

Pemikiran Akhir

Pengajuan Morgan Stanley terjadi selama fase pendinginan untuk arus ETF Bitcoin spot AS, menyoroti pergeseran dari peluncuran yang didorong momentum ke posisi jangka panjang.

Langkah ini menggarisbawahi bagaimana kekuatan distribusi dan jangkauan merek menjadi lebih penting daripada kebaruan dalam pasar ETF yang semakin matang.