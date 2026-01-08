BursaDEX+
Token SKR Diluncurkan pada 21 Jan.: Fakta Utama Airdrop Seeker

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/08 08:03
Solana Mobile telah mengonfirmasi rencana untuk memperkenalkan aset digital baru ke ekosistem smartphone-nya. Token SKR akan debut sebagai komponen inti dari strategi mobile perusahaan. Peluncuran ini menandai langkah penting dalam memperluas tata kelola, keamanan, dan insentif pengembang di seluruh perangkat yang berfokus pada Solana.

Peluncuran Token SKR Memperkenalkan Model Staking Berbasis Guardian

Dalam postingan X, platform tersebut mengungkapkan bahwa token SKR dijadwalkan akan dirilis oleh perusahaan pada 21 Januari 2026. Token ini akan meningkatkan staking, tata kelola, dan koordinasi ekosistem. Token akan berjalan melalui platform smartphone terintegrasi kripto Solana mobile, yaitu pasar aplikasi dan sistem keamanannya.

Selain itu, SKR menghadirkan mekanisme staking yang berbasis pada agen yang disebut Guardian. Pengguna dapat melakukan staking token kepada Guardian ini untuk membantu memverifikasi perangkat dan menetapkan standar platform. Struktur seperti ini mengoordinasikan keamanan perangkat dengan motif ekonomi dan memberikan pemain peran langsung dalam pengelolaan ekosistem.

Fungsi tata kelola dalam ekosistem Solana Mobile juga didukung dengan token tersebut. Staker dapat memanipulasi regulasi platform, kondisi penerimaan, dan sirkulasi keuangan. Sistem ini akan ditujukan untuk menyelaraskan kepentingan pengguna dengan stabilitas jangka panjang platform dan pertumbuhan pengembang.

Solana Mobile adalah perusahaan yang menciptakan smartphone yang native untuk digunakan dengan blockchain. Perusahaan ini memiliki perangkat dengan aplikasi terdesentralisasi dan alat keamanan on-chain yang disesuaikan dengan Solana. Perusahaan akan mempresentasikan lebih banyak wawasan tentang SKR plus visi yang diperluas di Solana Breakpoint berikutnya.

Struktur Pasokan SKR Menetapkan Airdrop dan Insentif

SKR akan diperkenalkan dengan jumlah total 10 miliar pasokan dalam bentuk token. Pasokan ini didasarkan pada inflasi linier yang didorong oleh keinginan untuk mengkompensasi donor awal. Namun, tingkat inflasi akan dimulai dengan 10% pada tahun pertama dan turun seperempat setiap tahun hingga setelah enam tahun tingkat terminal 2% tercapai.

Ada alokasi token yang cukup besar untuk komunitas. Airdrop akan mengonsumsi 30% dari pasokan. Ini kemungkinan akan menghubungi pemilik perangkat Seeker, pengguna dApp, builder, dan peserta lain dari ekosistem Solana. Growth and Partnerships akan dialokasikan 25% dan 10% dalam Liquidity and Launch masing-masing.

Sisa 10% pasokan token SKR akan berada di perbendaharaan komunitas Solana. Solana Mobile akan mendapatkan 15% dan Solana Labs akan mendapatkan sisa 10%. Manajer umum Solana Mobile, Emmett, mengklaim bahwa airdrop memberi pendukung pertama kesempatan untuk mengubah aturan partisipasi dan arsitektur ekonomi.

Namun, smartphone Seeker dirilis pada bulan Agustus dalam generasi kedua Solana Mobile. Ini didasarkan pada model Saga sebelumnya, dengan perangkat keras yang lebih baik dan lebih banyak integrasi on-chain. 

Sumber: https://coingape.com/skr-token-launches-on-jan-21-seeker-airdrop-key-facts/

