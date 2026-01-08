RUU Kripto Senat Menghadapi Pemungutan Suara Komite Senat yang Krusial

Poin-Poin Penting: Pemungutan suara Komite Perbankan Senat tentang RUU kripto sudah dekat.

Dampak pada Bitcoin dan stablecoin sudah dekat.

Senator Lummis memimpin dorongan legislatif.

RUU kripto Senat menghadapi ujian penting saat bergerak maju melalui komite-komite dan tenggat waktu yang krusial. Tokoh-tokoh kunci termasuk Senator Cynthia Lummis, yang telah mensponsori RUU sebelumnya, dan Senator Tim Scott, yang mengadvokasi tindakan Senat pada September 2025.

Pemungutan suara Komite Perbankan Senat, yang dijadwalkan pada 15 Januari, menandai momen penting dalam regulasi cryptocurrency. Pemain kunci termasuk Senator Cynthia Lummis, yang ikut menulis legislasi terkait kripto sebelumnya, dan Senator Tim Scott yang mengadvokasi reformasi struktur pasar. Senator Lummis secara konsisten mendorong upaya untuk mengatur cryptocurrency, menekankan kerangka regulasi untuk komoditas digital. Seperti yang dia nyatakan,

Hasil pemungutan suara ini akan memiliki efek langsung pada komoditas digital seperti Bitcoin, meletakkan dasar untuk regulasi masa depan di bawah CFTC. Stablecoin juga bisa menghadapi pembatasan baru di bawah GENIUS Act, yang berpotensi mempengaruhi peran mereka di pasar.

RUU ini dapat menghasilkan pergeseran kebijakan yang signifikan untuk cryptocurrency, menyelaraskannya dengan GENIUS Act, yang membatasi hasil stablecoin untuk melindungi sistem keuangan. Para legislator menavigasi dinamika partisan yang kompleks, dengan negosiasi bipartisan terbuka yang mempengaruhi kemajuan RUU.

Lanskap keuangan, regulasi, dan teknologi mungkin dibentuk ulang secara signifikan oleh legislasi ini. Preseden historis seperti GENIUS Act dan draf diskusi sebelumnya mengisyaratkan evolusi regulasi. Hasil potensial termasuk kontrol ketat untuk stablecoin dan kerangka kerja yang lebih jelas untuk mata uang digital, sejalan dengan tuntutan pasar yang berkembang.