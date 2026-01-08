Marcos menghadapi tahun tersulit hingga saat ini

Tekanan dari publik yang sangat tidak puas akan meningkat terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk memenjarakan pihak yang bersalah dalam skandal korupsi terburuk yang melanda negara ini dalam beberapa dekade. Sekitar $1,3 miliar (P79 miliar) kemungkinan telah hilang untuk proyek pengendalian banjir fiktif dan proyek-proyek yang hampir tidak selesai (2016-2025) dengan 25% hingga 70% dari biaya proyek yang masuk ke dalam suap.

Marcos menghadapi tahun terberatnya. Ekonomi telah melambat dengan pertumbuhan turun ke level terendah empat tahun, kepercayaan publik telah terkikis, dan tingkat persetujuan Presiden telah anjlok. Percakapan diwarnai oleh frustrasi dan kemarahan bahwa ikan-ikan besar — dan paus — belum berada di balik jeruji, bertentangan dengan janji Presiden tentang tenggat waktu Natal.

Wakil Presiden Sara Duterte lebih baik dalam survei, mengambil keuntungan politik dari kekacauan ini. Pendukung setia Duterte akan melanjutkan kampanye disinformasi mereka di media sosial, mem-bully Marcos, dan menipu publik bahwa keluarga Duterte tidak mendapat manfaat dari jarahan pengendalian banjir. Ini salah. (Anda dapat membaca beberapa berita tentang keterlibatan mereka di sini dan di sini.)

Dosa asal

Ketika Marcos mengekspos kontraktor utama yang menguasai proyek pengendalian banjir di seluruh negara, ia mengatakan bahwa ia memulai sesuatu yang "disruptif…untuk mengubah seluruh sistem." Ini mengarah pada hal besar yang tidak ia antisipasi: terungkapnya penjarahan anggaran, dosa asal. Ia meniup peluit tentang penjarahan sistematis anggaran nasional negara tampaknya tanpa mengetahui besarannya, tingkat keterlibatan kerabat dan sekutu kuncinya — dan bahwa pada akhirnya akan mengarah ke pintunya sendiri.

Sebagai kepala eksekutif, Marcos melakukan kelalaian besar dalam mengawasi integritas proses anggaran dan, pada kenyataannya, memimpin penjarahan terang-terangan dana negara.

Apakah sekretaris anggarannya, Amenah Pangandaman, terlibat? Kantornya menyusun Program Pengeluaran Nasional (NEP), juga disebut anggaran Presiden, tetapi ia tidak menandai potongan besar yang diambil dan dialihkan ke proyek pengendalian banjir. Bagaimana mungkin ia mengabaikan pemotongan besar-besaran dari NEP yang mencapai P395 miliar pada 2023, naik menjadi P564,5 miliar pada 2024 dan menurun menjadi P487 miliar pada 2025? Ini adalah data yang disediakan oleh mantan sekretaris anggaran Florencio "Butch" Abad berdasarkan tinjauan atas laporan konferensi komite bikameral atau laporan bikameral yang tersedia.

Jumlahkan semua ini dan, selama tiga tahun pertama Marcos menjabat, legislator dari kedua majelis Kongres memotong total P1,4 triliun dari anggaran dan memindahkannya ke berbagai program — terutama pengendalian banjir — dan lembaga, dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) mendapatkan paling banyak. Abad membagikan temuan ini dan temuan lainnya dalam kuliah yang ia sampaikan di Ateneo School of Government.

Pola pemotongan dan pengalihan

Ini adalah pola yang muncul: pemotongan dan pengalihan dilakukan oleh komite bikameral, kelompok senator dan perwakilan DPR yang merekonsiliasi versi kedua majelis dari RUU Anggaran Umum — NEP, sebagaimana diajukan di Kongres — dalam proses yang tidak transparan dan tersembunyi dari publik. Miliaran peso diambil dari proyek-proyek berbantuan asing (dana pendamping Filipina untuk proyek-proyek yang disetujui); dana pensiun dan jaminan militer dan personel berseragam; dana personel dan tunjangan lain-lain yang mencakup semua lembaga pemerintah; Philhealth; modernisasi Angkatan Bersenjata Filipina; dan Dana Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Nasional — dan dialihkan ke dana proyek mereka: pengendalian banjir dan lembaga favorit mereka, DPWH.

Ini adalah "skema baru penjarahan dana publik melalui proses legislasi anggaran dengan komite konferensi bikameral berlapis sebagai generator utama dana proyek," kata Abad.

Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan miliaran kepada diri mereka sendiri dan Kantor Presiden (OP) juga, menggembungkan anggaran mereka, dibandingkan dengan 2016, sebesar 458% (OP), Senat 275%, dan DPR 380%.

Program bantuan langsung didanai dengan besar, disalurkan melalui Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD), Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan, dan Departemen Kesehatan. Berbagai bentuk ayuda, jalur patronase politik, dibungkus dalam akronim yang rumit ini: AICS atau Bantuan untuk Individu dalam Situasi Krisis, AKAP atau Ayuda para sa Kapos ang Kita, MAIFIP atau Bantuan Medis untuk Pasien Miskin dan Tidak Mampu Secara Finansial, dan TUPAD atau Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers.

Semua ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal besaran dana publik yang terlibat, kata Abad, dan partisipasi pejabat tinggi yang akhirnya mengundurkan diri dari posisi mereka — mantan Ketua DPR Martin Romualdez (ia tetap menjadi anggota Kongres), mantan anggota kongres dan ketua komite alokasi yang berpengaruh Zaldy Co, Sekretaris DPWH Manuel Bonoan, Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin, dan Pangandaman.

Apa sekarang?

Untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik, Marcos harus menyelesaikan dua hal: meminta pertanggungjawaban pihak yang bersalah, terutama pejabat tinggi, dan melembagakan reformasi untuk membuat proses anggaran transparan, dan memperkuat pengawasannya. Tugas yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri, untuk melakukan "operasi besar…untuk mengangkat kanker," tidak menuntut lebih sedikit.

Sejauh ini, dua kontraktor dan delapan pejabat DPWH telah ditangkap dan menghadapi persidangan. Tidak ada pejabat terpilih atau mantan anggota kabinet yang dipenjara.

Marcos tampak terkekang karena bayangan sepupunya, Romualdez — di bawah pengawasannya penjarahan anggaran terjadi — menjulang besar di atasnya. Marcos mengatakan ia ingin membongkar sistem yang memungkinkan korupsi skala besar, sistem yang ia pimpin. Dalam prosesnya, ia terbanjiri, berjuang saat ia menghadapi impunitas yang dengannya sepupu dan sekutunya menjarah kas publik.

Selain itu, Anggota Kongres Sandro Marcos, putra Presiden, dan Romualdez paling banyak mendapat manfaat dari "allocables" yang terdengar janggal atau dana proyek baru dari DPWH.

Di bidang reformasi, Marcos memiliki kesempatan untuk terlibat dengan kelompok masyarakat sipil yang telah memantau dengan ketat musyawarah bikameral. Mereka telah menyerukan pembuatan "Server Transparansi Anggaran Terbuka" yang dapat diakses oleh publik dan inklusi komite multi-sektoral untuk meninjau anggaran 2027 sedini tahap persiapan.

Bel alarm

Bencana buatan manusia ini telah menyoroti kepemimpinan Marcos yang buruk. Ia tidak menetapkan nada untuk pemerintahan yang bersih dan waspada terhadap korupsi karena ia sendiri berdiri di atas landasan moral yang rendah, dibayangi oleh reputasi almarhum ayahnya.

Selain itu, ia terlepas dari seluk-beluk pemerintahan. Presiden tampaknya tidak menyadari perubahan besar dalam bagian legislasi paling penting yang mendukung program-program pemerintahannya: anggaran. Seperti yang Marcos sendiri akui dalam pidato terbuka pada Desember lalu, ia sendiri "terkejut" dengan "penyalahgunaan dan hak istimewa" yang terjadi.

Sisi negatif lain dari kegagalan ini adalah ini: Terluka oleh masalah domestik, Marcos akan terganggu, perhatiannya teralihkan dari agresi berkelanjutan Tiongkok di Laut Filipina Barat. Tiongkok, kemungkinan besar, akan mencium peluang pada saat ini ketika kawasan menjadi lebih bergejolak, dengan intervensi AS di Venezuela yang membalikkan tatanan internasional berbasis aturan, memungkinkan tetangga raksasa kita untuk mengejar rencana reunifikasi atas Taiwan.

Momen penuh ketegangan ini membunyikan bel alarm untuk Marcos yang memiliki dua setengah tahun lagi untuk memperbaiki kekacauan. Ini tidak bisa lagi menjadi bisnis seperti biasa. Ia harus melakukan segala yang ia bisa untuk mencapai keadilan dan reformasi kelembagaan yang akan memulihkan integritas proses anggaran. – Rappler.com