Tech Defenders Meluncurkan Layanan ITAM Penerapan & Penerapan Ulang Aset di Michigan, Indiana, dan Ohio

GRAND RAPIDS, Mich., 7 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Tech Defenders , pemimpin layanan siklus hidup aset TI yang aman berbasis di Midwest, hari ini mengumumkan peluncuran layanan Manajemen Aset TI (ITAM) Penerapan dan Penerapan Ulang Aset yang baru, kini tersedia untuk organisasi di seluruh Michigan, Indiana, dan Ohio.

Penawaran layanan baru ini memperluas peran Tech Defenders melampaui disposisi aset TI (ITAD) tradisional, memungkinkan perusahaan, organisasi layanan kesehatan, lembaga keuangan, produsen, dan entitas sektor publik untuk mengelola perangkat dari penerapan pertama hingga penerapan ulang, perbaikan, dan penghentian akhir—semua dalam kerangka kerja siklus hidup yang sesuai dan tunggal.

Layanan Penerapan dan Penerapan Ulang Aset Tech Defenders dirancang untuk membantu organisasi mengurangi waktu henti, memperpanjang masa pakai perangkat, meningkatkan akurasi inventaris, dan menurunkan total biaya kepemilikan. Layanan mencakup pencitraan dan konfigurasi perangkat, pelabelan aset, pementasan, koordinasi logistik, penerapan siap pengguna, penanganan break/fix, penerapan ulang yang aman, dan pelacakan rantai kepemilikan penuh.

"Karena organisasi menghadapi anggaran yang lebih ketat, kendala tenaga kerja, dan persyaratan keamanan yang meningkat, memaksimalkan nilai setiap aset telah menjadi krusial," kata Jeff Richards, VP Penjualan untuk Tech Defenders. "Layanan ITAM penerapan dan penerapan ulang kami memungkinkan pelanggan mendapatkan lebih banyak masa pakai, lebih banyak visibilitas, dan lebih banyak kontrol dari investasi teknologi mereka—tanpa mengorbankan keamanan atau kepatuhan."

Layanan ITAM baru dibangun untuk selaras dengan praktik terbaik industri dan persyaratan regulasi, termasuk standar penanganan data NIST 800-88 dan kerangka operasional bersertifikat R2v3 yang ada dari Tech Defenders, memastikan keamanan, auditabilitas, dan tanggung jawab lingkungan di setiap tahap siklus hidup aset.

Dengan akar operasional di Michigan dan cakupan layanan aktif di seluruh Indiana dan Ohio, Tech Defenders menghadirkan logistik lokal, tim layanan responsif, dan model keterlibatan fleksibel yang disesuaikan untuk organisasi multi-lokasi dan terdistribusi.

Peluncuran ini mencerminkan strategi Tech Defenders yang lebih luas untuk memberikan solusi siklus hidup aset TI end-to-end—menjembatani penerapan, manajemen, penerapan ulang, dan penghentian—sambil membantu organisasi mengekstrak nilai operasional dan keuangan maksimum dari teknologi mereka.

Tentang Tech Defenders

Tech Defenders adalah penyedia layanan siklus hidup aset TI berbasis Midwest yang berspesialisasi dalam manajemen aset TI (ITAM), penerapan dan penerapan ulang yang aman, pemulihan perangkat, dan disposisi aset TI (ITAD) bersertifikat R2v3. Melayani organisasi di lingkungan yang diatur dan perusahaan, Tech Defenders membantu klien mengurangi risiko, menurunkan biaya, dan memperpanjang nilai aset teknologi mereka.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.techdefenders.com.

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/tech-defenders-launches-asset-deployment–redeployment-itam-services-across-michigan-indiana-and-ohio-302655370.html

SOURCE Tech Defenders