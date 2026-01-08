BursaDEX+
ETF spot Bitcoin menghadapi arus keluar bersih $243 juta, dengan BlackRock IBIT mencatat arus masuk.ETF spot Bitcoin menghadapi arus keluar bersih $243 juta, dengan BlackRock IBIT mencatat arus masuk.

ETF Spot Bitcoin Mencatat Arus Keluar Bersih $243 Juta

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/08 10:45
Poin Utama:
  • ETF Bitcoin AS mengalami arus keluar bersih $243 juta pada 6-7 Januari 2026.
  • ETF IBIT BlackRock menonjol dengan arus masuk positif $229 juta.
  • Arus keluar besar termasuk FBTC Fidelity sebesar $312 juta, berdampak pada eksposur pasar Bitcoin.
ETF Spot Bitcoin Mencatat Arus Keluar Bersih $243 Juta

Pada 6-7 Januari 2026, ETF spot Bitcoin AS mengalami arus keluar bersih sebesar $243 juta, dengan IBIT BlackRock sebagai satu-satunya dana yang mengalami arus masuk bersih.

Arus keluar ini menyoroti potensi rebalancing pasar, dengan implikasi yang lebih luas terhadap dinamika harga Bitcoin dan strategi investasi di antara penerbit ETF besar AS.

Artikel:

Pada 6 dan 7 Januari 2026, ETF spot Bitcoin AS menghadapi arus keluar bersih $243 juta, menurut dasbor aliran dan data penerbit. Khususnya, IBIT BlackRock adalah satu-satunya ETF yang menunjukkan arus masuk bersih positif selama periode ini.

Pemain utama yang terdampak termasuk BlackRock, Fidelity, dan Grayscale. Sementara sebagian besar ETF mengalami arus keluar, IBIT mencatat sekitar $228 juta arus masuk. Ini menunjukkan investor merotasi eksposur daripada keluar sepenuhnya dari kepemilikan ETF.

Artikel terkait

Ray Dalio Menyoroti Penurunan Daya Beli Uang pada 2026

8 Januari 2026

Akuisisi $2 Miliar Manus oleh Meta Menghadapi Tinjauan Regulasi

8 Januari 2026

Arus keluar ini memiliki implikasi signifikan terhadap eksposur pasar Bitcoin, secara langsung mempengaruhi keputusan investor dan alokasi strategis. Pergerakan dana bersih menunjukkan pergeseran sentimen pasar, namun faktor spesifik yang mendorong perubahan tersebut tidak dinyatakan oleh pejabat.

Data hari tersebut menunjukkan dampak beragam di seluruh entitas yang terlibat, terutama mempengaruhi harga Bitcoin dan keseluruhan lanskap investasi kripto. Fluktuasi semacam itu sering mencerminkan penyesuaian strategi pasar yang lebih luas yang dilakukan oleh investor dan manajer aset.

Potensi hasil teknologi atau regulasi mungkin belum eksplisit, tetapi peristiwa ini menunjukkan potensi pergeseran dalam pola perdagangan terkait ETF. Data historis menunjukkan volatilitas semacam itu sering sejalan dengan realignment strategi pasar yang lebih luas dalam aset kripto bernilai tinggi.

Dengan latar belakang arus keluar ini, tren historis menunjukkan rebalancing aset yang biasa di antara ETF. Data pertukaran utama menyoroti penyesuaian pasar berkala, meskipun penyebab spesifik tetap ditafsirkan secara luas oleh analis eksternal dan komentator pasar.

