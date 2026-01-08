Upexi, perusahaan yang terdaftar di Nasdaq (UPXI), hari ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan strategi yang disesuaikan dengan risiko untuk perbendaharaan SOL-nya pada tahun 2026 seiring dengan penurunan harga token dan kompresi premi valuasi. Perusahaan terus meningkatkan kepemilikan SOL-nya dan melaksanakan pembelian kembali saham di tengah penurunan harga SOL.

Perusahaan perbendaharaan aset digital yang berfokus pada Solana mengumumkan hari ini rencananya untuk secara material meningkatkan pengembalian perbendaharaan Solana pada tahun 2026, dengan mengharapkan implementasi tidak akan mengganggu operasi perbendaharaan Solana-nya. Menurut Upexi, strategi baru akan meningkatkan hasil dengan cara yang disiplin, meningkatkan fleksibilitas operasional, dan memperkuat hubungan antara aktivitas perbendaharaan dan tujuan perusahaan.

Upexi mengungkapkan pembelian 200.000 saham oleh CEO Marshall

Upexi membagikan siaran pers hari ini yang mengumumkan rencana untuk meningkatkan hasil perbendaharaan melalui strategi strategis yang disesuaikan dengan risiko. Namun, perusahaan tidak mengungkapkan secara tepat bagaimana pendekatan yang direncanakan akan berbeda dari strategi saat ini, yang mencakup model staking. Perusahaan juga menjalankan merek produk konsumen paralel, mendiversifikasi aliran pendapatannya. Pendekatan ganda menempatkan perusahaan pada keunggulan kompetitif atas perbendaharaan lain yang berfokus pada Solana di seluruh ekosistem crypto.

Perusahaan perbendaharaan yang berfokus pada Solana sejauh ini telah mengakumulasi 2.174.583 token SOL, mewakili peningkatan 3,2% dari 2.106.989 SOL per 31 Oktober. Upexi sekarang memimpin sebagai perbendaharaan teratas yang berfokus pada Solana di depan DeFi Development Corp. dan Sol Strategies Inc., dengan kepemilikan terakumulasi masing-masing sebesar 2.027.817 SOL dan 435.159 SOL. Token SOL yang terakumulasi Upexi sekarang bernilai sekitar $294,9 juta, turun dari hampir $406 juta pada bulan Oktober.

Harga SOL telah menurun dengan cepat sejak kejatuhan Oktober; saat ini, pasar telah kehilangan hampir 50% dari nilainya. SOL turun 2% pada grafik harian pada saat publikasi, diperdagangkan pada $135,5. Token jaringan Solana telah kehilangan sekitar 33% dari nilainya selama 12 bulan terakhir, dengan penurunan tercatat antara akhir Oktober dan awal Januari 2026. Penurunan tersebut telah mengompresi valuasi untuk banyak perusahaan perbendaharaan aset digital tahun ini.

Sebagai bagian dari rilis, perusahaan mengungkapkan bahwa mereka membeli kembali 416.226 saham pada harga rata-rata $1,92, bersama dengan pembelian 200.000 saham oleh CEO Upexi Allan Marshall pada bulan Desember. Perusahaan memulai program pembelian kembali saham pada akhir tahun 2025, karena penurunan harga SOL telah mengompresi harga sahamnya.

Upexi berjuang untuk mengangkat harga sahamnya di tengah kompresi premi valuasi

Alan Marshall menyatakan bahwa, sebagai bagian dari transisi, perusahaan fokus pada peningkatan total hasil sambil mempertahankan profil risiko yang hati-hati. Marshall mengisyaratkan bahwa rincian tambahan akan diungkapkan dalam beberapa minggu mendatang. Dia mengakui bahwa perusahaan telah mengalami lingkungan yang menantang tetapi tetap aktif dalam menggunakan modal untuk menciptakan nilai pemegang saham jangka panjang, mencatat pembelian Solana dan saham biasa Upexi baru-baru ini.

Perusahaan perbendaharaan yang berfokus pada Solana menggalang modal pada bulan November melalui penawaran penempatan pribadi, yang menghasilkan $10 juta dalam hasil kotor dengan menerbitkan 3.289.474 saham biasa dan waran. Jika dilaksanakan, waran dapat menghasilkan tambahan $13 juta. Sejauh ini, rasio utang terhadap modal perusahaan adalah 0,58, sementara rasio lancarnya adalah 3,41, menunjukkan likuiditas jangka pendek yang kuat meskipun beban utang.

Harga saham Upexi turun 5,7% hari ini, kemudian naik 1,4% setelah jam kerja menyusul pengumuman. Saham diperdagangkan pada $2,15 pada saat publikasi, dengan YTD 22,86%, mencerminkan kepercayaan investor yang kuat di awal tahun 2026 meskipun ada penarikan jangka pendek. Namun, saham telah kehilangan hampir 99,9% dari nilainya dari rekor tertinggi sepanjang masa $157,53 pada Juni 2021 ke posisi terendah saat ini $2,15.

Bergabunglah dengan komunitas trading crypto premium gratis selama 30 hari - biasanya $100/bulan.