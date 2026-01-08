JAIMA: "Simposium Nanoteknologi & Netral Karbon" akan Diselenggarakan di Bangkok, Thailand

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Asosiasi Produsen Instrumen Analitik Jepang (JAIMA, alamat: 2-5-16 Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Presiden: Masayuki Adachi/Presiden Horiba, Ltd.) adalah asosiasi industri produsen instrumen analitik dan pengukuran di mana komite-komitenya terlibat dalam kegiatan di bidang teknis, hubungan masyarakat, standardisasi, statistik, kekayaan intelektual, dan lainnya. Di pasar luar negeri, kami berupaya menyelesaikan isu-isu sosial melalui teknologi analitik dan pengukuran dengan bekerja sama dengan organisasi terkait melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan.

JAIMA mengadakan simposium di Bangkok setiap tahun, dan pada tahun 2026, kami berencana menyelenggarakan simposium bertema "Nanoteknologi dan Netralitas Karbon." Acara ini akan mempertemukan instansi pemerintah, lembaga penelitian, dan perusahaan terkait dari Thailand dan Jepang untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, dengan fokus pada strategi untuk mencapai masyarakat netral karbon melalui nanoteknologi canggih. Kami sangat menghargai jika Anda dapat bergabung dengan kami.

Garis Besar 1. Tanggal: Jumat, 30 Januari 2026 2. Jadwal: Sesi Simposium: 08:30 – 12:30 (Waktu Thailand) / 10:30 – 14:30 (Waktu Jepang) Makan Siang Networking: 12:40 – 14:20 (Waktu Thailand) di Restoran Hotel AVANI 3. Lokasi (onsite dan online): AVANI Sukhumvit Hotel, Cashmere Room (Akses langsung dari Stasiun BTS On Nut, Bangkok) Pertemuan ini juga akan disediakan melalui Zoom yang diatur oleh JAIMA. (Link Zoom akan diberikan oleh JAIMA setelah pendaftaran) 4. Bahasa: Presenter dapat berbicara dalam bahasa Jepang, Inggris, atau Thai. (Materi akan disediakan dalam bahasa Inggris; presentasi bahasa Jepang akan diterjemahkan ke bahasa Thai di lokasi) 5. Biaya: Gratis (Termasuk partisipasi simposium dan makan siang networking) 6. Pendaftaran: https://www.jaima.or.jp/en/apply_thaisympo 7. Penyelenggara: Asosiasi Produsen Instrumen Analitik Jepang (JAIMA) 8. Didukung oleh: – Kedutaan Besar Jepang di Thailand – JETRO (Organisasi Perdagangan Luar Negeri Jepang) – JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang)

Kolaborator & Presentasi: – Kuliah Khusus: Prof. Noriaki Sano, Ph.D., Sekolah Pascasarjana Teknik, Universitas Kyoto – Kuliah Akademik dari institusi terkemuka termasuk: • NSTDA-NANOTEC (Pusat Nanoteknologi Nasional, Thailand) • TISTR (Institut Penelitian Ilmiah dan Teknologi Thailand) • Universitas Chulalongkorn (Dr. Tawatchai Charinpanitkul, Dept. Teknik Kimia) • Presentasi Solusi Teknis oleh Perusahaan Anggota JAIMA

