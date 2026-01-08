Nike Jual RTFKT, Memicu Comeback Mengejutkan untuk NFT Clone-X

Nike menjual studio fashion digitalnya RTFKT pada 16 Desember, mengakhiri dorongan profil tingginya ke dalam koleksi blockchain dan sepatu sneaker digital.

Penjualan tersebut memicu rebound harga 200% untuk koleksi NFT unggulan Clone-X, yang sebelumnya kehilangan hampir semua nilainya setelah pemberitahuan penutupan RTFKT.

Meskipun ketentuan transaksi dan pembeli tetap dirahasiakan, langkah ini sejalan dengan strategi Nike untuk memfokuskan kembali pada bisnis inti atletiknya di bawah CEO baru Elliott Hill.

Nike telah menjual RTFKT, studio Non-Fungible Token (NFT) di balik koleksi Clone-X, memicu rebound tajam dalam harga Clone-X setelah berbulan-bulan perdagangan yang lesu.

NFT Clone-X naik menjadi sekitar 0,3 ETH floor setelah laporan penjualan, naik sekitar 200% selama 24 jam. Koleksi tersebut telah turun hingga 0,07 ETH setelah RTFKT mengatakan akan menutup operasi sedikit lebih dari setahun yang lalu, meninggalkan Clone-X turun sekitar 99,7% dari puncaknya pada 2022 mendekati 24 ETH selama booming NFT.

Menurut Bloomberg, Nike "secara diam-diam" menjual RTFKT bulan lalu. Nike mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa penjualan berlaku efektif pada 16 Desember, tetapi tidak mengungkapkan pembeli atau harganya.

"RTFKT bertransisi ke pemilik baru pada 17 Desember, meluncurkan bab baru untuk perusahaan dan komunitasnya," kata juru bicara Nike dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Mantan CTO Mengatakan "Cerita Akan Berlanjut"

Samuel Cardillo, mantan chief technology officer RTFKT, mengisyaratkan secara online bahwa dia mungkin terlibat dalam apa pun yang mengikuti. Mengutip laporan penjualan, dia menulis "cerita akan berlanjut," dan menjawab satu pertanyaan komunitas dengan "Anda akan melihat," menambahkan, "apakah saya pernah berhenti menjadi bagian dari cerita?" Cardillo juga sebelumnya memposting bahwa dia tidak lagi berafiliasi dengan RTFKT, setelah pergi pada April 2025.

RTFKT menjadi bagian dari Nike setelah perusahaan pakaian olahraga tersebut mengumumkan akuisisi mengejutkan dari merek fashion digital pada tahun 2020, pada awal mania NFT. Ini adalah salah satu proyek NFT paling sukses dalam hal pendapatan, dengan lebih dari US$50 juta (AU$74 juta) yang diperoleh hanya dari airdrop dan royalti.

Penjualan sekarang menutup bab tersebut, sambil meninggalkan pertanyaan terbuka tentang apa yang terjadi selanjutnya untuk IP unggulan RTFKT.

