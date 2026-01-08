BursaDEX+
Kepemilikan ETH Bitmine Melampaui $14 Miliar dengan Akuisisi Terbaru

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/08 13:15
Ethereum
ETH$3,354.83+2.10%
Yang Perlu Diketahui:
  • Bitmine menambah 32.977 ETH, meningkatkan total aset melebihi $14 miliar.
  • Bitmine muncul sebagai pemegang ETH terbesar.
  • Ekspansi strategis dengan akumulasi ETH yang signifikan.

Bitmine Immersion Technologies, Inc. menambahkan 32.977 ETH ke kepemilikannya, membawa totalnya menjadi lebih dari $14 miliar pada minggu terakhir tahun 2025, menurut siaran pers.

Akuisisi ini memperkuat posisi Bitmine sebagai pemegang Ethereum terbesar secara global, menyoroti strategi akumulasi agresifnya dan pengaruh signifikan di pasar kripto.

Bitmine Immersion Technologies menambah 32.977 ETH, meningkatkan kepemilikannya menjadi lebih dari $14 miliar pada awal 2026.

Akuisisi ini memantapkan Bitmine sebagai pemegang Ethereum terbesar, mencerminkan kepercayaan signifikan terhadap valuasi masa depan aset kripto.

Bitmine Mengakuisisi 32.977 ETH, Kini Memegang 4,14 Juta

Bitmine Immersion Technologies baru-baru ini mengumumkan akuisisi 32.977 ETH, meningkatkan total kepemilikannya menjadi lebih dari 4,14 juta ETH. Ini menempatkan Bitmine di antara pemegang Ethereum teratas secara global. Untuk pembaruan tentang kepemilikan mereka, Anda dapat mengikuti akun Twitter resmi mereka.

Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine, menyoroti niat strategis mereka untuk mempertahankan kepemilikan signifikan dalam ETH di tengah penerimaan kripto yang berkembang. Meningkatkan nilai pemegang saham tetap menjadi fokus utama Bitmine. Lee menyatakan, "Fokus tunggal Bitmine tetap pada penciptaan nilai pemegang saham, mencapainya dengan mengakuisisi ETH per saham secara akretif, mengoptimalkan hasil dan pendapatan dari kepemilikan ETH-nya, dan berinvestasi secara strategis pada neraca untuk 'moonshots' serta memanfaatkan komunitas kuat perusahaan dan posisi pasar untuk menghasilkan return tambahan."

Bitmine Mengendalikan Lebih dari 3,43% Pasokan ETH

Langkah ini memiliki implikasi signifikan terhadap konsentrasi pasokan Ethereum, dengan Bitmine kini mengendalikan lebih dari 3,43% dari total pasokan ETH. Ini dapat menggerakkan dinamika pasar dan mempengaruhi stabilitas harga.

Pasar keuangan telah memperhatikan keputusan Bitmine, dengan analis menyarankan potensi sentimen bullish jangka panjang terhadap Ethereum, mengingat skala kepemilikan treasury.

Pemegang Institusional Menandakan Kepercayaan pada Masa Depan Kripto

Mirip dengan kepemilikan Bitcoin ekstensif Strategy Inc., strategi Ethereum Bitmine menunjukkan kepercayaan pada kehadiran pasar cryptocurrency yang meningkat. Mega-treasury semacam itu mencerminkan tren yang lebih luas dari adopsi kripto institusional.

Tren historis menunjukkan bahwa akuisisi kripto signifikan oleh pemain besar sering berkorelasi dengan stabilisasi atau kenaikan harga. Potensi penghasilan skala penuh Bitmine kini bergantung pada pemanfaatan ETH strategis dan kinerja pasar.

Penafian: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
