Ekuitas swasta kesehatan global mencapai rekor nilai transaksi $190 miliar pada 2025–Bain & Company

Peningkatan kesepakatan senilai lebih dari $1 miliar mendorong lonjakan, mengatasi perlambatan terkait tarif di kuartal kedua

Volume kesepakatan tertinggi kedua yang tercatat, dan nilai exit melonjak menjadi $156 miliar karena kesepakatan sponsor-ke-sponsor bangkit dari titik terendah baru-baru ini

Segmen biofarmasi dan penyedia layanan menjadi jangkar aktivitas, didorong oleh IT kesehatan, sementara medtech tumbuh signifikan

Panggung telah disiapkan untuk tahun 2026 yang aktif karena portofolio matang dan jalur exit terbangun

NEW YORK, 8 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Ekuitas swasta (PE) kesehatan global mencatatkan rekor baru pada tahun 2025 dengan nilai kesepakatan diperkirakan mencapai $191 miliar, melampaui puncak sebelumnya pada tahun 2021. Lonjakan nilai kesepakatan didorong oleh peningkatan tajam kesepakatan yang melebihi $1 miliar dan mengimbangi perlambatan terkait tarif di kuartal kedua di Amerika Utara dan Asia-Pasifik. Volume kesepakatan sama kuatnya, dengan investor mengumumkan 445 buyout, terbanyak kedua yang tercatat. Nilai exit juga melonjak kembali ke perkiraan $156 miliar, tertinggi kedua sepanjang masa, naik dari $54 miliar pada tahun 2024, karena kesepakatan sponsor-ke-sponsor pulih dari titik terendah pasca-pandemi.

Ini adalah di antara temuan dari Laporan Ekuitas Swasta Kesehatan Global 2026 Bain & Company, yang diterbitkan hari ini.

"Ekuitas swasta kesehatan menghasilkan kinerja rekor tahun lalu karena kesepakatan besar melonjak dan jumlah kesepakatan meningkat di semua tingkatan, dengan segmen biofarmasi dan penyedia layanan memimpin jalan, didorong oleh aktivitas IT kesehatan," kata Kara Murphy, partner di Bain & Company dan co-leader tim Ekuitas Swasta Kesehatan. "Kami juga melihat pemulihan kuat dalam nilai exit dari titik terendah baru-baru ini, menandakan kembalinya aktivitas exit karena sponsor meluncurkan kembali proses penjualan untuk aset berkeyakinan tinggi. Panggung telah disiapkan untuk tahun 2026 yang aktif karena tingginya tingkat dry powder dan kelompok yang berkembang dari aset milik sponsor yang mencapai akhir masa dana mereka."

Kesepakatan sponsor-ke-sponsor melonjak; pasar publik meningkat sebagai peluang

Setelah perlambatan pada tahun 2023 dan 2024, kesepakatan sponsor-ke-sponsor terus melonjak sebagai jenis kesepakatan buyout, menandakan kekuatan pasar PE kesehatan. Baik volume maupun nilai mencapai rekor tertinggi pada tahun 2025, dengan lebih dari 150 kesepakatan sponsor-ke-sponsor yang diperkirakan dan lebih dari $120 miliar dalam nilai perkiraan. Bain melihat nilai kesepakatan rata-rata yang lebih tinggi juga, dengan lebih dari 30 kesepakatan sponsor-ke-sponsor melebihi $1 miliar untuk tahun 2025, peningkatan tajam dari delapan kesepakatan sponsor-ke-sponsor lebih dari $1 miliar pada tahun 2024. Selain itu, kesepakatan public-to-private dan carve-out terus menghadirkan jalur alternatif untuk investor, karena keduanya telah tumbuh secara absolut sejak tahun 2023.

Kinerja yang bangkit kembali mengatasi penurunan kuartal kedua

Pertumbuhan global didorong oleh aktivitas berkelanjutan Eropa, serta kebangkitan kembali di Amerika Utara dan Asia-Pasifik setelah penurunan terkait tarif di kuartal kedua di wilayah tersebut. Volume kesepakatan global melonjak 39% dari kuartal kedua ke kuartal ketiga, dan paruh kedua selesai diperkirakan 7% lebih tinggi dari paruh pertama.

Rincian Regional: Amerika Utara, Eropa, dan Asia-Pasifik



Transaksi besar mendorong pembuatan kesepakatan Amerika Utara

Amerika Utara mengatasi penurunan kuartal kedua terutama karena peningkatan kesepakatan besar, dengan 26 transaksi melebihi $1 miliar hingga November 2025 dibandingkan dengan 14 pada tahun penuh 2024. Dari kesepakatan ini, lebih dari 70% adalah penjualan sponsor-ke-sponsor. Total volume kesepakatan Amerika Utara sedikit naik dibandingkan 2024 tetapi tetap di bawah rekor tertinggi sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2021. Aktivitas exit pada tahun 2025 naik menjadi perkiraan $90 miliar, jauh di atas $35 miliar pada tahun 2024.

Pembuatan kesepakatan Eropa didorong oleh kesepakatan biofarmasi dan penyedia layanan

Di Eropa, nilai kesepakatan berada di jalur untuk berlipat ganda dari tahun ke tahun menjadi perkiraan $59 miliar. Biofarmasi mendorong lonjakan, membentuk lima kesepakatan teratas wilayah yang menyumbang 65% dari total nilai kesepakatan. Aktivitas modal besar muncul kembali, tercermin dari sekitar 15 kesepakatan melebihi $1 miliar pada tahun 2025 dibandingkan dengan hanya tiga dan empat kesepakatan mencapai $1 miliar pada tahun 2023 dan 2024. Jumlah kesepakatan juga tumbuh, melampaui tanda air tertinggi 2024 dan melanjutkan tren naik yang dimulai pada tahun 2022. Aktivitas exit juga meningkat secara substansial, menjadi perkiraan $53 miliar, setelah penurunan tajam pada tahun 2024, dipimpin oleh transaksi sponsor-ke-sponsor yang besar.

Asia-Pasifik menunjukkan kekuatan luas di seluruh pasar

Nilai kesepakatan di Asia-Pasifik mencatatkan rekor pada tahun 2025, melebihi tinggi 2021 lebih dari 30% meskipun ada perlambatan kuartal kedua. Segmen biofarmasi dan penyedia layanan terus mendorong sebagian besar pasar PE kesehatan wilayah, tetapi medtech dan IT kesehatan juga mengalami pertumbuhan. Jepang, India, dan Australia dan Selandia Baru mengalami pertumbuhan yang menonjol dibandingkan 2024, sementara Tiongkok Raya lebih dari dua kali lipat kinerja 2024 dalam hal volume dan nilai, meskipun aktivitas keseluruhan di Tiongkok tetap di bawah tinggi historis baru-baru ini.

Sorotan Sektor: Biofarmasi, Layanan Penyedia dan Medtech



Biofarmasi menguasai bagian besar dari nilai kesepakatan

Nilai kesepakatan biofarmasi naik menjadi perkiraan $80 miliar pada tahun 2025 dari $55 miliar pada tahun 2024, dan volume diperkirakan meningkat hampir 20% menjadi lebih dari 130 kesepakatan. Fokus investor pada sektor ini berlanjut, karena telah menyumbang sekitar 30% dari total volume kesepakatan dan setidaknya 22% dari nilai kesepakatan setiap tahun sejak 2020.

Eropa mendorong sebagian besar momentum ini, dengan peningkatan hampir 40% dalam volume kesepakatan dan peningkatan 70% dalam nilai kesepakatan sejak 2024. Pertumbuhan di Amerika Utara lebih beragam, dengan nilai naik 20% dan volume tetap relatif terhadap 2024.

Kesepakatan penyedia layanan didorong oleh layanan dan IT

Nilai kesepakatan penyedia layanan dan layanan terkait melonjak 57% dibandingkan tahun lalu, menjadi perkiraan $62 miliar pada tahun 2025, sementara volume tetap datar, mencerminkan lebih banyak kesepakatan bernilai tinggi. IT dan layanan penyedia mendorong pertumbuhan, tetapi investasi penyedia murni tidak mengalami percepatan yang sama. Investor fokus pada aset yang didukung teknologi seperti analitik, optimisasi tenaga kerja, dan solusi platform. Nilai kesepakatan IT kesehatan dalam segmen penyedia layanan berlipat ganda pada tahun 2025, menjadi perkiraan $32 miliar.

Medtech memimpin dalam pertumbuhan pasca-Covid

Nilai kesepakatan medtech hampir berlipat ganda dibandingkan tahun sebelumnya menjadi perkiraan $33 miliar, dan volume meningkat hampir 20% menjadi perkiraan 88 kesepakatan. Sektor ini mendapatkan momentum karena investor melihat peluang untuk menerapkan playbook penciptaan nilai yang terbukti: berfokus pada pertumbuhan pendapatan, ekspansi margin, dan ekspansi berganda, sambil mengelola risiko penurunan.

Tiga Tren PE Kesehatan yang Perlu Diperhatikan pada tahun 2026



IT kesehatan matang untuk penciptaan nilai oportunistik . Volume dan nilai kesepakatan buyout di segmen ini tetap pada tren naik sejak 2023, menunjukkan minat investor yang berkelanjutan. Investor yang tetap fokus pada beberapa pengungkit penciptaan nilai yang ditargetkan—seperti mengembangkan strategi penetapan harga dan pengemasan yang komprehensif atau mengejar M&A skala besar untuk membangun platform sinergis—berada di posisi terbaik untuk membedakan tawaran mereka dan pada akhirnya memberikan hasil exit yang superior di tengah valuasi yang konsisten tinggi dan dinamika kesepakatan yang kompetitif.

. Volume dan nilai kesepakatan buyout di segmen ini tetap pada tren naik sejak 2023, menunjukkan minat investor yang berkelanjutan. Investor yang tetap fokus pada beberapa pengungkit penciptaan nilai yang ditargetkan—seperti mengembangkan strategi penetapan harga dan pengemasan yang komprehensif atau mengejar M&A skala besar untuk membangun platform sinergis—berada di posisi terbaik untuk membedakan tawaran mereka dan pada akhirnya memberikan hasil exit yang superior di tengah valuasi yang konsisten tinggi dan dinamika kesepakatan yang kompetitif. Membentuk kembali lanskap investasi layanan farmasi . Meskipun layanan farmasi telah lama menjadi ruang yang cukup besar dan menarik, hambatan baru-baru ini telah mendorong beberapa investor ke pinggir. Tetapi yang lain telah condong dengan menerapkan pendekatan yang lebih selektif, memprioritaskan aset premium dan berpotensi tinggi yang memiliki ruang untuk perbaikan operasional, serta model bisnis yang terlindung dari ketidakstabilan yang lebih luas.

. Meskipun layanan farmasi telah lama menjadi ruang yang cukup besar dan menarik, hambatan baru-baru ini telah mendorong beberapa investor ke pinggir. Tetapi yang lain telah condong dengan menerapkan pendekatan yang lebih selektif, memprioritaskan aset premium dan berpotensi tinggi yang memiliki ruang untuk perbaikan operasional, serta model bisnis yang terlindung dari ketidakstabilan yang lebih luas. Kelompok dokter berinovasi pada model tradisional. Meskipun aktivitas tetap di bawah puncaknya beberapa tahun yang lalu, minat pada kelompok dokter bertahan di antara investor AS. Platform terkemuka membedakan diri mereka melalui langkah-langkah di luar model beli-dan-bangun tradisional dan menuju pendekatan terintegrasi yang berpusat pada klinisi yang meningkatkan kualitas perawatan. Mereka yang berinvestasi dalam model generasi berikutnya yang dibangun di sekitar tema menarik seperti eksposur farmasi atau perawatan berbasis nilai akan menemukan peluang menarik.

"Kami optimis tentang prospek ekuitas swasta kesehatan tahun ini, terutama mengingat kepercayaan investor pada fundamental pasar tetap tinggi dalam menghadapi hambatan musim semi lalu," kata Nirad Jain, partner di Bain & Company dan co-leader tim Ekuitas Swasta Kesehatan. "Kekuatan berkelanjutan dalam transaksi public-to-private dan carve-out, bersama dengan kembalinya aktivitas sponsor-ke-sponsor, juga menunjukkan aktivitas yang kuat yang berkelanjutan. Ke depan, investor akan membutuhkan keyakinan dalam playbook penciptaan nilai mereka untuk memberikan pengembalian yang luar biasa karena persaingan untuk aset tetap intens."

Kontak media

Untuk mengatur wawancara atau untuk pertanyaan apa pun, silakan hubungi:

Dan Pinkney (Boston) — Email: [email protected]

Gary Duncan (London) — Email: [email protected]

Ann Lee (Singapore) — Email: [email protected]

Tentang Bain & Company

Bain & Company adalah konsultansi global yang membantu pembuat perubahan paling ambisius di dunia menentukan masa depan.

Di 65 kota di 40 negara, kami bekerja bersama klien kami sebagai satu tim dengan ambisi bersama untuk mencapai hasil luar biasa, mengungguli kompetisi, dan mendefinisikan ulang industri. Kami melengkapi keahlian terpadu yang disesuaikan dengan ekosistem yang dinamis dari inovator digital untuk memberikan hasil yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tahan lama. Komitmen 10 tahun kami untuk menginvestasikan lebih dari $1 miliar dalam layanan pro bono membawa bakat, keahlian, dan wawasan kami ke organisasi yang menangani tantangan mendesak hari ini dalam pendidikan, kesetaraan ras, keadilan sosial, pembangunan ekonomi, dan lingkungan. Kami mendapatkan peringkat emas dari EcoVadis, platform terkemuka untuk penilaian kinerja lingkungan, sosial, dan etika untuk rantai pasokan global, menempatkan kami di 2% teratas dari semua perusahaan. Sejak pendirian kami pada tahun 1973, kami telah mengukur kesuksesan kami dengan kesuksesan klien kami, dan kami dengan bangga mempertahankan tingkat advokasi klien tertinggi di industri.

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/global-healthcare-private-equity-hits-record-190-billion-deal-value-in-2025bain–company-302655390.html

SOURCE Bain & Company