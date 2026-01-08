DARI SEGI PAJAK ATAU LAINNYA

Pada akhir tahun 2025, di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang dugaan korupsi terhadap lembaga-lembaga pemerintah tertentu, perhatian beralih ke Biro Pendapatan Internal (BIR), ketika beberapa Senator menyatakan keprihatinan serius mengenai penggunaan Surat Kuasa (LoAs) dan Perintah Tugas (MOs). Keluhan dari kelompok bisnis dan wajib pajak mendorong Komite Blue Ribbon Senat untuk membuka penyelidikan formal terhadap dugaan penyalahgunaan dan "persenjataan" LoAs oleh personel BIR sebagai "skema penghasil uang."

Menanggapi protes publik yang meningkat, Menteri Keuangan Frederick D. Go dan Komisaris BIR yang baru diangkat Charlito Martin R. Mendoza mengumumkan pada 24 November penangguhan segera terhadap semua audit yang diajukan dan kegiatan terkait BIR. Penghentian tersebut, yang mencakup penerbitan LoAs dan MOs, serta pemeriksaan dan verifikasi buku akun dan catatan wajib pajak, diformalkan melalui Surat Edaran Memorandum Pendapatan (RMC) No. 107-2025.

Saya berharap penangguhan tersebut memberikan keringanan sementara yang sangat dibutuhkan kepada wajib pajak, memungkinkan mereka melewati musim liburan 2025 tanpa terburu-buru memenuhi tenggat waktu atau mengambil kotak-kotak dokumen untuk menanggapi penilaian BIR. Saya juga berharap hal itu memberikan mereka ketenangan pikiran, mengetahui bahwa mereka tidak perlu bersiap-siap menghadapi surat BIR baru yang memulai audit atas buku mereka untuk periode kena pajak lainnya.

Namun, perlu dicatat bahwa penangguhan audit dan operasi lapangan BIR lainnya tidak bersifat mutlak dan tidak tanpa pengecualian. Secara alami, hal ini telah menimbulkan sejumlah pertanyaan setelah dirilisnya RMC 107-2025.

Wajib pajak telah menanyakan kasus spesifik mana yang sebenarnya dicakup oleh penangguhan dan bagaimana BIR bermaksud menangani kasus-kasus di mana hanya periode pajak tertentu atau jenis pajak tertentu yang akan kedaluwarsa dalam enam bulan sejak berlakunya RMC (yaitu, dari 24 November 2025, atau hingga 24 Mei 2026). Ada juga ketidakpastian yang masih ada mengenai apakah pengesampingan pembelaan kedaluwarsa yang dilaksanakan sebelum penerbitan RMC akan tetap dihormati, dan apakah BIR akan tetap menerima pengesampingan baru bahkan setelah penangguhan berlaku.

Pertanyaan juga muncul mengenai apakah penerbitan subpoena duces tecum (SDT) termasuk dalam ruang lingkup penangguhan. Sama pentingnya adalah kekhawatiran wajib pajak yang kasusnya seharusnya dicakup oleh penangguhan tetapi sudah bersedia untuk menyelesaikan pada tahap awal audit. Apakah BIR akan mengeluarkan pemberitahuan resmi atau dokumentasi untuk mendukung penutupan kasus-kasus ini, seperti Keputusan Akhir tentang Penilaian yang Disengketakan, meskipun ada penghentian sementara dalam operasi audit? Dan akhirnya, berapa lama penangguhan ini akan berlangsung?

Untungnya, beberapa kekhawatiran ini telah ditangani oleh BIR dalam RMC No. 109-2025.

Berdasarkan RMC ini, BIR menegaskan kembali bahwa ia dapat menilai pajak kekurangan dalam tiga tahun dari tenggat waktu untuk mengajukan pengembalian, atau dari tanggal pengajuan aktual, mana yang lebih lambat. Dengan demikian, untuk kasus-kasus yang kedaluwarsa dalam enam bulan sejak 24 November, kegiatan audit dan investigasi BIR akan dilanjutkan. Untuk melindungi hak pemerintah untuk menilai dalam periode tiga tahun, LoAs yang mencakup berbagai jenis pajak, di mana setidaknya satu jenis pajak kedaluwarsa pada atau sebelum 24 Mei, juga dapat dilanjutkan. Ini berarti bahwa untuk kasus-kasus yang melibatkan semua pajak pendapatan internal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, mengingat bahwa pajak pemotongan atas pengembalian kompensasi dari Januari hingga April 2023, pengembalian PPN kuartal pertama dan pengembalian pajak pemotongan yang diperluas dan final akan kedaluwarsa sebelum 24 Mei 2026, pemeriksa BIR diizinkan untuk melanjutkan investigasi mereka.

Mengenai kegiatan BIR yang dicakup, RMC menjelaskan bahwa penangguhan mencakup penerbitan SDT, kecuali untuk yang termasuk dalam pengecualian yang diberikan, serta pemetaan pajak/kampanye verifikasi kepatuhan pajak (TCVD). Penangguhan mencakup layanan pemberitahuan penilaian hingga Keputusan Akhir tentang Penilaian yang Disengketakan.

Namun, ditekankan bahwa penerbitan Surat Penagihan, Pemberitahuan Penyitaan, dan korespondensi serupa untuk menegakkan penagihan akun yang menunggak tidak ditangguhkan karena ini sudah dianggap sebagai akun final dan piutang BIR.

Namun, beberapa pertanyaan kunci tetap tidak terjawab. RMC tidak memberikan panduan tentang apakah pengesampingan yang telah dilaksanakan sebelumnya akan dihormati, dan apakah pengesampingan baru masih dapat diterima selama periode penangguhan. Ada interpretasi yang berbeda tentang hal ini di antara kantor-kantor BIR.

Selain itu, sementara RMC menyebutkan bahwa wajib pajak yang telah setuju untuk menyelesaikan pajak kekurangan sebelum penangguhan dapat melanjutkan pembayaran tanpa memerlukan persetujuan, wajib pajak secara wajar mencari jaminan bahwa pemberitahuan atau surat resmi akan dikeluarkan, selain Formulir Perjanjian, untuk mendokumentasikan penutupan kasus dengan benar. Sayangnya, kekhawatiran ini tidak ditangani.

Untuk wajib pajak yang ingin menyelesaikan dan menutup kasus audit pajak mereka yang sedang berlangsung tetapi terpengaruh oleh penangguhan, akan bermanfaat bagi BIR untuk mengizinkan koordinasi yang berkelanjutan dengan pemeriksa yang ditugaskan menuju kemungkinan penyelesaian, dan bahwa setiap resolusi tersebut akan tetap didokumentasikan dengan benar.

RMC menegaskan kembali bahwa audit akan tetap ditangguhkan sampai CIR secara resmi mengeluarkan perintah untuk mencabut penangguhan. Saya percaya bahwa BIR akan menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kerangka kerja audit secara keseluruhan untuk memastikan proses yang lebih transparan dan standar, dan bukan hanya untuk mengatasi kekhawatiran tentang penerbitan beberapa LoAs dan MOs.

RMC 107 dan 109-2025 menandai langkah pertama yang penting oleh BIR untuk mengatasi kekhawatiran yang telah lama ada dan tantangan operasional. Langkah ini menandakan kesediaannya untuk mendengarkan dan beradaptasi, meletakkan dasar bagi sistem audit yang menghargai konsistensi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak wajib pajak di semua kantor BIR.

Saat kami menunggu panduan lebih lanjut dari BIR, harapannya adalah bahwa penangguhan ini lebih dari sekadar jeda sementara, tetapi titik balik yang sesungguhnya. Jika BIR dapat memanfaatkan periode ini untuk membangun kembali kerangka kerja sehingga program audit jelas, adil, dan diterapkan secara konsisten, manfaatnya akan melampaui proses penilaian. Ini juga akan memperkuat kepercayaan pada pemerintah kita, meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi bisnis dan individu yang mencari sistem yang adil dan dapat diandalkan.

Untuk mencapai hal ini, BIR dapat mempertimbangkan untuk terlibat dengan pemangku kepentingan di berbagai industri, mencari masukan dari ahli pajak dan hukum swasta, dan mengambil inspirasi dari praktik terbaik yang digunakan oleh otoritas pajak internasional. Upaya kolaboratif ini akan memastikan bahwa setiap reformasi bersifat praktis, inklusif, dan sejalan dengan realitas ekonomi bisnis. Dalam jangka panjang, kerangka kerja audit pajak yang lebih jelas dan lebih akuntabel tidak hanya bermanfaat tetapi juga penting untuk membangun lingkungan pajak yang lebih sehat bagi negara.

Pandangan atau opini yang diungkapkan dalam artikel ini semata-mata milik penulis dan tidak selalu mewakili Isla Lipana & Co. Konten ini hanya untuk tujuan informasi umum, dan tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat khusus.

Angelika Valmonte adalah manajer di grup Layanan Pajak Isla Lipana & Co., firma anggota Filipina dari jaringan global PwC.

+63 (2) 8845-2728

[email protected]