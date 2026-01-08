Kejatuhan Kripto: 5 Altcoin Terburuk saat Bitcoin Turun ke $90.000

Pasar Kripto Mengalami Koreksi Sehat Setelah Kenaikan Kuat

Setelah reli ekstensif selama seminggu terakhir, harga kripto memasuki fase koreksi jangka pendek. Selama 24 jam terakhir, pasar kripto yang lebih luas menurun sekitar 3%, karena trader mengunci keuntungan menyusul pergerakan naik yang cepat di seluruh aset utama.

Penarikan ini terjadi setelah kinerja mingguan yang kuat baik di Bitcoin maupun altcoin, menunjukkan fase pendinginan daripada pembalikan tren.

Harga Bitcoin Turun Kembali Menuju $90.700

Harga $Bitcoin mundur menuju $90.700, mengembalikan sebagian dari kenaikan terbarunya. Pergerakan ini mengikuti lonjakan cepat yang mendorong BTC ke wilayah overextended, memicu pengambilan keuntungan di pasar spot dan derivatif.

Harga Bitcoin dalam USD - TradingView

Meskipun terjadi penurunan jangka pendek, Bitcoin tetap kuat secara struktural pada basis mingguan, dan penarikan saat ini dipandang sebagai konsolidasi teknis daripada kelanjutan bearish.

5 Kripto Merugi Teratas dalam 24 Jam Terakhir

Menurut data pasar terbaru, mata uang kripto berikut mencatat kerugian paling curam selama 24 jam terakhir:

1. Story ($IP)

Harga: $1,87

$1,87 Perubahan 24j: -11,89%

Meskipun tetap positif pada kerangka waktu mingguan dan YTD, $IP mengalami tekanan jual jangka pendek yang berat.

2. Pump.fun ($PUMP)

Harga: $0,002277

$0,002277 Perubahan 24j: -8,07%

Token ini mundur setelah momentum spekulatif yang kuat di awal minggu.

3. Virtuals Protocol ($VIRTUAL)

Harga: $1,03

$1,03 Perubahan 24j: -7,70%

Masih naik hampir 60% selama 7 hari terakhir, penurunan tampaknya didorong oleh pengambilan keuntungan.

4. Zcash ($ZEC)

Harga: $458,60

$458,60 Perubahan 24j: -7,21%

Koin yang berfokus pada privasi berkinerja buruk karena sentimen pasar mendingin.

5. Dash ($DASH)

Harga: $40,50

$40,50 Perubahan 24j: -6,90%

DASH terus tertinggal dari pasar yang lebih luas setelah gagal mempertahankan tertinggi terbaru.

Prediksi Kripto: Koreksi atau Pergeseran Tren?

Pada tahap ini, pergerakan saat ini terlihat seperti koreksi sehat menyusul kenaikan kuat daripada kehancuran pasar yang lebih luas. Selama Bitcoin mempertahankan support kunci di dekat zona $90K, struktur bullish keseluruhan tetap utuh.

Volatilitas jangka pendek diperkirakan terjadi karena trader menilai kembali posisi setelah reli, dengan perhatian sekarang beralih ke apakah pembeli akan masuk kembali di level yang lebih rendah.