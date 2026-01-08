RUU Struktur Pasar Kripto Mendekati Pengesahan: Senator Lummis

"Kami sudah sangat jauh, dan kami sudah dekat dengan legislasi bipartisan yang akan bertahan dalam ujian waktu," kata Senator Wyoming Cynthia Lummis pada hari Rabu.

Dia menunjukkan bahwa industri telah berkembang pesat selama lima tahun terakhir, menyoroti keruntuhan FTX, Federal Reserve yang membenci kripto, volatilitas pasar, dan veto SAB121 – panduan mengenai akuntansi untuk aset digital yang dijaga oleh entitas.

Senator Tim Scott dilaporkan mengatakan pada hari Selasa bahwa proposal struktur pasar kripto diharapkan akan segera berlanjut ke pembahasan Senat. 15 Januari adalah tanggal yang telah ditetapkan Senat AS untuk markup Undang-undang tersebut, dan prosesnya melibatkan penyelarasan draf di komite Perbankan dan Pertanian Senat dan mendorong RUU final ke pemungutan suara.

Akhirnya, Beberapa Kejelasan Untuk Kripto

Scott secara eksplisit mengatakan dia "optimis" RUU tersebut akan lolos dari komite dan Senat dan ditandatangani oleh Presiden Trump.

Draf tersebut akan melayani beberapa tujuan, termasuk menetapkan kerangka kerja komoditas digital di bawah Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan memperlakukan aset kripto seperti Bitcoin dan Ether sebagai komoditas secara default.

Ini juga mempersempit ruang lingkup Securities and Exchange Commission (SEC) untuk mengatur sekuritas yang sebenarnya. Legislasi ini juga memperkenalkan perlindungan pengembang untuk infrastruktur non-kustodian dan meningkatkan pengawasan pasar ritel dan penyelarasan regulasi global.

Namun, analis memperingatkan bahwa pengesahan final bisa memakan waktu lebih lama. TD Cowen menyarankan minggu ini bahwa legislasi mungkin tidak akan lolos sampai 2027, dengan implementasi berpotensi tertunda hingga 2029 karena hambatan politik.

Partai Demokrat kemungkinan memiliki sedikit insentif untuk mempercepat RUU tersebut, terutama dengan potensi perubahan kontrol DPR setelah pemilihan paruh waktu 2026. Czar kripto Gedung Putih David Sacks mengatakan pada bulan Desember bahwa "kita lebih dekat dari sebelumnya" untuk mengesahkan RUU tersebut.

Apa Kata Platform Prediksi

Platform taruhan blockchain Kalshi menempatkan peluang legislasi menjadi hukum pada 20% sebelum April, 47% pada Mei, dan 74% pada akhir tahun.

"Saya berhati-hati optimis," kata CIO Bitwise Matt Hougan, yang menambahkan, "Tanpa legislasi, kecenderungan regulasi pro-kripto saat ini di SEC, CFTC, dan lembaga lainnya bisa berbalik di bawah administrasi baru."

