Adnoc Dukung Kemandirian Gas UEA dengan Proyek Baru

Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) telah menyelesaikan keputusannya untuk melanjutkan proyek pengembangan gas dalam Sarb dalam konsesi Ghasha, mendukung kemandirian gas UEA.

Perusahaan energi milik negara ini sebelumnya mengamankan hingga AED40 miliar ($11 miliar) dalam pembiayaan untuk produksi gas masa depan dari proyek lepas pantai Hail dan Ghasha di emirat tersebut.

Pengembangan Sarb akan menambah 200 juta kaki kubik standar per hari (scfd) gas pada akhir dekade ini, cukup untuk memberi daya lebih dari 300.000 rumah, kata perusahaan dalam sebuah pernyataan.

Proyek ini akan menggabungkan teknologi canggih dan kecerdasan buatan. Proyek ini akan dioperasikan dari jarak jauh dari Pulau Arzanah, memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk memaksimalkan efisiensi dan meningkatkan keselamatan.

Terletak 120km lepas pantai dari Abu Dhabi, proyek ini terdiri dari platform lepas pantai baru dengan empat sumur produksi gas yang terhubung ke Pulau Das dan digunakan di fasilitas Adnoc Gas untuk pengolahan hulu.

Konsesi Ghasha diperkirakan akan memproduksi lebih dari 1,8 miliar scfd dan 150.000 barel per hari minyak dan kondensat.

Proyek konsesi akan menangkap 1,5 juta ton karbon dioksida per tahun, sambil memproduksi hidrogen rendah karbon yang dapat menggantikan gas bakar dan lebih lanjut mengurangi emisi.

Pada bulan November, dewan Adnoc mengalokasikan $150 miliar dalam belanja modal antara 2026 dan 2030 untuk mempertahankan operasi minyak dan gasnya karena pangsa Timur Tengah dari produksi minyak global diperkirakan akan tumbuh di tahun-tahun mendatang.