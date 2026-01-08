BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) telah menyelesaikan keputusannya untuk melanjutkan proyek pengembangan gas dalam Sarb dalam konsesi Ghasha, mendukungAbu Dhabi National Oil Company (Adnoc) telah menyelesaikan keputusannya untuk melanjutkan proyek pengembangan gas dalam Sarb dalam konsesi Ghasha, mendukung

Adnoc Dukung Kemandirian Gas UEA dengan Proyek Baru

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/08 14:44
DeepBook
DEEP$0.053182+4.55%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12445+2.50%

Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) telah menyelesaikan keputusannya untuk melanjutkan proyek pengembangan gas dalam Sarb dalam konsesi Ghasha, mendukung kemandirian gas UEA.

Perusahaan energi milik negara ini sebelumnya mengamankan hingga AED40 miliar ($11 miliar) dalam pembiayaan untuk produksi gas masa depan dari proyek lepas pantai Hail dan Ghasha di emirat tersebut.

Pengembangan Sarb akan menambah 200 juta kaki kubik standar per hari (scfd) gas pada akhir dekade ini, cukup untuk memberi daya lebih dari 300.000 rumah, kata perusahaan dalam sebuah pernyataan.

Proyek ini akan menggabungkan teknologi canggih dan kecerdasan buatan. Proyek ini akan dioperasikan dari jarak jauh dari Pulau Arzanah, memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk memaksimalkan efisiensi dan meningkatkan keselamatan.

Terletak 120km lepas pantai dari Abu Dhabi, proyek ini terdiri dari platform lepas pantai baru dengan empat sumur produksi gas yang terhubung ke Pulau Das dan digunakan di fasilitas Adnoc Gas untuk pengolahan hulu.

Bacaan lebih lanjut:

  • Adnoc mengantisipasi pengembalian yang lebih baik pada 2026
  • Adnoc meningkatkan output gas untuk memasok pusat data
  • Adnoc Drilling menaikkan dividen 15% saat pendapatan melonjak

Konsesi Ghasha diperkirakan akan memproduksi lebih dari 1,8 miliar scfd dan 150.000 barel per hari minyak dan kondensat.

Proyek konsesi akan menangkap 1,5 juta ton karbon dioksida per tahun, sambil memproduksi hidrogen rendah karbon yang dapat menggantikan gas bakar dan lebih lanjut mengurangi emisi.

Pada bulan November, dewan Adnoc mengalokasikan $150 miliar dalam belanja modal antara 2026 dan 2030 untuk mempertahankan operasi minyak dan gasnya karena pangsa Timur Tengah dari produksi minyak global diperkirakan akan tumbuh di tahun-tahun mendatang.

Peluang Pasar
Logo DeepBook
Harga DeepBook(DEEP)
$0.053182
$0.053182$0.053182
-4.39%
USD
Grafik Harga Live DeepBook (DEEP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42
Societe Generale-FORGE dan Swift Menyelesaikan Obligasi Tertoken Menggunakan Stablecoin

Societe Generale-FORGE dan Swift Menyelesaikan Obligasi Tertoken Menggunakan Stablecoin

Anak perusahaan aset digital dari raksasa perbankan Prancis Societe Generale-FORGE dan Swift telah menyelesaikan uji coba yang mendemonstrasikan pertukaran dan penyelesaian aset tertoken
Bagikan
CryptoNews2026/01/15 18:04