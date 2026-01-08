Orang dalam memasang taruhan serangan AS-Iran Januari di Polymarket

Empat dompet kripto baru telah memasang taruhan pada serangan militer AS terhadap Iran sebelum 31 Januari pada hari Selasa, setelah Polymarket mencatatkan kontrak baru tentang apakah Amerika Serikat akan melancarkan serangan udara terhadap Iran pada akhir Januari, Maret, atau Juni.

Menurut pelacak aktivitas pasar kripto Lookonchain, semua dompet memasang taruhan "ya" ketika peluang tersirat berada di bawah 18%. Posisi mereka saat ini pada saat pelaporan ini bernilai $2.888, $3.863, $1.167, dan $9.933, masing-masing.

Karena tidak ada dompet yang memasang taruhan lain, warganet percaya mereka semua adalah orang dalam yang bertindak berdasarkan informasi non-publik. Polymarket telah menetapkan harga probabilitas serangan AS terhadap Iran pada 31 Januari sebesar 16%, turun sedikit setelah lonjakan singkat menjadi 18% ketika protes di Teheran dimulai awal minggu ini.

Pedagang Polymarket mengalihkan perhatian ke AS-Iran setelah invasi Venezuela

Polymarket menambahkan kontrak serangan Iran beberapa hari setelah Amerika Serikat melakukan operasi militer di Venezuela yang menyebabkan penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, dilaporkan Cryptopolitan. Peristiwa tersebut menyaksikan seorang pedagang anonim mengubah $96 yang dipertaruhkan pada kejatuhan Maduro pada 27 Desember, menjadi lebih dari $400.000.

Taruhan terakhir akun anonim tersebut ditempatkan pada pukul 21:58 ET pada hari Jumat, kurang dari lima jam sebelum ledakan mengguncang Caracas dan sesaat sebelum Presiden Donald Trump memerintahkan operasi untuk dilanjutkan.

Perdagangan orang dalam ilegal di sebagian besar pasar ekuitas tradisional, dan regulator memantau ketat transaksi mencurigakan menjelang peristiwa korporat atau politik besar. Namun, platform terdesentralisasi seperti Polymarket memiliki lebih sedikit perlindungan yang dapat memberikan "ruang bernapas" bagi pengguna untuk memasang taruhan pada hasil dunia nyata menggunakan informasi orang dalam.

Selama sembilan jam terakhir, lebih dari sembilan akun baru juga telah memasang taruhan bahwa Israel akan menyerang Iran sebelum 31 Januari, mendorong probabilitas tersirat menjadi 37%, menurut data Polymarket. Beberapa laporan berita dalam dua hari terakhir telah menunjukkan bahwa Netanyahu telah menyetujui rencana baru untuk menyerang Iran, dengan nama sandi "Operation Iron Hammer."

Laporan media Israel mengatakan militer telah ditempatkan dalam siaga tinggi, meskipun pejabat belum secara publik mengonfirmasi detail rencana tersebut.

Pasar bereaksi lebih terhadap persepsi tindakan orang dalam daripada berita aktual, jadi ini dapat menciptakan gelombang volatilitas sebelum konfirmasi resmi apa pun. Jika perang dingin AS-Iran mirip dengan situasi Maduro, pedagang dapat melihat peningkatan atau penurunan lain di pasar lebih cepat dari yang diperkirakan.

Israel lebih mungkin menyerang Iran daripada AS

Protes di Iran sekarang telah menyebar dari ibu kota ke kota-kota lain pada hari Kamis, yang memaksa Dewan Pertahanan Nasional yang dibentuk kembali di negara itu untuk mengeluarkan pernyataan yang mempertimbangkan tindakan militer preemptif terhadap AS.

Dewan tersebut menegaskan bahwa Iran tidak akan membatasi diri pada pembalasan jika merasakan ancaman kredibel terhadap keamanannya. Perang 12 hari pada Juni tahun lalu menewaskan lebih dari 1.100 orang di Iran dan meninggalkan 28 orang tewas di Israel, menurut Al Jazeera.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan tahun lalu bahwa respons Iran terhadap agresi apa pun akan "keras dan menimbulkan penyesalan," komentar yang datang beberapa jam setelah Presiden AS Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Washington dapat segera melanjutkan operasi militer terhadap Iran di resor Mar-a-Lago-nya.

"Sekarang saya dengar bahwa Iran mencoba membangun kembali, dan jika mereka melakukannya, kami harus menjatuhkan mereka," kata Trump, berdiri bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. "Kami akan menjatuhkan mereka habis-habisan."

Trump menambahkan bahwa dia akan mendukung serangan terhadap program nuklir Iran "segera" dan terhadap fasilitas rudal jika Teheran terus mengembangkan senjata jarak jauh.

Amerika Serikat memfokuskan tekanannya pada aktivitas nuklir Iran, bukan kemampuan rudal, yang telah menjadi kekhawatiran bagi Israel. Iran mengklaim bahwa program nuklirnya murni sipil, dan badan intelijen AS yang didukung oleh badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menemukan bukti produksi senjata sebelum serangan Juni yang dilakukan oleh AS dan Israel.

"Jika Amerika tidak mencapai kesepakatan dengan Iran yang menghentikan program rudal balistik mereka, mungkin perlu untuk menghadapi Teheran," kata seorang pejabat Israel berbicara kepada publikasi berita Ynet pada hari Senin.

