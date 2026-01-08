Vietnam Akan Melisensikan Pilot Bursa Aset Digital di Bawah Kerangka Sandbox pada 15 Januari

TLDR

Vietnam akan menerbitkan lisensi uji coba bursa aset digital sebelum 15 Januari di bawah kerangka sandbox baru.

Lima perusahaan akan bergabung dalam fase uji coba awal, dipilih oleh Komisi Sekuritas Negara untuk pengujian yang dikelola risikonya.

Pelamar membutuhkan modal dasar VND10 triliun, dengan 65% dimiliki oleh investor institusional yang memenuhi syarat.

Bursa yang berpartisipasi harus memenuhi standar keamanan TI level-4 dan mematuhi aturan anti-penipuan dan kustodian.

Kementerian Keuangan, Bank Negara, dan Kementerian Keamanan Publik akan bersama-sama mengawasi operasi pasar dan kepatuhan.

Vietnam akan meluncurkan bursa aset digital uji coba di bawah sandbox regulasi sebelum 15 Januari, mengikuti arahan dari Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Inisiatif ini bertujuan untuk mengelola risiko sambil mengintegrasikan kripto aset ke dalam ekonomi Vietnam di bawah struktur hukum yang terkontrol. Rencana tersebut diumumkan selama konferensi keuangan nasional yang meninjau kinerja 2025 dan menetapkan prioritas untuk 2026.

Pemerintah Menyetujui Perizinan Uji Coba untuk Mengelola Risiko dan Membangun Infrastruktur

Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengarahkan kementerian untuk menerbitkan lisensi kepada perusahaan aset digital terpilih sebelum 15 Januari di bawah model sandbox. Kerangka kerja tersebut termasuk dalam salah satu dari delapan tugas strategis yang diuraikan selama konferensi 6 Januari tentang sistem keuangan Vietnam. Pemerintah mengharapkan perusahaan berlisensi beroperasi di bawah kondisi ketat sambil mendukung pengembangan regulasi masa depan.

Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya akan mengawasi fase uji coba, yang mengikuti pengenalan baru-baru ini Undang-Undang Industri Teknologi Digital. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 1 Januari dan memberikan dukungan hukum untuk inovasi digital, termasuk pengujian kripto aset. Resolusi 05 Vietnam juga mendukung eksperimen pasar digital melalui mekanisme pengawasan terstruktur.

Lima Perusahaan Bergabung dalam Fase Awal dengan Kondisi Ketat

Komisi Sekuritas Negara mengonfirmasi bahwa lima perusahaan akan berpartisipasi dalam fase uji coba awal program bursa aset digital. To Tran Hoa, wakil kepala Dewan Manajemen Pasar Perdagangan Kripto Aset, mengatakan jumlah ini menyeimbangkan inovasi dengan kontrol risiko. "Ini adalah skala yang tepat untuk menguji model operasi baru sambil menjaga risiko dalam batas yang terkontrol," ujar Hoa.

Persyaratan masuk termasuk modal dasar minimum VND10 triliun atau $400 juta dan kriteria pemegang saham yang ketat. Setidaknya 65% modal harus berasal dari institusi, termasuk dua entitas seperti bank, perusahaan sekuritas, atau perusahaan asuransi. Pemegang saham institusional juga harus menunjukkan keuntungan dua tahun dengan laporan keuangan yang diaudit dan opini audit yang tidak dikualifikasi.

Pengawasan Mencakup Keamanan Siber dan Supervisi Multi-Lembaga

Sistem TI setiap peserta harus memenuhi standar keamanan level-4, menurut skala keamanan siber nasional lima tingkat. Kondisi perizinan juga mencakup operasi kustodian, penasihat penerbitan, dan mekanisme pencegahan penipuan. Kementerian Keamanan Publik akan memantau kejahatan siber, sementara Bank Negara akan mengawasi arus modal untuk mendeteksi pencucian uang.

Hoa menjelaskan bahwa kualitas produk, likuiditas, dan keamanan sistem akan menentukan daya tarik pasar, bukan penegakan regulasi yang longgar. Kementerian Keuangan akan mengkoordinasikan operasi layanan dan mengevaluasi hasil uji coba untuk regulasi jangka panjang. Otoritas akan menilai kinerja sandbox sebelum mempertimbangkan ekspansi pasar aset digital yang lebih luas.

