Rusia meluncurkan rubel digital di seluruh anggaran dan bank

Rusia telah mulai memperkenalkan rubel digital dalam sistem anggaran dan sektor perbankannya dalam skala yang lebih besar, sebagai persiapan untuk peluncuran penuh pada bulan September ini, menurut media milik negara Rusia RIA Novosti.

Mata uang digital yang didukung oleh Bank Sentral Federasi Rusia dilaporkan telah digunakan secara aktif sejak awal tahun untuk transaksi terkait negara. Menurut publikasi berita lokal, bentuk ketiga dari mata uang nasional ini kini tersedia untuk transfer ke anggaran pemerintah dan pembayaran ke lembaga federal.

Negara menetapkan peluncuran bertahap dan tenggat waktu bagi bank dan bisnis untuk mengintegrasikan rubel digital pada tahun 2023, menyatakan bahwa pada 1 September 2026, bank-bank terbesar di negara tersebut dan klien ritel institusional mereka harus mengizinkan pelanggan melakukan transaksi menggunakan rubel digital.

Pengujian rubel digital dimulai menjelang integrasi bank dan ritel

Menurut undang-undang yang diberlakukan oleh Bank Sentral Rusia ketika mata uang ini disetujui dua tahun lalu, bank yang memiliki lisensi universal dan perusahaan ritel dengan pendapatan tahunan melebihi ₽30 juta diwajibkan untuk memproses transaksi rubel digital mulai 1 September 2027.

Bank-bank yang lebih kecil dan pengecer dengan pendapatan tahunan di bawah ₽30 juta akan menyusul setahun kemudian, dengan kepatuhan yang diamanatkan mulai 1 September 2028. Outlet ritel yang sangat kecil, seperti bisnis dengan pendapatan tahunan di bawah ₽5 juta, dikecualikan dari persyaratan untuk menerima pembayaran dalam mata uang baru.

Undang-undang juga menetapkan jadwal untuk memperkenalkan kode QR universal, berdasarkan solusi yang dikembangkan oleh Sistem Kartu Pembayaran Nasional (NPCS). Kode QR tunggal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan pembayaran non-kartu di kasir dan membatasi kebingungan yang mungkin disebabkan oleh sistem QR yang bersaing.

Semua bank harus menyesuaikan sistem mereka untuk mendukung kode QR universal pada 1 September 2026, meskipun mereka dapat memilih untuk menerapkan perubahan tersebut sesuai kebijaksanaan mereka sebelum tenggat waktu.

Bank Rusia juga telah memutuskan untuk menetapkan biaya nol untuk transaksi dari akun rubel digital milik warga negara dan perusahaan ketika pembayaran dilakukan untuk pajak, biaya, dan pembayaran terkait pemerintah, yang dimulai minggu lalu.

Rubel digital akan berdampak pada stabilitas keuangan Rusia, kata para ekonom

Natalia Milchakova, analis senior di perusahaan pialang Freedom Finance Global, mengatakan kepada media Rusia Deita bahwa rubel digital adalah "pesaing serius" untuk sistem pembayaran keuangan Rusia seperti kartu MIR. Dia mengatakan pengenalan mata uang baru ini dapat menyebabkan "penurunan di pasar kartu domestik sekitar 7% hingga 9% per tahun."

Pada awal 2022, pangsa MIR tidak melebihi 10%. Tetapi setelah Visa dan Mastercard meninggalkan pasar, pangsa tersebut melonjak menjadi sekitar 80%, katanya. Bahkan jika jaringan kartu asing kembali, Milchakova memperkirakan, mereka tidak mungkin kembali ke posisi terdepan.

Kepala Sistem Kartu Pembayaran Nasional, Dmitry Dubynin, menyebutkan bahwa selama sepuluh tahun keberadaan sistem tersebut, volume transaksi melebihi 100 triliun rubel, sementara jumlah transaksi mencapai 86 miliar. Dia memberikan statistik kepada Deita yang menunjukkan 475 juta kartu telah diterbitkan secara total, dengan penerbitan meningkat sebesar 17% hanya dalam tahun lalu.

Dalam berita terkait kripto lainnya, bank sentral Rusia mengusulkan kerangka kerja yang akan melegalkan dan mengatur perdagangan kripto untuk individu dan institusi pada akhir 2025.

"Kripto tidak diterbitkan atau dijamin oleh yurisdiksi mana pun dan tunduk pada peningkatan volatilitas dan risiko sanksi," kata bank sentral dalam siaran pers. "Ketika memutuskan untuk berinvestasi dalam aset kripto, investor harus memahami bahwa mereka menanggung risiko potensi kehilangan dana mereka."

Mata uang kripto dan stablecoin di bawah undang-undang baru akan diperlakukan sebagai instrumen keuangan dan bukan sebagai mata uang karena mereka, menurut bank sentral, tidak dapat digunakan untuk pembayaran domestik."

