Akankah Nigeria mendapatkan pusat data AI pertamanya di tahun 2026? Data menunjukkan kemungkinan besar

Upaya Nigeria untuk memposisikan dirinya sebagai pemain serius dalam ekonomi digital global semakin terpusat pada satu bagian infrastruktur: pusat data. Seiring beban kerja kecerdasan buatan mulai membentuk ulang permintaan komputasi di seluruh dunia, pertanyaannya bukan lagi apakah Nigeria akan membangun lebih banyak pusat data, tetapi apakah negara ini siap untuk menjadi tuan rumah fasilitas yang mampu mendukung AI dalam skala besar. Berdasarkan proyek saat ini, jadwal investasi, dan kendala teknis, data menunjukkan bahwa Nigeria lebih dekat dari sebelumnya untuk mengoperasikan pusat data pertamanya yang benar-benar berfokus pada AI pada tahun 2026—tetapi dengan peringatan penting.

Nigeria sudah menjadi tuan rumah 17 pusat data operasional, dengan setidaknya sembilan lagi sedang dalam tahap konstruksi atau perencanaan lanjutan. Salah satu penambahan berikutnya adalah fasilitas carrier-neutral LG3 milik Equinix di Victoria Island, Lagos, sebuah situs 1-megawatt yang dijadwalkan untuk dioperasikan pada kuartal pertama 2026. Pembangunan cepat ini menempatkan Nigeria di antara pasar infrastruktur data dengan pertumbuhan tercepat di Afrika, didorong oleh meningkatnya permintaan dari penyedia layanan cloud, lembaga keuangan, operator telekomunikasi, dan bisnis digital-native. Sementara kapasitas terpasang saat ini berada antara 65 dan 86 megawatt, proyeksi industri menunjukkan bahwa kapasitas tersebut dapat melampaui 400 megawatt dalam tiga hingga lima tahun ke depan seiring dengan selesainya fasilitas baru.

Pembangunan tersebut didasarkan pada kisah investasi yang menarik. Pasar pusat data Nigeria dinilai sekitar $1,4 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan tumbuh menjadi $2,7 miliar pada tahun 2035, yang mewakili tingkat pertumbuhan tahunan majemuk yang diperkirakan sebesar 7%, menurut laporan Verraki yang diterbitkan pada Desember 2025. Meningkatnya digitalisasi perusahaan, peningkatan adopsi cloud, pertumbuhan fintech dan e-commerce, serta kemunculan beban kerja yang didorong oleh AI semuanya mendorong permintaan. Akibatnya, investor lokal dan internasional memandang Nigeria tidak hanya sebagai pasar domestik yang besar tetapi juga sebagai titik masuk strategis ke ekonomi digital Afrika Barat yang lebih luas.

Mengapa AI mengubah persamaan

Pusat data perusahaan tradisional dirancang dengan kepadatan rak yang relatif sederhana, biasanya antara 10 dan 15 kilowatt per rak. Beban kerja AI, terutama yang melibatkan model bahasa besar dan kluster GPU, membutuhkan lebih banyak daya, pendinginan, dan kinerja jaringan. Dalam skala besar, rak yang berfokus pada AI dapat membutuhkan antara 60 hingga 100 kilowatt per rak, seringkali mengandalkan pendinginan cair dan infrastruktur daya yang sangat tangguh.

Krish Ranganath, Regional Executive untuk Afrika Barat di Africa Data Centres, anak perusahaan Cassava Technologies dengan fasilitas operasional 10 MW yang dirancang untuk meningkat hingga 20,65 MW untuk memenuhi permintaan AI dan cloud yang terus berkembang, menjelaskan perbedaannya dengan jelas: "Pusat data AI pada dasarnya adalah tentang kepadatan rak yang tinggi."

Meskipun teknologi pendukung seperti pendinginan, jaringan, dan redundansi daya dapat direkayasa dari waktu ke waktu, kepadatan adalah kendala yang menentukan. Dalam kondisi saat ini, Ranganath mencatat bahwa rak 25 kilowatt dapat mendukung beban kerja AI tingkat pemula jika fasilitas dirancang untuk dapat ditingkatkan. Namun, penerapan AI-native yang sebenarnya memerlukan kemampuan ekspansi dan kepastian daya jangka panjang.

Tantangannya adalah bahwa pusat data, baik konvensional maupun kepadatan tinggi, membutuhkan waktu untuk dibangun. Jadwal konstruksi tipikal berkisar antara 16 hingga 20 bulan, bahkan sebelum memperhitungkan koneksi daya, peralatan impor, dan pengoperasian. Meskipun solusi prefabrikasi dapat mempersingkat siklus penerapan, mereka sulit untuk diterapkan dalam skala hiper dan seringkali memiliki keterbatasan teknis.

Dampak ekonomi memperkuat kasus

Di luar kemampuan digital, dampak ekonomi pusat data memperkuat argumen untuk investasi yang dipercepat. Pemodelan oleh Verraki menunjukkan bahwa pusat data Tier III 1-megawatt senilai $10 juta menghasilkan sekitar $17 juta dalam output ekonomi hanya selama fase konstruksi. Ketika pengeluaran operasional dan pengeluaran modal penyegaran disertakan, output ekonomi kumulatif melebihi $39 juta selama sepuluh tahun.

Efek ketenagakerjaan sama pentingnya. Sebuah fasilitas 1-megawatt tunggal mendukung sekitar 700 pekerjaan konstruksi dan 20 hingga 30 peran operasional setiap tahun, menghasilkan lebih dari 1.600 pekerjaan kumulatif selama satu dekade. Peran-peran ini mencakup teknik, manajemen daya, pendinginan, keamanan siber, dan operasi fasilitas, selaras dengan dorongan Nigeria untuk pekerjaan teknis yang terampil.

Pada tingkat industri, biaya tetap tinggi. Pusat data Tier III modern biasanya memerlukan antara $10 juta dan $15 juta per megawatt untuk dibangun. Fasilitas Lagos 24-megawatt milik Open Access Data Centres, misalnya, memiliki biaya yang dilaporkan sebesar $240 juta. Namun efek pengganda—penciptaan lapangan kerja, pendapatan pajak, dan permintaan untuk layanan energi dan TIK—terus menarik modal.

Pemain besar sudah berkomitmen

Operator global dan regional tidak lagi memperlakukan Nigeria sebagai pasar spekulatif. Open Access Data Centres mengumumkan investasi $500 juta di seluruh Afrika pada tahun 2021 dan sejak itu telah mendirikan fasilitas operasional di Lagos dan Afrika Selatan. Pada tahun 2024, Equinix berkomitmen $390 juta untuk benua ini selama lima tahun. MTN Nigeria sedang membangun fasilitas Tier IV 1.500-rak, sementara proyek Nxtra milik Airtel Africa di Nigeria diharapkan akan beroperasi pada kuartal pertama 2026 sebagai bagian dari strategi hyperscale yang lebih luas.

Fasilitas Lagos milik Airtel patut dicatat karena dirancang khusus untuk komputasi AI daripada penyimpanan cloud tradisional. Proyek ini mewakili investasi $120 juta, dengan pengiriman awal GPU berkinerja tinggi sudah dikirimkan pada akhir 2025. Ini menandai pergeseran dari pemasaran "siap-AI" menuju dukungan beban kerja AI yang eksplisit.

Kasi Cloud dan sinyal AI terkuat

Sinyal terkuat bahwa Nigeria dapat menjadi tuan rumah pusat data AI sejati pertamanya pada tahun 2026 adalah kampus unggulan Kasi Cloud di Lekki, Lagos. Per Januari 2026, fasilitas LOS1 berada dalam tahap penyelesaian terakhir, dengan beberapa bagian fasilitas sudah digunakan, dan secara luas dianggap sebagai salah satu pengembangan hyperscale paling ambisius di benua ini. Didukung oleh investasi $250 juta dan didukung oleh Nigeria Sovereign Investment Authority, proyek ini dikonsepkan untuk menangani kepadatan daya ekstrem dan tuntutan pendinginan yang terkait dengan AI dan beban kerja cloud canggih.

Dibangun di situs seluas 4,2 hektar dengan sekitar 172.000 kaki persegi ruang putih, kampus ini dirancang untuk meningkat secara signifikan. Pada pembangunan penuh, kampus dapat menampung antara 3.000 dan 4.000 rak di beberapa aula data. Infrastruktur daya adalah fitur yang menentukan: situs ini dijangkar oleh gardu induk pusat data khusus terbesar di Afrika, dengan kapasitas total hingga 100 megawatt. Fase pertama dirancang untuk menghadirkan antara 32 dan 44,4 megawatt beban TI kritis, mendukung kepadatan rak yang berkisar dari 8 kilowatt konvensional hingga puncak 100 kilowatt per rak, ambang batas yang biasanya dikaitkan dengan sistem AI yang didinginkan dengan cairan.

Lokasi dan ketahanan lebih memperkuat kasus. Kampus ini terletak di sepanjang koridor Lekki, berdekatan dengan beberapa stasiun pendaratan kabel bawah laut, menyediakan konektivitas latensi rendah ke jaringan global. Kampus ini direkayasa dengan standar keandalan Tier IV dan menargetkan hingga 95% penggunaan energi terbarukan dan bebas karbon.

Menurut Alex Tsado, co-founder dan COO Ahura AI serta anggota pendiri Alliance for Africa's Intelligence (Alliance4AI), fasilitas tersebut telah membuka pintunya. Dia mengatakan Kasi Cloud dioptimalkan untuk GPU AI dan bekerja dalam kemitraan dengan UduTech, platform cloud GPU yang mempercepat inovasi AI di seluruh Afrika, yang didirikan oleh Tsado, untuk menyediakan layanan cloud GPU yang disesuaikan dengan permintaan AI regional.

"UduTech berencana bermitra dengan mereka dan MSI untuk menghubungkan GPU ke platform cloud-nya," kata Tsado kepada TechCabal. "Ketika GPU tidak digunakan untuk gaming, orang lain dapat menyewanya untuk menjalankan beban kerja AI dengan biaya rendah, menghasilkan pendapatan untuk pemilik GPU juga. Intinya, ini adalah model di mana GPU terdistribusi menghasilkan uang untuk semua orang yang terlibat."

GPU, daya, dan kendala yang tersisa

Meskipun kesiapan infrastruktur meningkat, kendala tetap ada. Hampir semua peralatan khusus, dari GPU hingga sistem pendingin, diimpor, membuat proyek rentan terhadap volatilitas mata uang dan keterlambatan rantai pasokan, menurut Ranganath. Daya berkualitas tinggi dan andal tetap menjadi faktor paling kritis, bersama dengan konektivitas jaringan padat yang mampu menangani aliran data besar.

Ada juga model transisi yang muncul. Fasilitas LGS2 12-megawatt milik Rack Centre, diluncurkan pada tahun 2025, dipasarkan sebagai siap-AI, sementara kemitraan seperti inisiatif pan-Afrika senilai $700 juta milik NVIDIA dan Cassava Technologies bertujuan untuk menerapkan ribuan GPU di seluruh fasilitas Africa Data Centres, termasuk di Nigeria. Penerapan ini dirancang untuk menutup kesenjangan komputasi bagi startup yang sebelumnya bergantung pada kredit cloud asing yang mahal.

"Mungkin ada pusat data siap-AI lain atau operator sistem GPU yang tidak saya ketahui, tetapi saya percaya Rack Centre siap-AI," kata Tsado.

Bukti menunjukkan bahwa Nigeria tidak mungkin beralih seketika ke dominasi AI hyperscale penuh. Namun, setidaknya satu fasilitas yang berfokus pada AI kemungkinan akan beroperasi pada akhir 2026, terutama karena proyek seperti Kasi Cloud dan Airtel Nxtra beralih dari konstruksi ke pengoperasian. Seperti yang diperingatkan Ranganath, banyak proyek tetap dalam tahap desain ulang, dan jadwal sensitif terhadap ketersediaan daya dan risiko pelaksanaan.