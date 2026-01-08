Morgan Stanley Perluas Proposal ETF Kripto dengan Pengajuan ETF Ethereum Spot

Morgan Stanley, entitas layanan keuangan terkemuka, telah mengajukan ETF spot Ethereum ($ETH) di bawah SEC AS. Ini menandai perluasan pengajuan exchange-traded fund (ETF) kripto Morgan Stanley setelah Bitcoin ($BTC) dan Solana ($SOL). Menurut CoinMarketCap, pengajuan terbaru ini menunjukkan langkah penting oleh platform keuangan konvensional untuk memasuki dunia aset digital. Pengajuan ini berupaya melacak harga $ETH sambil mendistribusikan imbalan staking kepada pemegang saham melalui struktur yang diatur.

Morgan Stanley Menambahkan Pengajuan ETF Spot Ethereum ($ETH) untuk Meningkatkan Eksposur ETF Kripto

Perkembangan ini menempatkan Morgan Stanley di antara pemain utama Wall Street yang mencari eksposur kripto yang komprehensif. Dengan demikian, pengajuan ETF spot Ethereum ($ETH) patut diperhatikan setelah Solana ($SOL) dan Bitcoin ($BTC). Selain itu, langkah ini menggarisbawahi pergeseran yang signifikan menuju dunia aset digital.

Permintaan yang meningkat untuk ETF di Amerika Serikat membuat pengajuan baru Morgan Stanley menjadi tak terhindarkan. Pada saat yang sama, keputusan ini menggarisbawahi visi jangka panjang Morgan Stanley untuk penciptaan nilai daripada fluktuasi pasar sementara. Dengan penyediaan ETF yang diatur, platform perbankan berupaya mengurangi hambatan bagi pengguna yang mencari eksposur tanpa risiko penahanan langsung.

Peningkatan Adopsi ETF Kripto Menyoroti Kepercayaan Institusional Jangka Panjang

Oleh karena itu, pendekatan ini mencerminkan strategi yang diambil institusi terkemuka untuk memastikan akses pasar kripto yang ramah kepatuhan. Sebelumnya, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Fidelity, dan BlackRock telah memperkenalkan layanan tokenisasi dan operasi perdagangan. Sementara bank tampaknya semakin didorong oleh ketakutan kehilangan peluang (FOMO) pada peluang kripto, pasar yang lebih luas telah mengalami gejolak, terutama dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut CoinMarketCap, penambahan Ethereum ($ETH) di antara pengajuan ETF kripto Morgan Stanley menggarisbawahi minatnya yang terus meningkat di sektor kripto. Akibatnya, terlepas dari volatilitas saat ini, perkembangan terbaru menunjukkan tren yang meningkat dari integrasi kripto di seluruh lingkungan keuangan institusional tradisional. Secara keseluruhan, lanskap ETF kripto yang berkembang dapat membantu membangun fondasi untuk adopsi kripto yang berkelanjutan dan momentum yang diperbarui.