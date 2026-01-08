Perusahaan pengembang di balik Zcash berencana memulai perusahaan baru setelah pemisahan

Seluruh tim Electric Coin Company di balik pengembangan Zcash keluar setelah perubahan tata kelola.

Sebuah perusahaan baru akan dibentuk untuk melanjutkan misi yang sama dengan fokus pada privasi.

Protokol Zcash tetap tidak terpengaruh meskipun terjadi kekacauan kepemimpinan dan tata kelola.

Electric Coin Company, organisasi pengembangan yang telah lama mendukung Zcash, bersiap untuk memulai perusahaan baru menyusul perpecahan yang tiba-tiba dan sangat publik terkait perselisihan tata kelola.

Menurut pernyataan publik dan laporan, seluruh tim Electric Coin Company telah meninggalkan pengaturan organisasi sebelumnya dengan Bootstrap, organisasi nirlaba yang dibuat untuk mendukung Zcash.

Yang patut dicatat, keluarnya tim tersebut tidak dibingkai sebagai pengunduran diri rutin atau transisi bertahap.

Sebaliknya, kepemimpinan perusahaan menggambarkan situasi tersebut sebagai kerusakan dalam keselarasan yang membuat kelanjutan pekerjaan menjadi tidak mungkin.

Langkah ini menandai titik balik utama bagi salah satu proyek fokus privasi paling terkemuka di industri mata uang kripto.

Zcash telah lama memposisikan dirinya sebagai "uang pribadi," dan perpecahan organisasi ini menyoroti meningkatnya ketegangan antara tim pengembangan yang didorong misi dan struktur tata kelola nirlaba.

Konflik tata kelola di pusat perpecahan

Inti dari perselisihan adalah Bootstrap, organisasi nirlaba 501(c)(3) yang dibuat untuk mendukung Zcash dengan mengatur Electric Coin Company.

Josh Swihart, CEO Electric Coin Company, secara publik menyatakan bahwa mayoritas anggota dewan Bootstrap telah bergerak ke arah ketidakselarasan yang jelas dengan misi Zcash.

Dia secara khusus menyebutkan Zaki Manian, Christina Garman, Alan Fairless, dan Michelle Lai sebagai tokoh sentral dalam mayoritas tersebut.

Swihart mengatakan bahwa selama beberapa minggu terakhir, perubahan yang diberlakukan oleh dewan mengubah ketentuan kerja bagi tim Electric Coin Company.

Perubahan tersebut, menurut penuturannya, membuat tim tidak mungkin melakukan tugas mereka secara efektif dan dengan integritas.

Akibatnya, seluruh tim keluar setelah apa yang digambarkan Swihart sebagai pemecatan konstruktif.

Pemecatan konstruktif mengacu pada situasi di mana kondisi kerja diubah secara signifikan sehingga karyawan secara efektif terpaksa mengundurkan diri.

Pembingkaian ini menunjukkan bahwa perpecahan didorong oleh tindakan tata kelola daripada ketidaksepakatan tentang teknologi atau kode.

Perselisihan tersebut juga mengungkapkan kebingungan seputar peran dan gelar, dengan Swihart mengakui bahwa daftar publik yang menunjukkan dirinya sebagai direktur eksekutif Bootstrap sudah usang.

Perusahaan baru, tetapi misi yang sama

Meskipun terjadi perpecahan, Swihart menekankan bahwa tim yang pergi tidak meninggalkan visi inti mereka.

Dia mengonfirmasi bahwa mantan tim Electric Coin Company berencana untuk mendirikan perusahaan baru.

Tujuan dari entitas baru itu, katanya, tetap membangun "uang pribadi yang tidak dapat dihentikan."

Bahasa ini mencerminkan penekanan lama Zcash pada privasi, perlawanan sensor, dan kedaulatan pengguna.

Yang penting, Swihart dan tokoh lainnya menekankan bahwa protokol Zcash itu sendiri tidak terpengaruh oleh perubahan organisasi.

Basis kode Zcash adalah open-source, dan tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki atau mengendalikan jaringan.

Perbedaan itu sangat penting bagi pengguna dan pengembang yang khawatir tentang kelangsungan dan keamanan.

Mantan CEO Electric Coin Company dan pendiri Zcash Zooko Wilcox membela dewan Bootstrap dan menyatakan bahwa Zcash tetap tanpa izin, aman, dan aman untuk digunakan.

Tanggapannya menyoroti kenyataan bahwa perspektif kepemimpinan sangat berbeda mengenai penyebab dan implikasi perpecahan.

Reaksi pasar, harga Zcash turun

ZEC, token asli jaringan Zcash, mengalami penurunan harga yang signifikan setelah pengumuman tersebut.

Pada saat pers, Zcash diperdagangkan sekitar $443,38, turun 10,3% dalam sehari, mengikis sebagian besar keuntungan Desember.

Penurunan harga mencerminkan ketidakpastian seputar tata kelola, stabilitas kepemimpinan, dan arah pengembangan masa depan.

Pada saat yang sama, pendukung tim yang pergi berargumen bahwa memisahkan diri dari apa yang mereka anggap sebagai tata kelola yang bermusuhan pada akhirnya dapat memperkuat pengembangan.

Mereka melihat penciptaan perusahaan baru sebagai cara untuk melindungi pekerjaan yang didorong misi dari dinamika dewan nirlaba.

Namun, kritikus khawatir tentang fragmentasi dan hilangnya kontinuitas institusional.

Episode ini menggarisbawahi tantangan yang lebih luas yang dihadapi proyek terdesentralisasi yang mengandalkan struktur hibrid yang menggabungkan organisasi nirlaba, perusahaan, dan komunitas open-source.

