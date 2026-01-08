Harga Zcash Turun 10% Saat Pengembang Mengundurkan Diri karena Ketidakselarasan Besar Dewan

Koin privasi Zcash ZEC $403.9 Volatilitas 24j: 17.1% Kapitalisasi pasar: $6.67 B Vol. 24j: $946.40 M harganya turun hampir 10% setelah seluruh tim pengembangan di balik blockchain tersebut mengundurkan diri menyusul sengketa tata kelola yang serius. Kepergian mendadak ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, meskipun mantan pemimpin mengatakan jaringan itu sendiri akan terus beroperasi tanpa gangguan.

Harga Zcash Merosot saat Staf Electric Coin Company Keluar

Penurunan 10% harga Zcash terjadi setelah konfirmasi bahwa semua karyawan Electric Coin Company, pengembang utama protokol Zcash, telah mengundurkan diri.

Chief Executive Officer Josh Swihart mengatakan pengunduran diri tersebut adalah hasil dari konflik yang sedang berlangsung dengan dewan Bootstrap, entitas nirlaba yang dibuat untuk mengawasi perusahaan dan mendukung ekosistem Zcash yang lebih luas.

Menurut Swihart, dewan memperkenalkan perubahan pada persyaratan kerja yang membuat tim tidak mungkin menjalankan tugas mereka secara efektif. Dia menggambarkan situasi tersebut sebagai constructive discharge, yang berarti staf dipaksa untuk pergi karena perubahan yang parah dan tidak diinginkan pada kondisi kerja mereka.

Meskipun terjadi pengunduran diri massal, protokol Zcash sendiri tetap tidak terpengaruh. Para pengembang yang pergi sedang membentuk perusahaan baru untuk melanjutkan pekerjaan pada alat keuangan yang berfokus pada privasi di luar struktur saat ini. Tidak ada jadwal yang diberikan untuk kapan perusahaan baru akan mulai beroperasi.

Selain itu, penurunan ini juga terjadi saat perusahaan manajemen aset Bitwise mengajukan aplikasi ETF yang terkait dengan Zcash. Sebagai akibat dari pengunduran diri, respons pasar langsung terjadi. Harga Zcash turun ke sekitar $456, membalikkan sebagian keuntungan yang terlihat dalam beberapa minggu terakhir.

Penarikan ini mengikuti reli November yang kuat yang secara singkat mengangkat ZEC ke nilai pasar $10 miliar. Seperti yang dicatat oleh Coinspeaker, momentum naik berlanjut hingga akhir Desember, termasuk lonjakan 10% pada Hari Natal setelah pembelian whale senilai $13.25 juta.

Dengan penurunan harga saat ini, pengamat pasar berspekulasi tentang perpindahan ke koin privasi lain untuk melindungi dana.

