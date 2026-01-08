MS Mencapai Pencapaian Signifikan sebagai Penyedia Layanan Perusahaan Berlisensi ADGM

Bagikan

Pencapaian ini memposisikan MS untuk mendukung klien swasta dan institusional dalam memperluas dan menyusun bisnis mereka di pusat-pusat keuangan utama UEA.

Abu Dhabi, UEA – MS, divisi konsultasi klien korporat dan swasta dari MS Holdings, telah mendapatkan lisensi sebagai Penyedia Layanan Perusahaan (CSP) dari Abu Dhabi Global Market (ADGM), menandai pencapaian signifikan dalam keterlibatan berkelanjutan perusahaan dengan Abu Dhabi dan ekosistem pusat keuangan internasional UEA.

MS telah aktif memberikan konsultasi dan dukungan kepada klien di Abu Dhabi dan dalam kerangka ADGM selama beberapa tahun. Pemberian lisensi CSP merupakan kemajuan ke dalam kategori regulasi yang lebih tinggi, memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan korporat yang eksklusif tersedia untuk CSP berlisensi ADGM. Peningkatan ini memperkuat kemampuan perusahaan untuk mendukung klien swasta, kantor keluarga, individu dengan kekayaan bersih tinggi, dan institusi yang mendirikan atau memperluas kehadiran mereka di kawasan ini.

Mohammed Shafeek, Pendiri dan CEO, MS Holdings, mengatakan:

"ADGM adalah tempat di mana ambisi bertemu dengan standar, dan Abu Dhabi dengan cepat menjadi alamat global untuk pertumbuhan jangka panjang yang bertanggung jawab. Menjadi bagian dari ekosistem ini, sebagai Penyedia Layanan Perusahaan ADGM adalah momen kebanggaan bagi MS. Kami berterima kasih kepada Otoritas ADGM dan kepemimpinannya atas kejelasan, panduan, dan dukungan sepanjang perjalanan ini dan atas kepercayaan yang mereka berikan kepada MS.

Saya juga ingin mengakui tim kami yang tetap disiplin sepanjang perjalanan ini dan meraih pencapaian ini. MS akan memegang diri kami pada standar tertinggi dalam tata kelola, kepatuhan, dan penyampaian layanan klien, membangun hubungan yang berdasarkan nilai dan dampak, dan berkontribusi secara bermakna pada ekosistem ADGM dan Abu Dhabi yang lebih luas."

Dengan membangun pada lisensi DIFC yang diperoleh tahun lalu, kehadiran MS di ADGM dan DIFC memposisikannya di antara sejumlah terbatas perusahaan konsultan di UEA yang mampu mendukung penyusunan dan kepatuhan lintas yurisdiksi di kedua pusat keuangan tersebut.

Anas Ebrahim, COO, MS, menambahkan:

"Lisensi CSP meningkatkan cara kami mendukung klien kami dari ADGM. Ini memungkinkan kami memberikan layanan perusahaan bersama dengan kemampuan konsultasi kami, menawarkan solusi end-to-end yang didukung oleh tata kelola yang kuat, kepatuhan, dan konektivitas global."

Dari ADGM, MS akan menyediakan rangkaian layanan yang komprehensif, termasuk:

Pembentukan perusahaan ADGM dan administrasi perusahaan operasional dan struktur kepemilikan

Penyusunan dan pengelolaan SPV ADGM.

Pendirian dan dukungan tata kelola untuk Yayasan ADGM.

Layanan direktur, sekretaris perusahaan, dan nominee

Tata kelola perusahaan, kepatuhan, dan dukungan regulasi

Penyusunan kantor keluarga dan kekayaan pribadi

Tentang Rezim Penyedia Layanan Perusahaan (CSP) ADGM

Diperkenalkan pada April 2021, dengan amandemen signifikan yang mulai berlaku pada 30 Januari 2023, rezim Penyedia Layanan Perusahaan (CSP) Abu Dhabi Global Market mensyaratkan Kendaraan Tujuan Khusus (SPV) dan Yayasan yang tidak dikecualikan untuk menunjuk CSP berlisensi ADGM untuk pembentukan perusahaan, pengajuan hukum, dan administrasi korporat berkelanjutan, layanan yang kini diberikan oleh penyedia berlisensi yang beroperasi dalam ADGM.

Rezim ini dirancang untuk meningkatkan pengawasan regulasi, memperkuat tata kelola, dan menyelaraskan entitas ADGM dengan standar kepatuhan yang diakui secara internasional. Persyaratan utama mencakup mempertahankan nexus ADGM, kepatuhan pada kerangka operasional dan tata kelola yang ditentukan, dan penunjukan CSP berlisensi, dengan pengecualian terbatas tersedia untuk SPV tertentu yang dimiliki oleh entitas teregulasi.

Karena ADGM terus memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan global, MS tetap berkomitmen untuk partisipasi jangka panjang di kawasan ini, mendukung klien dengan konsultasi terpercaya dan layanan korporat teregulasi sambil terus berinvestasi dalam pertumbuhan Abu Dhabi.

Tentang MS

MS adalah divisi konsultasi klien korporat dan swasta dari MS Holdings, yang menghimpun tim profesional multidisiplin untuk menawarkan keahlian dalam layanan korporat, kepatuhan, konsultasi, pajak dan akuntansi kepada klien swasta dan internasional. Dengan lebih dari 50+ ahli dan profesional yang melayani di 4 kantor, yang mencakup kehadiran signifikan di yurisdiksi terkemuka UEA, MS mendorong klien swasta, korporasi, dan institusi untuk mengambil tindakan berani yang merangsang pertumbuhan dan mempercepat hasil di Teluk.

MS terdaftar sebagai CSP di ADGM dengan nama entitas M S Chartered Accountants LTD dengan nomor registrasi 000007218 dan kantor terdaftar di 811N, Lantai 8, Tamouh Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

