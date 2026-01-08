India membenarkan penggunaan omset global untuk menghitung denda antimonopoli dalam kasus Apple

Otoritas antimonopoli di India telah membenarkan penggunaan omset global untuk menentukan denda, mengklaim bahwa metode ini diperlukan untuk mencegah pelanggaran oleh perusahaan besar internasional. Apple menantang aturan 2024 yang dapat mengenakan denda hingga $38 miliar menyusul penyelidikan eksploitasi toko aplikasi.

Permintaan Apple ke New Delhi untuk membatalkan undang-undang 2024 adalah tantangan pertama terhadap undang-undang hukuman antimonopoli India. Sejak tahun lalu, undang-undang tersebut mengizinkan Competition Commission of India (CCI) untuk menggunakan omset global guna menentukan denda yang dikenakan pada bisnis yang menyalahgunakan dominasi pasar mereka.

CCI membenarkan undang-undang antimonopoli retroaktif di tengah sengketa Apple

Dalam dokumen pengadilan tidak dipublikasikan bertanggal 15 Desember, CCI menyatakan bahwa aturan tersebut "menyelaraskan penegakan hukum persaingan India dengan praktik internasional yang mapan," memberikan pembenaran komprehensif pertama untuk pendekatan ini.

Menurut CCI, strategi ini memastikan bahwa denda mempertahankan nilai pencegahan aktualnya di pasar yang kompleks, digital, dan internasional, daripada menjadi tidak signifikan atau mudah diserap oleh perusahaan multinasional besar.

Regulator menambahkan bahwa menggunakan hanya pendapatan spesifik India sebagai dasar perhitungan hukuman tidak cukup untuk mencegah perilaku yang dipersengketakan, terutama dalam kasus perusahaan digital internasional.

Dalam gugatan berbeda, Apple mengklaim bahwa Competition Commission of India secara tidak sah menerapkan undang-undang baru tersebut secara retroaktif.

CCI membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa revisi legislatif hanya mendefinisikan definisi omset dan bahwa ia selalu memiliki wewenang untuk mengeluarkan denda setinggi sepersepuluh dari omset perusahaan.

CCI menyatakan, "Ketentuan klarifikasi beroperasi secara retrospektif karena menjelaskan maksud sebenarnya dari legislatif."

Apple menghadapi hukuman global atas praktik App Store

Pada November tahun lalu, berkas pengadilan Apple setebal 545 halaman, yang tidak tersedia untuk umum, meminta hakim menyatakan ilegal undang-undang 2024 yang mengizinkan CCI menggunakan omset global, bukan hanya di India, saat menghitung hukuman.

Menurut pengajuan tersebut, "eksposur hukuman maksimum" Apple mungkin sekitar $38 miliar, setara dengan 10% dari rata-rata pendapatan global yang diperoleh dari semua layanan di seluruh dunia selama tiga tahun fiskal berikutnya, hingga 2024.

Laporan dari Cryptopolitan mengungkapkan bahwa Apple lebih lanjut menyatakan bahwa "hukuman berdasarkan omset global…akan jelas-jelas sewenang-wenang, inkonstitusional, sangat tidak proporsional, tidak adil."

Sejak 2021, CCI telah menyelidiki Apple Inc. karena berpotensi menyalahgunakan posisi dominannya di industri aplikasi dengan mewajibkan pengembang menggunakan mekanisme pembelian dalam aplikasi eksklusifnya.

Menurut penilaian 142 halaman dari unit investigasi CCI, Apple memiliki "pengaruh signifikan" atas bagaimana barang dan layanan digital mencapai pelanggan, terutama melalui platform iOS dan App Store-nya.

Pada 24 Juni 2024, laporan unit CCI menyatakan bahwa pengembang aplikasi dipaksa mematuhi persyaratan diskriminatif Apple. Ini termasuk persyaratan untuk menggunakan sistem penagihan dan pembayaran Apple sendiri karena App Store dianggap sebagai mitra perdagangan yang esensial.

Match, pemilik Tinder, dan pengusaha India telah terlibat dalam sengketa antimonopoli dengan Apple di hadapan CCI sejak 2022. Tahun lalu, penyelidik merilis laporan yang mengklaim bahwa produsen smartphone AS tersebut telah berpartisipasi dalam "perilaku kasar" di pasar aplikasi sistem operasi iPhone-nya, iOS.

Laporan lain dari Cryptoplitan mengungkapkan bahwa CCI meneliti kebijakan Apple yang melarang pemroses pembayaran pihak ketiga untuk pembelian dalam aplikasi dan mewajibkan pengembang menggunakan sistem Apple sendiri, dengan biaya hingga 30%.

Apple menyangkal kesalahan apa pun, termasuk hukuman apa pun. Hingga hari ini, CCI belum memberikan putusan akhir dalam masalah tersebut.

Pada 23 April 2025, pejabat Komisi Eropa mendenda Apple masing-masing €500 juta (sekitar $586 juta) dan €200 juta (sekitar $232 juta), karena melanggar peraturan "anti-steering".

Komisi menemukan bahwa pengembang tidak dapat menawarkan opsi yang lebih terjangkau kepada pengguna di luar ekosistem Apple karena batasan kontrak App Store.

Pada 2022, Apple didenda hingga $13,7 juta di Rusia atas dugaan "anti-steering." Regulator Rusia menganggap batasan pembayaran App Store-nya anti-kompetitif.

Menurut ahli hukum, Apple mungkin akan menghadapi kesulitan untuk membatalkan kerangka legislatif India yang dirancang dengan baik.

