Saham Meta: China Menyelidiki Kesepakatan Akuisisi Manus AI Senilai $2 Miliar

Saham Meta sedang dalam pengawasan saat China meluncurkan investigasi terhadap akuisisi perusahaan senilai $2 miliar atas startup AI Manus. Kementerian Perdagangan mengonfirmasi tinjauan tersebut pada hari Kamis.

Regulator China sedang memeriksa apakah Meta melanggar undang-undang kontrol ekspor. Kesepakatan ditutup pada Desember 2024 setelah Meta mengakuisisi perusahaan AI berbasis Singapura tersebut.

Pejabat sedang menilai implikasi keamanan nasional. Tinjauan mencakup ekspor teknologi, impor, dan peraturan investasi luar negeri.





Meta Platforms, Inc., META



Manus dimulai sebagai bagian dari startup China Butterfly Effect, yang dikenal sebagai Monica.Im. Perusahaan pindah dari China ke Singapura pada tahun 2024 sebelum Meta membelinya.

Startup AI tersebut mengembangkan agen yang melakukan riset pasar, coding, dan analisis data. Manus meluncurkan produk pertamanya pada Maret 2024.

Startup AI dengan Pertumbuhan Tercepat

Manus mencapai $100 juta dalam pendapatan berulang tahunan pada bulan Desember. Perusahaan mencapai tonggak sejarah ini hanya delapan bulan setelah peluncuran.

Perusahaan modal ventura AS Benchmark menginvestasikan $75 juta di Manus pada April 2024. Pendanaan tersebut mendapat kritik dari legislator yang khawatir tentang perusahaan AI yang terkait dengan China.

Manus memangkas sebagian besar staf Beijing pada bulan Juli sambil mengejar ekspansi global. Startup tersebut beroperasi dengan 105 karyawan di Singapura, Tokyo, dan San Francisco.

Meta berencana mengintegrasikan Manus ke dalam produk Meta AI. Akuisisi ini mendukung dorongan Meta ke dalam otomasi AI untuk aplikasi konsumen dan bisnis.

Detail Investigasi

Tinjauan pemerintah China masih dalam tahap awal. Sumber mengatakan regulator mungkin memilih untuk tidak melakukan intervensi setelah menyelesaikan penilaian mereka.

Juru bicara Kementerian He Yadong membahas penyelidikan tersebut dalam konferensi pers. Dia menyatakan China mendukung operasi bisnis lintas batas yang mematuhi peraturan.

Tinjauan ini dapat menjadi investigasi formal. Hasil potensial termasuk hukuman atau persyaratan yang diperlukan sebelum persetujuan.

Beijing juga meninjau penjualan TikTok AS milik ByteDance. Transaksi tersebut belum menerima persetujuan formal dari pemerintah China.

China telah mendorong perusahaan domestik untuk menggantikan teknologi Amerika. Fokusnya termasuk akselerator AI dan pengembangan semikonduktor.

Analis mengatakan China memandang AI canggih sebagai aset strategis. Penyelidikan tersebut dapat memperpanjang jadwal persetujuan dan menambahkan kondisi penggunaan teknologi.

Kesepakatan ini menandai akuisisi langka AS atas perusahaan teknologi Asia. CEO Meta Mark Zuckerberg terus menginvestasikan miliaran dalam pengembangan AI.

Baik Meta maupun Manus tidak memberikan komentar tentang investigasi tersebut. Jadwal tinjauan tetap tidak pasti saat pejabat China menilai kepatuhan terhadap undang-undang kontrol ekspor.

