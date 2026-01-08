BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
TLDR Saham Meta menghadapi investigasi China atas akuisisi startup AI Manus senilai $2 miliar karena pelanggaran kontrol ekspor Manus berbasis Singapura berasal dari China sebelumnyaTLDR Saham Meta menghadapi investigasi China atas akuisisi startup AI Manus senilai $2 miliar karena pelanggaran kontrol ekspor Manus berbasis Singapura berasal dari China sebelumnya

Saham Meta: China Menyelidiki Kesepakatan Akuisisi Manus AI Senilai $2 Miliar

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2026/01/08 20:21
AI
AI$0.04075-3.57%
Startup
STARTUP$0.0003973-2.47%

TLDR

  • Saham Meta menghadapi investigasi China atas akuisisi startup AI Manus senilai $2 miliar karena pelanggaran kontrol ekspor
  • Manus yang berbasis di Singapura berasal dari China sebelum pindah lokasi, menimbulkan kekhawatiran regulasi tentang transfer teknologi
  • Startup AI tersebut mencapai pendapatan tahunan $100 juta dalam delapan bulan setelah meluncurkan produk agen AI-nya
  • Kementerian Perdagangan China meninjau kesepakatan untuk kepatuhan terhadap ekspor teknologi dan undang-undang keamanan nasional
  • Tinjauan dapat menghasilkan hukuman, persyaratan untuk persetujuan, atau perpanjangan waktu untuk akuisisi AI Meta

Saham Meta sedang dalam pengawasan saat China meluncurkan investigasi terhadap akuisisi perusahaan senilai $2 miliar atas startup AI Manus. Kementerian Perdagangan mengonfirmasi tinjauan tersebut pada hari Kamis.

Regulator China sedang memeriksa apakah Meta melanggar undang-undang kontrol ekspor. Kesepakatan ditutup pada Desember 2024 setelah Meta mengakuisisi perusahaan AI berbasis Singapura tersebut.

Pejabat sedang menilai implikasi keamanan nasional. Tinjauan mencakup ekspor teknologi, impor, dan peraturan investasi luar negeri.


META Stock Card
Meta Platforms, Inc., META

Manus dimulai sebagai bagian dari startup China Butterfly Effect, yang dikenal sebagai Monica.Im. Perusahaan pindah dari China ke Singapura pada tahun 2024 sebelum Meta membelinya.

Startup AI tersebut mengembangkan agen yang melakukan riset pasar, coding, dan analisis data. Manus meluncurkan produk pertamanya pada Maret 2024.

Startup AI dengan Pertumbuhan Tercepat

Manus mencapai $100 juta dalam pendapatan berulang tahunan pada bulan Desember. Perusahaan mencapai tonggak sejarah ini hanya delapan bulan setelah peluncuran.

Perusahaan modal ventura AS Benchmark menginvestasikan $75 juta di Manus pada April 2024. Pendanaan tersebut mendapat kritik dari legislator yang khawatir tentang perusahaan AI yang terkait dengan China.

Manus memangkas sebagian besar staf Beijing pada bulan Juli sambil mengejar ekspansi global. Startup tersebut beroperasi dengan 105 karyawan di Singapura, Tokyo, dan San Francisco.

Meta berencana mengintegrasikan Manus ke dalam produk Meta AI. Akuisisi ini mendukung dorongan Meta ke dalam otomasi AI untuk aplikasi konsumen dan bisnis.

Detail Investigasi

Tinjauan pemerintah China masih dalam tahap awal. Sumber mengatakan regulator mungkin memilih untuk tidak melakukan intervensi setelah menyelesaikan penilaian mereka.

Juru bicara Kementerian He Yadong membahas penyelidikan tersebut dalam konferensi pers. Dia menyatakan China mendukung operasi bisnis lintas batas yang mematuhi peraturan.

Tinjauan ini dapat menjadi investigasi formal. Hasil potensial termasuk hukuman atau persyaratan yang diperlukan sebelum persetujuan.

Beijing juga meninjau penjualan TikTok AS milik ByteDance. Transaksi tersebut belum menerima persetujuan formal dari pemerintah China.

China telah mendorong perusahaan domestik untuk menggantikan teknologi Amerika. Fokusnya termasuk akselerator AI dan pengembangan semikonduktor.

Analis mengatakan China memandang AI canggih sebagai aset strategis. Penyelidikan tersebut dapat memperpanjang jadwal persetujuan dan menambahkan kondisi penggunaan teknologi.

Kesepakatan ini menandai akuisisi langka AS atas perusahaan teknologi Asia. CEO Meta Mark Zuckerberg terus menginvestasikan miliaran dalam pengembangan AI.

Baik Meta maupun Manus tidak memberikan komentar tentang investigasi tersebut. Jadwal tinjauan tetap tidak pasti saat pejabat China menilai kepatuhan terhadap undang-undang kontrol ekspor.

Postingan Saham Meta: China Menginvestigasi Kesepakatan Akuisisi Manus AI Senilai $2 Miliar pertama kali muncul di Blockonomi.

Peluang Pasar
Logo null
Harga null(null)
--
----
USD
Grafik Harga Live null (null)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45