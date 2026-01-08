Paus Keluar dari Bitcoin dan Ethereum Setelah Reli, Tetapi Kripto Ini Mengalami Akumulasi Rekor

Pemegang besar menyesuaikan posisi lagi saat pasar kripto mendingin setelah reli kuat. Bitcoin telah mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan jangka pendek, dan Ethereum mengikuti jejak yang sama. Aktivitas on-chain menunjukkan modal bergerak ke aset digital selektif dengan utilitas yang jelas.

Dalam pergeseran ini, satu mata uang kripto yang berfokus pada pembayaran yang muncul secara diam-diam menarik akumulasi yang berkelanjutan. Remittix (RTX) semakin sering disebutkan bersama Bitcoin dalam percakapan seputar adopsi kripto dunia nyata, karena trader melihat melampaui momentum harga dan menuju infrastruktur yang mendukung penggunaan sehari-hari.

Perubahan sentimen pasar ini mencerminkan siklus yang familiar. Setelah Bitcoin memimpin pergerakan lebih tinggi, likuiditas sering berputar menuju proyek yang terkait dengan pembayaran, penyelesaian, dan jalur keuangan. Dengan volatilitas pasar kembali dan ketidakpastian makro masih ada, investor kripto tampak lebih fokus pada teknologi blockchain yang menghubungkan aset digital dengan aktivitas ekonomi riil.

Bitcoin dan Ethereum Mengalami Pengambilan Keuntungan Setelah Reli

Bitcoin diperdagangkan pada $91.198,66, turun 1,5% selama 24 jam terakhir, dengan kapitalisasi pasar $1,82 triliun. Volume perdagangan meningkat menjadi $49,95 miliar, menunjukkan positioning aktif daripada kurangnya minat. Pola ini biasanya menandakan pengambilan keuntungan dari pemegang besar daripada penjualan panik.

Ethereum telah mencerminkan pergerakan ini. ETH dihargai pada $3.162,04, turun 2,61%, dengan kapitalisasi pasar $381,94 miliar. Volume perdagangan 24 jamnya berada di $24,6 miliar, mencerminkan perlambatan setelah kekuatan baru-baru ini. Dalam siklus sebelumnya, kondisi serupa sering menandai awal rotasi modal ke altcoin dengan kasus penggunaan yang terdefinisi.

Bitcoin tetap menjadi pusat analisis kripto dan sentimen pasar secara keseluruhan. Namun, ketika dominasi Bitcoin stabil, perhatian sering beralih ke altcoin yang mengatasi kesenjangan dalam pembayaran, likuiditas, dan adopsi kripto.

Rotasi Whale dan Pergeseran Fokus Pasar Kripto

Data on-chain di bursa kripto besar menunjukkan berkurangnya akumulasi Bitcoin dan Ethereum pada level saat ini. Ini tidak menunjukkan pasar bear kripto, melainkan jeda saat investor menilai kembali nilai. Selama bull run kripto masa lalu, whale sering berputar ke proyek yang mendapat manfaat dari peningkatan penggunaan kripto daripada spekulasi harga murni.

Proyek mata uang kripto yang berfokus pada pembayaran sering mendapat keuntungan selama fase ini. Mereka mendapat manfaat dari permintaan yang meningkat untuk penyelesaian lebih cepat, biaya lebih rendah, dan akses lebih sederhana ke aset digital. Di sinilah Remittix mulai menonjol, karena menargetkan transfer kripto-ke-fiat dan aktivitas keuangan sehari-hari daripada hanya perdagangan.

Mengapa Remittix Menarik Perhatian Rekor Dari Investor Kripto

Remittix diperdagangkan pada $0,119 per token RTX dan telah mengumpulkan lebih dari $28,6 juta melalui pendanaan pribadi, dengan lebih dari 696,6 juta token terjual. Proyek ini berfokus pada membangun ekosistem PayFi yang memungkinkan pengguna memindahkan kripto langsung ke sistem keuangan tradisional.

Dompet Remittix sudah aktif di Apple App Store, dengan dukungan Android segera hadir. Demonstrasi video dari dompet beta juga telah dibagikan secara publik, memberikan transparansi tentang fungsi produk saat ini.

Sinyal kepercayaan besar datang ketika Remittix menyelesaikan audit keamanan penuh dan verifikasi tim melalui CertiK, di mana saat ini menduduki peringkat #1 di antara token pra-peluncuran. Audit dan verifikasi KYC tersedia untuk umum di halaman proyek CertiK Remittix, memperkuat kepercayaan seputar kontrak pintar dan standar operasional.

Proyek ini juga telah mengonfirmasi listing bursa terpusat di masa depan, dengan BitMart dan LBank ditetapkan menjadi di antara platform yang akan datang. Bersamaan dengan ini, Remittix telah mengumumkan bahwa platform kripto-ke-fiat lengkapnya akan resmi diluncurkan pada 9 Februari 2026, menandai langkah kunci menuju adopsi kripto yang lebih luas.

Rotasi Modal Menyoroti Utilitas Daripada Spekulasi

Bitcoin tetap menjadi jangkar pasar kripto, dan perannya dalam membentuk siklus pasar tidak berubah. Namun, periode konsolidasi sering mengarahkan perhatian ke mata uang kripto, memecahkan masalah praktis. Remittix berada dalam kategori ini dengan berfokus pada pembayaran, penyelesaian, dan menjembatani kripto dengan keuangan tradisional.

Saat whale menyeimbangkan kembali setelah reli, proyek yang terkait dengan aliran transaksi riil cenderung mendapat manfaat. Rotasi ini tidak melemahkan posisi Bitcoin, tetapi menunjukkan bahwa pasar kripto terus matang melampaui perdagangan saja.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang mendorong rotasi whale menjauh dari Bitcoin saat ini?

Setelah reli, pemegang besar sering mengunci keuntungan dan mengalokasikan modal ke altcoin dengan utilitas yang berkembang, terutama selama periode pergeseran sentimen pasar.

Apakah Bitcoin masih relevan selama periode rotasi modal?

Ya. Bitcoin tetap menjadi mata uang kripto inti, tetapi fase rotasi sering menyoroti proyek yang mendukung pembayaran, adopsi, dan infrastruktur keuangan.

Mengapa investor kripto mengamati Remittix dengan cermat?

Remittix menggabungkan dompet aktif, platform kripto-ke-fiat yang akan datang, audit keamanan terverifikasi, dan rencana jelas untuk listing bursa, membuatnya relevan selama pergeseran pasar yang didorong utilitas.