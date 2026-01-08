BursaDEX+
Arvene Flores mengetahui bahwa dia lulus Ujian Advokat saat menunggu hasil bersama pacarnya, Dr. Grace MaggayArvene Flores mengetahui bahwa dia lulus Ujian Advokat saat menunggu hasil bersama pacarnya, Dr. Grace Maggay

Hadiah Pasangan: Pacar Lulus Ujian Advokat 2025 Setelah Pacar Perempuannya Mendapat Lisensi Dokter

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/08 20:00
MANILA, Filipina – Arvene Flores menunggu hasil Ujian Advokat 2025 di halaman Mahkamah Agung (MA) pada Rabu, 7 Januari, bersama pacarnya yang mendukung, Dr. Grace Maggay.

Pasangan ini menangis tersedu-sedu ketika mengetahui bahwa Flores termasuk di antara 5.594 peserta yang lulus Ujian Advokat 2025, dan mereka saling berpelukan erat.

Beberapa bulan sebelumnya, pada Oktober tahun lalu, Maggay lulus Ujian Lisensi Dokter.

Flores kemudian membagikan kisah inspiratifnya kepada media.

Putar Video Hadiah pasangan: Pacar lulus ujian advokat 2025 setelah pacarnya mendapat lisensi dokter

Flores mengatakan menjadi pengacara adalah impian masa kecilnya — ia ingin membantu orang memahami hak-hak mereka.

"Nakita ko kasi na a lot of our Filipino na kababayan parang hindi sila masyadong aware or parang nate-take advantage sila dahil siyempre hindi sila familiar [sa batas]. So I want to help po [kung] ano 'yong kaya kong itutulong sa mga tao," katanya.

(Saya melihat banyak sesama warga Filipina kami yang tidak menyadari atau dimanfaatkan karena mereka tidak familiar dengan hukum kami. Jadi saya ingin membantu dengan apa pun yang saya bisa.)

Flores mengatakan ia adalah mahasiswa hukum yang bekerja dari Universitas Arellano sehingga harus menyeimbangkan antara studi dan pekerjaannya.

"I'm a working student so I had to work while studying in law school…. Self-supporting ako, I had to find time after work [do'n] ako mag-aaral," kata Flores kepada wartawan. "And I think everything, 'yong sacrifice, [is] worth it. Dahil 'yan, nakita ko 'yong pangalan ko."

(Saya membiayai diri sendiri, saya harus mencari waktu setelah bekerja untuk belajar. Dan saya pikir semuanya, pengorbanannya, sepadan karena saya melihat nama saya dalam daftar yang lulus.)

Maggay, yang menjadi saksi ketekunan pacarnya, berbagi bahwa Flores tidak cukup tidur ketika mengikuti ujian advokat.

"Sobrang proud po kami. Pumasok siya, [nag-take ng] Bar exams siya na wala talagang tulog as in. Sabi ko, nire-remind ko siya matulog siya pero pumupunta siya sa testing site na walang tulog," kata Maggay.

(Kami sangat bangga padanya. Dia bahkan mengikuti ujian advokat tanpa tidur. Saya memberitahunya, saya mengingatkannya untuk tidur tapi dia pergi ke lokasi tes tanpa istirahat yang cukup.)

Untuk calon pengacara yang merupakan mahasiswa pekerja seperti dirinya, Flores memberi nasihat ini: "No matter how long it will take you, ang goal naman natin is pumupunta sa finish line na 'yan, maging isang self-employed abogado. So manage your time well and I think mag-rest din…. Hindi lang puro work and aral," kata calon pengacara itu.

(Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tujuan kami adalah mencapai garis finis dan menjadi pengacara mandiri. Jadi kelola waktu Anda dengan baik dan saya pikir Anda juga harus beristirahat – tidak hanya belajar dan bekerja.) – Rappler.com

