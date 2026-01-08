Visi Open-Source Ethereum Menunjukkan Kesamaan Jelas dengan BitTorrent dan Linux

Ethereum sering digambarkan menggunakan sistem terbuka yang familiar. Salah satu metafora yang kuat adalah BitTorrent. BitTorrent menunjukkan bahwa desentralisasi dapat berkembang tanpa izin. Ethereum bertujuan melakukan hal yang sama, tetapi dengan konsensus alih-alih file. Lapisan dasarnya dibangun untuk mereka yang menginginkan otonomi. Individu dan organisasi dapat mengakses jaringan penuh tanpa bergantung pada perantara.

Perbandingan lain yang berguna adalah Linux. Linux adalah sumber terbuka dan tanpa kompromi. Sistem ini menggerakkan miliaran perangkat secara diam-diam. Pemerintah, perusahaan, dan pengembang bergantung padanya setiap hari. Beberapa sistem Linux mengejar adopsi massal. Yang lain tetap minimal dan menuntut. Ethereum mencerminkan keseimbangan yang sama. Sistem ini harus tetap murni di Layer 1 sambil memungkinkan banyak lapisan dan gaya berkembang di atasnya.

Baca Juga: Lonjakan Stablecoin Ethereum: Q4 yang Memecahkan Rekor

Penggunaan Nyata di Balik Reputasi BitTorrent

BitTorrent sering dikaitkan hanya dengan pembajakan. Pandangan itu mengabaikan kenyataan. Seperti protokol apa pun, ini bersifat netral. Sistem ini memungkinkan banyak fungsi legal dan kritis. Penerbit game menggunakannya untuk memberikan pembaruan besar secara efisien. Pemain bahkan memilih apakah akan berbagi bandwidth. Perusahaan media sosial mengandalkannya secara internal untuk memindahkan file besar antar server dengan cepat.

Internet Archive mengadvokasi penggunaan BitTorrent untuk berbagi konten publik. Ini membantu membuat prosesnya murah dan lebih cepat. Pemerintah juga telah memanfaatkan platform untuk berbagi data publik dalam jumlah besar. Institusi tersebut telah berbagi gambar Bumi beresolusi tinggi.

BitTorrent juga merupakan teknologi di balik sinkronisasi file pribadi. Ini memungkinkan pertukaran file antar perangkat tanpa menggunakan server pusat. Ini mirip dengan penyimpanan cloud, tetapi dikendalikan secara lokal. Distribusi Linux juga mengandalkan penggunaan BitTorrent. File instalasi besar ditransmisikan lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah saat menggunakan bandwidth bersama. Distribusi musik, film, data ilmiah, dan file lainnya gratis.

Apa Artinya Ini untuk Masa Depan Ethereum

Ini hanya beberapa alasan mengapa sistem terbuka berhasil. BitTorrent telah berhasil sukses di bidang di mana ia benar-benar memberikan solusi untuk masalah nyata. Penyalahgunaan tidak mengurangi kegunaannya. Ethereum telah mengambil jalur yang serupa. Beberapa orang hanya fokus pada spekulasi atau penyalahgunaan.

Apa yang disediakan Ethereum adalah yang diinginkan banyak perusahaan. Mereka mungkin tidak menggunakan kata "trustlessness." Mereka mungkin tidak menggunakan kata "trustlessness," tetapi mereka menggunakan istilah "pengurangan risiko pihak lawan." Sistem terbuka dan kuat membantu mereka mencapai ini. Linux menunjukkan ini kepada dunia. BitTorrent menunjukkan ini pada tingkat besar. Ethereum berupaya menyediakan platform pembiayaan dan koordinasi bagi mereka yang percaya pada kebebasan dan prediktabilitas. Ini menetapkan nilai gwei.

Baca Juga: 1 Kebenaran Inti Ethereum (ETH): Ketahanan Lebih Penting daripada Kecepatan