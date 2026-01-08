Korea Utara, Rusia, dan Stablecoin Memicu Lonjakan Kripto Ilegal Senilai $154 Miliar: Chainalysis

Aktivitas cryptocurrency ilegal melonjak ke level rekor pada 2025, dengan alamat yang terkait dengan kriminal menerima setidaknya $154 miliar sepanjang tahun.

Menurut firma analitik blockchain Chainalysis, ini merupakan peningkatan 162% dibandingkan dengan 2024 dan mencerminkan pertumbuhan tajam di hampir semua kategori utama kejahatan terkait crypto.

Penghindaran Sanksi Meningkat

Dalam laporan yang dibagikan kepada CryptoPotato, Chainalysis mengungkapkan bahwa peningkatan tersebut terutama didorong oleh lonjakan 694% year-over-year dalam nilai yang diterima oleh entitas yang dikenai sanksi, meskipun mengakui bahwa bahkan tanpa faktor ini, 2025 tetap akan menjadi tahun terbesar dalam catatan untuk aktivitas crypto ilegal karena ekspansi dalam penipuan, peretasan, pencucian uang, dan pelanggaran lainnya terus berlanjut.

Total Nilai Crypto yang Diterima oleh Alamat Ilegal. Sumber: Chainalysis

Meskipun terjadi peningkatan tajam dalam angka absolut, transaksi ilegal terus mewakili sebagian kecil dari aktivitas crypto secara keseluruhan. Estimasi bagian ilegal dari volume transaksi yang diatribusikan tetap di bawah 1%, hanya sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan masih jauh lebih kecil dibandingkan penggunaan on-chain yang sah.

Sementara itu, stablecoin kini menyumbang 84% dari semua volume transaksi ilegal, karena kemudahan transfer, volatilitas yang lebih rendah, dan utilitas praktis untuk pembayaran lintas batas.

Aktivitas Ilegal berdasarkan Aset. Sumber: Chainalysis

Di antara perkembangan paling signifikan pada 2025 adalah peran yang semakin meluas dari aktor negara, khususnya Korea Utara. Peretas yang berafiliasi dengan DPRK mencuri hampir $2 miliar dalam cryptocurrency sepanjang tahun, sebagai akibat dari serangkaian pelanggaran skala besar, termasuk eksploitasi Bybit pada Februari, yang diidentifikasi Chainalysis sebagai pencurian crypto terbesar dalam catatan dengan nilai hampir $1,5 miliar.

Firma tersebut mengatakan operasi cyber Korea Utara mencapai tingkat kecanggihan baru dalam teknik intrusi maupun strategi pencucian, yang membuat 2025 menjadi tahun paling merusak dari aktivitas terkait DPRK.

Perilaku on-chain negara juga meluas melalui peluncuran token A7A5 yang didukung rubel oleh Rusia pada Februari 2025, menyusul undang-undang yang disahkan tahun sebelumnya untuk memfasilitasi penghindaran sanksi berbasis crypto. Token tersebut memproses lebih dari $93,3 miliar dalam transaksi dalam tahun pertama operasinya.

Pada saat yang sama, jaringan proxy Iran memindahkan lebih dari $2 miliar on-chain melalui dompet yang dikenai sanksi untuk mendukung aktivitas termasuk pencucian uang, penjualan minyak ilegal, dan pengadaan senjata dan komoditas. Selain itu, kelompok teroris yang selaras dengan Iran seperti Hezbollah, Hamas, dan Houthi menggunakan cryptocurrency dalam volume yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Jaringan Pencucian, Infrastruktur Ilegal, Kekerasan

Selain aktor yang terkait negara, Chainalysis mengidentifikasi jaringan pencucian uang Tiongkok sebagai kekuatan yang semakin dominan. Firma tersebut menggambarkan mereka sebagai operasi canggih dan profesional yang menawarkan layanan pencucian dan dukungan kriminal spektrum penuh kepada penipuan, sindikat penipuan, peretas Korea Utara, penghindar sanksi, dan pembiaya teroris.

Tren lain yang mendefinisikan kejahatan crypto tahun lalu adalah meningkatnya pentingnya penyedia infrastruktur ilegal "full-stack", yang memungkinkan kelompok ransomware, distributor malware, pasar ilegal, dan aktor yang selaras dengan negara untuk beroperasi dalam skala besar. Ini termasuk layanan hosting tahan banting, registrar domain, dan platform teknis yang dirancang untuk menahan penutupan.

Laporan tersebut juga mendokumentasikan persimpangan yang meningkat antara aktivitas crypto dan kejahatan kekerasan. Hal ini dikaitkan dengan meningkatnya penggunaan crypto oleh operasi perdagangan manusia dan lonjakan serangan paksaan fisik di mana korban dipaksa secara kekerasan untuk mentransfer aset digital, sering kali selama periode harga crypto yang tinggi.

Postingan Korea Utara, Rusia, dan Stablecoin Memicu Lonjakan Crypto Ilegal $154 Miliar: Chainalysis pertama kali muncul di CryptoPotato.