Perpecahan Tata Kelola Memicu Kepergian Tim ECC, Perusahaan Zcash Baru Direncanakan

Seluruh tim Electric Coin Company telah pergi karena perselisihan tata kelola dengan dewan Bootstrap.

CEO Josh Swihart menyatakan bahwa perubahan yang diberlakukan oleh dewan membuat tim tidak mungkin melanjutkan pekerjaan mereka.

Tim berencana meluncurkan perusahaan baru yang akan terus membangun misi Zcash tentang privasi dan desentralisasi.

Protokol dan basis kode Zcash tetap tidak terpengaruh karena bersifat open-source dan tidak dimiliki oleh satu perusahaan pun.

Mantan CEO ECC Zooko Wilcox mendukung dewan Bootstrap dan mengonfirmasi jaringan tetap aman dan operasional.

Tim di balik Electric Coin Company (ECC), yang sebelumnya bertanggung jawab atas pengembangan Zcash, telah pergi menyusul perselisihan dengan organisasi nirlaba yang mengaturnya; para pengembang kini berencana meluncurkan perusahaan baru yang terus mendukung visi Zcash, sementara protokol dan kode open-source tetap tidak terpengaruh.

Electric Coin Company Pergi Setelah Konflik Internal

Electric Coin Company telah berpisah dengan Bootstrap, organisasi nirlaba yang mengawasi operasinya, karena perselisihan tata kelola. Tim ECC, termasuk CEO Josh Swihart, mengatakan perubahan yang dibuat oleh dewan Bootstrap memicu "constructive discharge." Swihart menyatakan lingkungan kerja menjadi tidak dapat dipertahankan, membuat tim tidak mungkin melanjutkan.

Dia berkata, "Mayoritas dewan Bootstrap bergerak ke arah yang jelas tidak sejalan dengan misi Zcash." Dia mengidentifikasi Zaki Manian, Christina Garman, Alan Fairless, dan Michelle Lai sebagai anggota dewan yang memimpin perubahan yang diperdebatkan.

Tim ECC menyebutkan perubahan ketentuan kerja dan ketidakmampuan untuk bekerja dengan integritas di bawah struktur baru. Kepergian ini bukan pengunduran diri yang dijadwalkan tetapi digambarkan sebagai hasil dari kondisi yang dipaksakan oleh kepemimpinan Bootstrap.

Kebingungan muncul tentang jabatan karena Swihart mengklarifikasi dia tercatat secara tidak benar sebagai direktur eksekutif Bootstrap dalam catatan publik. Kepemimpinan menekankan bahwa ini adalah kegagalan tata kelola, bukan perselisihan tentang masalah teknis atau visi inti Zcash.

Tim Berencana Mendirikan Perusahaan Baru untuk Melanjutkan Misi Zcash

Setelah kepergian mereka, tim ECC mengonfirmasi rencana untuk mendirikan perusahaan baru yang didedikasikan untuk pengembangan Zcash. Swihart menyatakan, "Kami tidak meninggalkan misi. Kami membangun uang pribadi yang tak terhentikan." Entitas baru ini bertujuan untuk melanjutkan penekanan Zcash pada privasi dan kontrol pengguna tanpa campur tangan dari pengawasan nirlaba.

Meskipun perusahaan asli telah pergi, basis kode Zcash tetap open-source dan tersedia untuk komunitas. Swihart mengatakan protokol masih aman, terdesentralisasi, dan dapat diakses oleh pengguna dan pengembang.

Mantan CEO dan pendiri Zcash Zooko Wilcox mendukung dewan Bootstrap dan mengatakan Zcash tetap aman. Dia menyoroti bahwa perbedaan pandangan kepemimpinan berada di pusat perpecahan, bukan masalah terkait protokol.

Protokol terus beroperasi secara independen, tanpa satu perusahaan pun yang mengendalikan masa depannya. Para pengembang meyakinkan publik bahwa Zcash akan tetap tanpa izin dan fungsional karena pengembangan berlanjut melalui saluran lain.

Token ZEC Bereaksi terhadap Restrukturisasi Perusahaan

Pasar merespons dengan cepat setelah pengumuman kepergian ECC dan rencana restrukturisasi. ZEC, token asli Zcash, turun 10,3% dalam 24 jam, diperdagangkan pada $443,38 selama periode pelaporan. Pergerakan harga ini menghapus sebagian besar keuntungan token dari bulan Desember. Analis mengaitkan penurunan tersebut dengan kekhawatiran atas perubahan kepemimpinan dan kontinuitas organisasi.

Beberapa pendukung percaya kemandirian dari Bootstrap akan membantu melindungi visi asli Zcash. Yang lain menyatakan kekhawatiran tentang fragmentasi dalam pengembangan dan dampak pada dukungan jangka panjang. Anggota komunitas memperdebatkan apakah perpecahan akan menyebabkan ketidakstabilan masa depan atau menawarkan peluang pengembangan baru.

Tim di balik perusahaan baru bermaksud mempertahankan peta jalan teknis Zcash tanpa gangguan. Sifat open-source dari protokol memastikan akses bagi kontributor terlepas dari afiliasi perusahaan.

