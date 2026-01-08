BursaDEX+
Kapitalisasi pasar stablecoin Solana mencapai $15 miliar, didorong oleh USDC dan adopsi institusional.

Pasar Stablecoin Solana Melonjak ke $15 Miliar

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/08 22:44
Poin-Poin Utama:
  • Pasar stablecoin Solana mencapai tonggak $15 miliar.
  • USDC menyumbang lebih dari dua pertiga pangsa pasar.
  • Penggunaan institusional mendorong pertumbuhan signifikan.

Kapitalisasi pasar stablecoin di Solana telah melonjak ke $15 miliar, tumbuh 200% secara tahunan, didorong oleh dominasi USDC, pengenalan koin asli Solana seperti JupUSD, dan meningkatnya adopsi institusional dari entitas seperti Visa dan JPMorgan.

Kapitalisasi pasar stablecoin Solana telah melonjak ke rekor $15 miliar, mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 200%, sebagian besar karena dominasi USDC dan adopsi institusional.

Tonggak pencapaian ini menggarisbawahi status Solana sebagai platform stablecoin non-Ethereum utama, menyoroti pertumbuhan yang kuat yang didorong oleh peningkatan adopsi dari lembaga keuangan.

Ekspansi kapitalisasi pasar stablecoin Solana terutama didorong oleh USDC, yang mewakili sekitar 67% dari pasokan platform. Peluncuran terbaru stablecoin asli Solana, seperti JupUSD oleh Jupiter dan Ethena, telah berkontribusi pada pertumbuhan ini.

Pemain kunci termasuk Solana Foundation, Circle (penerbit USDC), dan stablecoin baru seperti JupUSD, meningkatkan penawaran Solana. Institusi seperti Visa dan JPMorgan telah mengintegrasikan Solana untuk penyelesaian stablecoin dan tokenisasi, memperkuat pemanfaatannya.

Peningkatan ini mempengaruhi lanskap cryptocurrency yang lebih luas dengan meningkatkan likuiditas dan volume transaksi dalam ekosistem Solana. Ekspansi Visa dalam penyelesaian USDC ke Solana mencerminkan tren yang berkembang dalam menggunakan blockchain untuk transaksi dunia nyata.

Implikasi keuangan mencakup meningkatnya permintaan untuk stablecoin sebagai alat penyelesaian dan jaminan. Kerangka regulasi seperti GENIUS Act mendukung pertumbuhan stablecoin yang didukung penuh, sejalan dengan kinerja kuat USDC di Solana.

Pertumbuhan pasar stablecoin Solana dapat mempengaruhi posisinya dalam sektor kripto, meningkatkan reputasinya sebagai pemain kunci bersama Ethereum. Pengembangan berkelanjutan ekosistem Solana dapat mempercepat adopsi blockchain untuk layanan keuangan.

