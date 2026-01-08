Bagaimana Valory dan Olas membangun otonomi dalam AI-agents – wawasan dari David Minarsch

AI masih terasa seperti alat yang Anda buka sebentar dan kemudian tutup lagi bagi banyak orang. Tapi bagaimana jika software terus bekerja saat Anda pergi, membuat keputusan sendiri, dan mengelola sumber dayanya sendiri? Dalam percakapan dengan Bitcoinmagazine.nl, David Minarsch menjelaskan mengapa Valory dan Olas membangun dunia di mana AI-agent tidak hanya menjadi lebih pintar, tetapi juga dimiliki oleh pengguna. Cek Discord kami Terhubung dengan para penggemar crypto yang "sepemikiran" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & chart dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord Sekarang Valory dan Olas bersama-sama membangun satu agent-stack Siapa pun yang ingin memahami ekosistem Valory dan Olas harus terlebih dahulu memahami perbedaan tersebut dengan jelas. Valory berfungsi sebagai lab pembangunan di mana para engineer mengembangkan software open source untuk AI-agent otonom. Olas membentuk lapisan jaringan di mana software tersebut berkumpul, dikoordinasikan, dan berjalan secara ekonomis melalui smart contracts. Pemisahan ini disengaja. Valory menulis kode dan bereksperimen dengan arsitektur agent. Olas mengatur insentif, governance, dan infrastruktur di mana agent dapat eksis, bekerja sama, dan bertukar nilai. Hasilnya adalah stack yang koheren di mana agent dibangun, diluncurkan, dan digunakan, tanpa pihak pusat yang menarik kontrol penuh. Dari stack tersebut muncul Pearl sebagai perwujudan langsung dari filosofi yang sama: jika agent harus dimiliki oleh pengguna, maka harus ada lapisan di mana mereka dapat dijalankan tanpa pengetahuan developer, dan peran itulah yang dipenuhi Pearl. ﻿ Ketika AI-agent lebih dari sekadar alat pintar Minarsch membuat perbedaan yang jelas antara AI-tools dan AI-agents dalam percakapan tersebut. Banyak orang sekarang menyebut segala sesuatu dengan antarmuka chat sebagai agent, tetapi menurutnya itu tidak benar. Alat memperkuat apa yang Anda lakukan pada saat itu. Anda mengajukan pertanyaan, sistem menjawab, dan begitu Anda pergi, tidak ada yang terjadi lagi. Agent bekerja secara fundamental berbeda dari AI-tool tradisional. Anda merumuskan tujuan alih-alih prompt tunggal, setelah itu sistem terus berjalan, menjalankan tugas secara mandiri, merespons informasi baru, dan menyesuaikan perilakunya tanpa memerlukan input manusia yang terus-menerus. "Apa yang Anda lakukan dengan tools adalah asistensi. Dengan agents, Anda memberikan tujuan tingkat tinggi dan membiarkan sistem menjalankannya secara otonom sementara Anda tidak ada." Oleh karena itu, Minarsch menyebutkan sistem self-driving atau strategi trading otonom sebagai contoh yang lebih jelas. Anda memberikan arahan dan batasan, tetapi eksekusinya dilakukan secara mandiri. Banyak coding agents saat ini sudah bergerak ke arah itu. Di mana mereka sebelumnya berpikir bersama saat Anda menonton, sekarang Anda dapat memberi mereka tugas yang memakan waktu beberapa menit atau lebih lama tanpa pengawasan. Minarsch melihat dalam hal ini pergeseran struktural dalam cara software dibangun dan digunakan. Seiring AI menjadi lebih kuat, software bergeser dari dukungan ke eksekusi aktual, di mana pertanyaan utamanya berkisar pada bagaimana otonomi tersebut diatur secara teknis dan ekonomis. Three MASSIVE AI Agent Announcements LIVE NOW ⬜️ 🟪 🥇 Pearl—The 1st "Agent App Store" 🏆 Olas Accelerator—$1 million in grants for devs 🏗️ $13.8 Million raise led by @1kxnetwork It's all happening NOW—read on👇🏻 pic.twitter.com/ezn84rK7vN — Olas (formerly Autonolas) (@autonolas) February 4, 2025 Pearl membuat agents dapat diakses tanpa menyerahkan kepemilikan Pearl adalah jawaban Valory dan Olas terhadap pergeseran menuju AI-agent otonom. Ini adalah aplikasi desktop lokal di mana pengguna menjalankan agent yang mereka miliki sendiri, termasuk software dan wallet. Agent mendapatkan wallet sendiri, dan Anda memutuskan dengan tepat dana mana yang Anda delegasikan. Segalanya di luar itu tetap tertutup. Minarsch melihat semakin banyak use case di mana layanan AI pusat mulai bermasalah. Ini menyangkut data sensitif privasi, IP, konteks medis, dan juga ketergantungan pada satu pihak cloud di yurisdiksi lain. Dalam kasus seperti itu, ini kurang tentang model, dan lebih tentang kontrol. "Crypto dimulai dengan 'own your keys, own your coins', dan kami percaya bahwa itu juga harus berlaku untuk AI dan software." Pearl karena itu memilih local-first, meskipun itu membuat pembangunan lebih berat. Anda tidak memperbaiki bug "sebentar" di backend, dan Anda tidak dapat terus-menerus deploy secara diam-diam. Apa yang Anda kirim harus langsung bekerja. Itulah alasan mengapa Minarsch melihatnya sebagai fondasi untuk agent yang terus berjalan dalam waktu lama. Say hi to Pearl's new home @pearldotyou and https://t.co/mdPzJ5Scvd 🪂 🤖https://t.co/WA25nYSFRc brings user-owned AI agents to everyday consumers. Your agents. Running on your device. Owned by you. If you have been following along on Pearl's journey here, go give… https://t.co/xkdEVMt6M3 — Olas (formerly Autonolas) (@autonolas) December 16, 2025 Predict menunjukkan bagaimana agents otonom benar-benar bekerja Salah satu contoh paling jelas dalam Pearl adalah yang disebut predict-agent. Melalui Pearl, pengguna dapat menyiapkan agent seperti itu, memberikan strategi, dan menetapkan anggaran. Setelah itu agent berjalan secara mandiri di latar belakang dan mengambil posisi di prediction markets yang sesuai dengan strategi tersebut. Pengguna berbicara dengan agent melalui chat, tetapi setelah itu agent melakukan pekerjaannya. Dia menganalisis pasar, membeli informasi, dan bertransaksi berdasarkan perkiraan probabilistik. Yang krusial adalah agent memiliki wallet sendiri dan hanya dapat bekerja dengan dana yang secara eksplisit didelegasikan oleh pengguna. Sistem ini sudah berjalan sejak 2023. Itu membuatnya menarik menurut Minarsch, karena Anda tidak hanya melihat teori tetapi perilaku dari waktu ke waktu. Yang menonjol adalah bahwa kinerja meningkat seiring agents berjalan lebih lama. Otonomi tersebut muncul karena agents belajar menangani ketidakpastian, pengulangan, dan probabilitas, alih-alih memahami segalanya di awal. Prediction markets sangat cocok untuk ini. Orang terutama fokus pada pasar di mana ada perhatian. Di mana orang memfokuskan perhatian mereka pada pasar populer, agents dapat dengan mudah aktif di long tail, di mana peluang yang lebih kecil dan kurang mencolok berada, dan di mana skala hanya dimungkinkan melalui eksekusi otonom yang berkelanjutan. The narrative around Prediction Markets is heating up. But for Olas, this isn't new. Olas AI agents have been autonomously participating in these markets since 2023. Prediction Trader by @autonolas is an AI agent designed to automate prediction market trading for you — helping… pic.twitter.com/qLudrkcs0c — Olas (formerly Autonolas) (@autonolas) December 9, 2025 Sistem multi-agent dan peran Mech marketplace Menurut Minarsch, otonomi yang dapat diskalakan hanya muncul ketika satu agent dapat membuat keputusan dan pada saat yang sama bersandar pada agents lain untuk data, compute, dan fungsi spesialistik. Untuk itu sistem menggunakan yang disebut Mech marketplace, pasar yang dirancang untuk agents. Dalam lingkungan tersebut, agents membeli layanan dari agents lain, seperti datasets, perhitungan, prediksi, atau keahlian spesifik, sementara pengguna tidak menyadarinya karena Pearl sepenuhnya menangkap dan menyederhanakan interaksi ini. "Pengguna tidak pernah bersentuhan langsung dengan marketplace; agents menangani ini di antara mereka sendiri." Struktur tersebut sangat sejalan dengan cara kerja sama antar manusia. Tidak ada yang melakukan semuanya sendiri, tetapi melibatkan orang lain selama kualitasnya memadai dan beralih ketika itu tidak lagi terjadi. Di Pearl, proses yang sama terjadi antar mesin, di mana agents secara lokal melacak kinerja agents lain dan memasukkan informasi tersebut ke dalam pengambilan keputusan mereka. Itu membuat sistem tangguh dan juga membawa tantangan baru seputar reputasi, spam, dan pengawasan kualitas. Menurut Minarsch, tidak ada titik akhir yang tetap untuk itu, karena sistem ini berkembang secara bertahap dan harus disesuaikan seiring mereka berkembang. Justru karena infrastruktur ini telah digunakan secara aktif sejak 2023, tim mendapatkan wawasan tajam tentang di mana bottleneck sebenarnya muncul dan bagaimana mereka harus diselesaikan dalam praktik. Olas just got a MAJOR upgrade🔥🟪 A new look. A clearer message. A simpler way to co-own AI. 🟣 Own Your Agent with Pearl 🟣 Monetize Your Agent with Mech Marketplace 🟣 Access a World of AI Agents with the OLAS Token Start here 👉 https://t.co/aZpSxsv9ih pic.twitter.com/GPZ5y283sd — Olas (formerly Autonolas) (@autonolas) June 30, 2025 Mengapa otonomi penuh masih memerlukan guardrails Meskipun kemungkinannya berkembang pesat, Minarsch memperingatkan terhadap perkiraan yang berlebihan. Agents yang sepenuhnya terbuka dan tidak terbatas tanpa aturan masih belum cukup andal hari ini. Segala sesuatu yang terjadi on-chain harus dibatasi oleh aturan yang jelas. Dalam praktiknya, agents bekerja dengan kombinasi sistem berbasis pembelajaran dan aturan tetap, di mana kecerdasan selalu beroperasi dalam kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Predict-agent, misalnya, dapat memperkirakan peluang dalam prediction markets, tetapi tetap terbatas pada domain tersebut dan tidak akan mengakses protokol lain atau melakukan transaksi yang tidak terduga. Batasan tersebut membuat sistem dapat diprediksi dan karenanya andal. Seiring model menjadi lebih umum, menjadi lebih sulit untuk merancang kerangka tersebut. Banyak agents ternyata sudah menjadi sistem multi-agent, dengan peran terpisah untuk eksekusi, kontrol, dan manajemen saldo. Bagi pengguna, itu tidak harus terlihat. Sama seperti Anda tidak memikirkan organisasi internal saat menggunakan aplikasi, Anda ingin tahu bahwa agent melakukan apa yang dijanjikannya saat menggunakan agent. Keandalan tetap menjadi blocker terbesar untuk adopsi luas. Drawing on multi-agent systems research, Autonolas enables the creation of composable autonomous off-chain systems that can run complex logic such as machine learning algorithms in a trust-minimized way, and take action across blockchains and web2 APIs. pic.twitter.com/7mKZK6wxZk — Valory is hiring (@valoryag) March 24, 2023 2026 sebagai titik balik untuk agents dan kepemilikan Melihat ke 2026, Minarsch melihat beberapa garis yang jelas berkumpul. Melalui model seperti Pearl, agents menjangkau konsumen secara langsung, di mana mereka tidak berfungsi sebagai alat tunggal tetapi sebagai sistem aktif jangka panjang yang terus bekerja dan membangun nilai. Selain itu, ia mengharapkan munculnya one-person unicorns. Karena satu orang dapat bersandar pada pasukan software-agents yang membangun, menguji, dan mengiterasi. Itu mengubah bagaimana startup muncul dan bagaimana software dipelihara. "Saya pikir tahun ini kita akan melihat one-person unicorn companies pertama, karena dengan coding agents yang lebih generik Anda dapat membangun pasukan software-agents yang mendukung Anda." Agent-to-agent commerce akan memainkan peran yang semakin besar dalam hal ini. Crypto memudahkan agents untuk saling membayar, berbagi sumber daya, dan menarik modal. Apa artinya secara ekonomis masih terbuka. Tetapi satu hal pasti bagi Minarsch. Pengguna sudah selesai dengan menyewa dan ingin kontrol atas software dan data mereka. Siapa pun yang memiliki AI-agents mereka, mempertahankan kontrol atas data, perilaku, dan nilai. Valory dan Olas membangun seluruh stack mereka di sekitar titik awal tersebut untuk siap menghadapi apa yang benar-benar diperlukan otonomi. Artikel Bagaimana Valory dan Olas membangun otonomi dalam AI-agents – wawasan dari David Minarsch ditulis oleh Raul Gavira dan muncul pertama kali di Bitcoinmagazine.nl.