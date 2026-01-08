Apakah XRP Memerlukan Clarity Act? Eksekutif Ripple Memberikan Jawaban Jelas

Postingan Apakah XRP Membutuhkan Clarity Act? Eksekutif Ripple Memberikan Jawaban Jelas muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Seorang eksekutif senior Ripple mengatakan XRP sudah memiliki status regulasi yang jelas di Amerika Serikat dan tidak memerlukan legislasi baru untuk berfungsi, meskipun aturan kripto yang lebih luas masih belum pasti.

Komentar tersebut muncul setelah pertanyaan di X menanyakan apakah XRP memerlukan Clarity Act yang diusulkan untuk "sepenuhnya berhasil." Pertanyaan tersebut menyusul serangkaian postingan oleh RippleX, yang menguraikan peran XRP, batas pasokan, struktur jaringan, dan penggunaan yang berkembang dalam keuangan dunia nyata.

XRP sudah memiliki kejelasan hukum, kata eksekutif Ripple

Reece Merrick, direktur pelaksana Ripple untuk Timur Tengah dan Afrika, mengatakan XRP telah mengamankan kejelasan regulasi di AS melalui putusan pengadilan yang menetapkan bahwa XRP bukan sekuritas.

"Untuk mengonfirmasi, XRP telah mendapatkan status regulasi yang jelas sebagai aset digital non-sekuritas di AS," kata Merrick, menambahkan bahwa ini menempatkan XRP di antara sekelompok kecil cryptocurrency dengan kedudukan hukum yang jelas.

Aturan kripto yang lebih luas masih hilang

Merrick mengatakan bahwa meskipun status XRP jelas, industri kripto AS yang lebih luas masih kekurangan aturan komprehensif. Dia mengatakan ketidakpastian ini terus memperlambat inovasi dan pertumbuhan untuk perusahaan berbasis AS.

Ripple, katanya, mendorong kerangka kerja yang lebih jelas untuk membantu industri bergerak maju dan memungkinkan perusahaan untuk bersaing dengan persyaratan yang lebih setara.

Fokus beralih ke Clarity Act

Merrick mengatakan Ripple tetap berharap bahwa legislasi yang diusulkan seperti Clarity Act akan membawa aturan yang lebih jelas untuk pasar yang lebih luas, meskipun XRP sendiri tidak bergantung padanya.

Anggota parlemen telah memperdebatkan RUU tersebut selama berbulan-bulan, tetapi kemajuannya tidak merata. Anggota Kongres Warren Davidson mengatakan penundaan baru-baru ini dan ketidaksepakatan politik berarti RUU tersebut masih menghadapi ketidakpastian, tanpa jaminan akan lolos komite dalam waktu dekat.

Dia memperingatkan bahwa jika RUU tersebut tidak maju pada pertengahan tahun, peluangnya bisa melemah saat AS mendekati musim pemilihan.

RippleX menyoroti peran XRP saat ini

Awal minggu ini, RippleX menyoroti bahwa XRP dirancang sebagai aset penyelesaian dan likuiditas, dengan pasokan tetap 100 miliar token dan tidak ada entitas tunggal yang dapat mengubah batas tersebut. RippleX juga menunjukkan sifat terdesentralisasi XRP Ledger, yang beroperasi secara independen dari Ripple dan telah memproses miliaran transaksi sejak diluncurkan.

RippleX mengatakan XRP semakin banyak digunakan di area seperti aset tokenisasi, stablecoin, dan produk institusional, menandakan pergeseran dari aset yang murni diperdagangkan menjadi aset yang digunakan dalam aktivitas keuangan yang diatur.