Arus Keluar Harian Pertama Melanda ETF XRP Saat Hampir $600 Juta Meninggalkan Pasar Umum

ETF XRP mencatat arus keluar pertama senilai $40,8 juta sementara dana Bitcoin dan Ether kehilangan $600 juta, menandakan aksi ambil untung, bukan kejatuhan pasar yang lebih luas.

Investor terkejut minggu ini ketika gelombang besar uang yang masuk ke kripto melambat. Untuk pertama kalinya sejak peluncurannya, Arus Keluar ETF XRP menjadi berita utama.

Sejak pertengahan November, dana-dana ini menikmati kesuksesan beruntun. Lebih dari 1,2 miliar dolar mengalir ke produk-produk ini karena investor tradisional berbondong-bondong untuk mendapatkan eksposur terhadap aset digital.

Momentum ini membantu mendorong harga lebih tinggi selama minggu pertama tahun ini.

Namun, situasi berbalik pada hari Rabu ketika data dari SoSoValue mengonfirmasi bahwa sekitar $40,8 juta keluar dari dana spot ini dalam satu hari.

Arus Keluar ETF XRP dan Tekanan Pasar

Pembalikan mendadak ini tidak terjadi dalam isolasi, karena seluruh pasar kripto menghadapi hari penjualan yang berat.

Sementara Arus Keluar XRP mendapat banyak perhatian, dana Bitcoin dan Ether mengalami pukulan yang lebih parah. Farside Investors melaporkan bahwa ETF Bitcoin kehilangan $486 juta pada hari Rabu saja.

Ini adalah kinerja terburuk mereka sejak November tahun sebelumnya, dan dana ether mengikuti jalur yang sama, kehilangan $98 juta.

Investor mulai bertanya mengapa ini terjadi begitu tiba-tiba, tetapi sebagian besar bermuara pada aksi ambil untung sederhana.

XRP menguat hampir 25% selama beberapa hari pertama Januari. Harganya naik mendekati level $2,40, memberikan alasan bagi investor awal untuk menjual. Ketika harga melompat secepat itu, trader institusional cenderung mengunci keuntungan.

Tekanan jual ini kemudian muncul dalam data sebagai arus keluar bersih dari dana tersebut.

Normalisasi Setelah Perjalanan Pemecah Rekor

Sebelum minggu ini, narasi seputar dana-dana ini adalah pertumbuhan murni. Pada 30 Desember, rentetan arus masuk mencapai 29 hari berturut-turut. Ini terjadi bahkan ketika Bitcoin dan Ether berjuang dengan reposisi akhir tahun.

Alasan kekuatan ini sederhana. Investor semakin familiar dengan XRP, dan arus keluar mungkin hanya bagian dari fase "normalisasi".

Sinyal On-Chain Masih Positif

Analis melihat melampaui aliran dana harian, pada data yang mendasarinya.

Misalnya, saldo bursa untuk XRP berada di level terendah historis. Ini berarti ada lebih sedikit token yang tersedia di platform perdagangan untuk dijual orang dengan cepat.

Biasanya, ketika saldo bursa turun, ini menunjukkan kelangkaan pasokan yang dapat mendorong harga lebih tinggi kemudian.

Transaksi whale juga meningkat.

Investor besar memindahkan token mereka ke penyimpanan jangka panjang daripada membuangnya di pasar terbuka. Perilaku ini menunjukkan bahwa "uang pintar" mengharapkan harga pulih segera.

Mereka sekarang melihat penurunan saat ini sebagai penghalang sementara menuju harga yang lebih tinggi.

Divergensi di Antara Dana Altcoin Kecil

Menariknya, tidak setiap dana kripto merah pada hari Rabu. Sementara pasar mengalami arus keluar besar pada XRP, beberapa aset kecil terus menarik modal.

ETF Solana mencatat arus masuk konsisten selama minggu pertama Januari, sementara dana Chainlink tetap datar (yang relatif lebih baik daripada penurunan).

Dana Dogecoin juga menunjukkan kekuatan dan memulai tahun dengan jutaan modal baru meskipun terjadi aksi jual.

Divergensi ini menunjukkan bahwa pasar sedang matang, dan investor mulai memilih token spesifik berdasarkan utilitas atau kekuatan komunitasnya.

