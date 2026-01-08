Pasokan XRP Ripple Menyusut Cepat: Apakah $10 Bisa Menjadi Target di Siklus Ini?

Token XRP Ripple kembali menarik perhatian. Sejumlah besar token keluar dari bursa-bursa besar, termasuk Upbit dan Binance. Terakhir kali hal ini terjadi di Upbit pada akhir 2024, harga aset tersebut naik tajam. Kini, arus keluar serupa terlihat kembali, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

Pasokan XRP di Upbit Turun Lagi

Pada November 2024, cadangan XRP di Upbit turun dari 6,6 miliar menjadi di bawah 6 miliar. Selama periode itu, token tersebut melonjak dari $0,5 menjadi $3,29, menurut analis CW. Penurunan pasokan yang tersedia ini diikuti oleh rally yang kuat.

Pergerakan serupa tampaknya sedang terjadi sekarang. Pada awal Januari 2026, cadangan XRP di Upbit mulai turun lagi. Saat itu terjadi, harganya naik menjadi sekitar $2,3. Lebih sedikit token di bursa sering menunjukkan tekanan jual yang berkurang, karena lebih banyak pengguna memindahkan kepemilikan mereka ke dompet pribadi.

Namun, penurunan saat ini tidak setajam yang terlihat pada 2024, tetapi polanya sudah dikenal. Trader mengamati untuk melihat apakah sejarah akan terulang.

Selain itu, Upbit bukan satu-satunya bursa yang mengalami penarikan XRP. Binance juga mencatat penurunan cadangan yang stabil. Sejak Oktober 2025, lebih dari 300 juta XRP telah ditarik dari platform. Cadangannya turun dari lebih dari 3 miliar menjadi 2,68 miliar.

Cadangan Exchange XRP di Binance 8.1. Sumber: CryptoQuant

Saat hal ini terjadi, harga XRP turun dari lebih dari $3 menjadi sekitar $1,8. Namun, grafik menunjukkan pemulihan baru-baru ini, dengan harga sekarang kembali di atas $2.

Level Pasar dan Pandangan Analis

Pada saat berita ini ditulis, XRP diperdagangkan sekitar $2,10. Turun hampir 6% dalam 24 jam terakhir tetapi naik lebih dari 16% selama seminggu terakhir. Penurunan baru-baru ini dari $2,28 menunjukkan bahwa level ini bertindak sebagai resistance. Trader teknikal CRYPTOWZRD mengatakan,

Mereka juga mencatat formasi pola double top, yang dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut kecuali pembeli segera masuk.

Analis lain tetap optimis. Chartist Ali Martinez membagikan bahwa sinyal beli TD sedang berlangsung, sementara spesialis Elliott Wave XForceGlobal melihat pergerakan yang lebih besar terbentuk. Analis tersebut mengatakan XRP mungkin sudah berada di tahap awal uptrend baru, menambahkan:

Lebih lanjut, ia melihat $5 sebagai target yang realistis dan bahkan menyebutkan kemungkinan $10 hingga $20 selama siklus saat ini. Dia mencatat bahwa penurunan ke kisaran $1,30–$1,50 masih bisa terjadi.

Sementara itu, kinerja XRP di awal 2026 telah menarik minat investor. Kinerjanya melampaui Bitcoin dan Ethereum pada minggu pertama tahun ini. CNBC menyebutnya sebagai "perdagangan kripto terpanas tahun ini," mencatat pergeseran perhatian menuju XRP saat trader mencari alternatif.

ETF spot XRP yang terdaftar di AS terus mengalami arus masuk yang stabil hingga Januari. Arus ini dilihat sebagai tanda meningkatnya minat dari investor yang lebih besar. Dikombinasikan dengan pasokan yang menurun di bursa, beberapa trader percaya ini dapat menjadi panggung untuk keuntungan lebih lanjut — jika level kunci seperti $2,28 ditembus.

