Paus Tidak Bisa Berhenti dari Meme Coin saat FLOKI Meledak 950%

Meme coin telah merebut kembali perhatian pasar seiring dengan perbaikan kondisi pasar. Faktanya, data baru menunjukkan pembelian whale yang tersinkronisasi dan hype sosial di seluruh token.

Aktivitas tetap terkonsentrasi pada FLOKI, PEPE, dan SHIB.

Aktivitas Whale dan Hype Sosial

Meme coin mendominasi aktivitas pemegang besar minggu ini, menurut Santiment, dan memimpin kenaikan dalam transaksi whale senilai $100.000-plus di antara proyek dengan kapitalisasi pasar di atas $500 juta. FLOKI mencatat peningkatan terbesar. FLOKI berbasis Ethereum melonjak mencengangkan sebesar 950%, diikuti oleh PEPE sebesar 620% dan FLOKI berbasis BNB sebesar 550%.

Shiba Inu (SHIB) juga masuk dalam sepuluh besar, mencatat kenaikan 111%, di tengah minat whale yang kembali pada meme coin ketika pasar kripto memulai tahun dengan awal yang kuat.

Selain aktivitas whale, data sosial menunjukkan antusiasme ritel yang meningkat di sektor meme coin. Santiment melaporkan peningkatan tajam dalam volume sosial pada token seperti PEPE, POPCAT, dan MOG, bertepatan dengan kenaikan harga yang kuat dan rebound spekulatif dalam kapitalisasi pasar meme coin.

Bahkan nama-nama mapan seperti OG Dogecoin (DOGE) dan SHIB, serta token populer lainnya seperti Pepe (PEPE), Popcat (POPCAT), dan Mog Coin (MOG), mengalami momentum baru, yang menunjukkan bahwa hype yang didorong komunitas sekali lagi menarik trader kembali setelah tahun 2025 yang menantang.

Sebuah Comeback?

Meme coin tetap menjadi salah satu narasi kripto yang paling diikuti tahun lalu, tetapi popularitas itu gagal diterjemahkan menjadi kinerja. Meskipun mendominasi perhatian investor, CoinGecko menemukan bahwa token-token ini mencatat kerugian rata-rata year-to-date sebesar 31,6% pada 2025, dan sebagian besar aset terkemuka turun antara sekitar 45% hingga lebih dari 80%. Imbal hasil yang lemah menunjukkan antusiasme spekulatif mendingin menjelang akhir kuartal keempat karena investor menjadi lebih berhati-hati.

Setelah berakhirnya mania meme coin pada November 2024, pangsa aset-aset ini dalam pasar altcoin yang lebih luas terus menurun dan akhirnya mencapai titik terendah bersejarah pada Desember 2025. Pada saat itu, meme coin hanya menyumbang 3,2% dari total kapitalisasi pasar altcoin, turun dari 11% pada November 2024. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa sentimen mungkin sekarang berubah karena yang terkemuka mencatat kenaikan dua digit selama seminggu terakhir.

Harga DOGE naik hampir 20% sementara SHIB melonjak lebih dari 23%. PEPE dan BONK juga meraup kenaikan masing-masing 51,4% dan 45% selama periode yang sama.

Postingan Whale Tidak Pernah Puas dengan Meme Coin saat FLOKI Meledak 950% pertama kali muncul di CryptoPotato.